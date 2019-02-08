特朗普力推阿富汗撤軍　塔利班今非昔比

「當我還是總統候選人的時候，我已驕傲的承諾要走一條新路。偉大的國家不會打沒有盡頭的戰爭。」特朗普周二（5日）在其國情咨文中，再度呼籲從阿富汗撤軍，並指他已加快其中的「政治解決」談判。

目前，美國在阿富汗仍有近14,000名駐軍，卻與塔利班武裝份子處於爭持不下之局。在「美國優先」的旗幟之下，特朗普去年12月就提出將駐軍人數減半，是激發前國防部長馬蒂斯（James Mattis）憤然辭職。共和黨控制的參議院上周更通過批評「急速撤軍」的修正案，不過特朗普似乎不為所動。

特朗普在周二的國情咨文中，繼續主張從中東撤軍。（路透社）

和平談判 不見阿富汗政府影踪

上月底，美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）在卡塔爾首都多哈與塔利班官員舉行一連六日會談，其間並無阿富汗政府的參與。哈利勒扎德會後指出雙方「已在關鍵議題上獲得重大進展」。

美國與塔利班自去年提速推進的談判主要圍繞四大議題：(1) 塔利班對阿富汗不為淪為恐怖份子基地的保證、(2) 美國撤軍的步驟、(3) 塔利班與政府軍的長久停火協議，以及 (4) 塔利班與阿富汗政府開展談判，以政治方法解決爭議。目前雙方已在首兩項議題獲得進展，將在本月底再作談判。

塔利班一直不願與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）進行談判，認為後者是美國「傀儡」。正因如此，加尼一直深恐美國撤軍。在多哈談判後，他就主動去信特朗普，聲言願意以減輕美軍開支，來換取美國保留駐軍，卻似乎並無得到回響。

在阿富汗出身、成長的美國阿富汗問題特使哈利勒扎德。（路透社）

塔利班準備重新執政

另一邊廂，塔利班的政治攻勢卻進行得如火如荼。周二，塔利班代表就與由阿富汗上一任總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）為首的一眾政治人物，在莫斯科舉行會面，同樣將現任總統加尼排除在外。卡爾扎伊在會後就指會談是「重大成就」，將會帶來「和平、穩定，以及沒有外國軍事力量的阿富汗」。

除了拉攏阿富汗反對派政治勢力外，塔利班還開展輿論攻勢。代表塔利班談判的史丹尼卡扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）日前就向英國廣播公司（BBC）表示，塔利班決不願以軍事力量佔據全國，又指塔利班並不會獨霸政權。面對外界對塔利班1996至2001年間高壓管治的憂慮，史丹尼卡扎伊就大派定心丸，聲言女性未來都能上學、工作，呼籲阿富汗人不必擔心。

不過，在內外政治取態上，史丹尼卡扎伊卻有甚多堅持：他除了主張要按伊斯蘭原則修改現有「不合法」的阿富汗憲法外，更要求西方國家取消對塔利班成員的制裁、釋放囚犯、結束反塔利班的「宣傳」，並要容許他們在各國設立辦事處。

代表塔利班談判的史丹尼卡扎伊。圖片攝於周二的莫斯科談判前夕。（路透社）

美軍撤出，更是塔利班的首要堅持。特朗普在其國情咨文中，曾稍有提及在談判期間，美方會保持部份駐阿軍隊，集中處理反恐任務。塔利班翌日就馬上反駁，指「撤走所有外國軍隊」將會是第一步。

塔利班捲土重來 會否重回2001？

與2001年底敗走求和的塔利班相比，今日情況可真是恍如隔世。在911事件發生後，美國以當時阿富汗塔利班政權匿藏恐襲主謀拉登為由，借北約聯軍之名入侵阿富汗。塔利班政權無力抵拒，在聯軍進侵數個星期後，就撤出包括首都喀布爾（Kabul）等主要據點，成為遊擊反抗勢力。

當時塔利班處於劣勢，要求和談，只願聯軍停止攻擊，以保自身安全。反觀今日塔利班竟敢主動反駁美國總統的言論，可見今日塔利班已然捲土重來──根據英國廣播公司去年的一項研究，相對於阿富汗政府的30%，塔利班只完全控制4%阿富汗領土，不過其勢力可及的地區已佔全國70%。而且，他們也是看準特朗普急於兌現撤軍承諾的決心，再不將這個即將離去的敵人放在眼內。

被美國與塔利班談判排除在外的阿富汗總統加尼。圖片攝於他在1月24日於瑞士出席世界經濟論壇之時。（路透社）

如果特朗普最後真能壓下國內反對聲音，順利撤軍，結束超過17年的進侵，阿富汗局勢將迎來大變。至於大變過後，會否回到聯軍入侵前的塔利班政權，則仍屬未知之數。不過若是如此，阿富汗經歷無數生靈塗炭，竟走回原點，也可見西方國家插手穆斯林世界事務的荒唐。