委內瑞拉上演史上最大軍演：得軍權者得政權

委內瑞拉「一個國家、兩個總統」的亂局已持續接近三周。現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周日（10日）就宣布開展「史上最重要」的大規模軍事演習，以回應美國及自命臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）的威脅。 縱觀歷史，委內瑞拉前路何向，完全決定於其軍方的取態。因此，軍方支持就成了各方「兵家必爭之地」。

馬杜羅：堅定軍方支持 回應外間質疑

馬杜羅是次軍演料將延續至本周五（15日），他更聲言此是委內瑞拉200年來的最大軍演。面對美國的可能事實威脅，他也為軍演定調：「我們一定要準備好保衛委內瑞拉的主權、領土完整和獨立。」

雖然周日亦有另一上校級軍官透過網上視頻的方式宣布支持瓜伊多，並宣稱軍中有「90%」人都不滿馬杜羅政府，然而亂局至今只有兩名身在委內瑞拉的上校級或以上軍官改投瓜伊多陣營（相關級別的軍官人數達2,000名），可見馬杜羅依然牢牢緊握軍方支持。

不過，瓜伊多自命臨時總統接近三周後依然「逍遙法外」，也有評論指軍方對於美國總統特朗普「所有選項都在枱面上」的威脅並非沒有顧忌。馬杜羅此番軍演，亦是為了回應此類質疑。

Orgulloso de la capacidad, logística y de despliegue de nuestra digna Milicia Nacional Bolivariana. ¡Rumbo a los 2 Millones de Milicianos y Milicianas! pic.twitter.com/0Dp9KnviPe — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2019年2月11日

美國、瓜伊多：軟硬兼施 博軍方支持

對於軍方堅守馬杜羅政府，已獲全球40多國承認的瓜伊多，目前只能聯同美國，以一手硬一手軟的方式，希望能推倒軍方對馬杜羅的忠實支持。

由於委內瑞拉的外匯收入有近75%原來是從對美石油出口獲得，而且委內瑞拉的重油也需從美國入口輕油溝和才能靠運油管道輸送，美國對委內瑞拉逐步實施的制裁，將一步一步的蠶食馬杜羅手中賴以支撐軍隊的資源。

周日，瓜伊多出席委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的一場宗教活動，有大群民眾到場支持。（路透社）

另一方面，瓜伊多則聲言將在本周內鼓動支持者，似乎要主動穿破由軍方阻斷的對外交通，以將以美國、加拿大等國為首輸送的人道救援物資送入委內瑞拉，以借機爭取民眾及下級軍人的支持。

同時，此舉或將造成支持瓜伊多的民眾與軍方發生小規模衝突的局面，有可能為目前困局提供一個打破缺口的契機。

「軍隊在則政權在」 規律恆久不變

在瓜伊多一直指自己已在與軍方不斷進行談判的背景下，是次馬杜羅危局中大搞軍演，雖然難免有些「露怯」的感覺，卻是要向外界表明軍隊還是牢牢掌握在其手中，並無絲毫動搖。

委內瑞拉軍方在來往哥倫比亞邊境城鎮庫庫塔（Cucuta）的一座主要大橋上，橫放油車堵塞救援物資進入。（路透社）

另外，路透社報道指，馬杜羅為應付美國制裁，已在俄羅斯的銀行開設戶口，可見馬杜羅已漸有應該瓜伊多挑戰的全面策略。

縱觀歷史，軍隊的取態一直是決定革命成敗的根本因素。而今馬杜羅和受美國支持的瓜伊多雙方一方高調軍演，一方軟硬兼施，並釋放策略性煙霧彈，也無非是在軍隊上做文章。雙方都知道「軍隊在則政權在」，這場委內瑞拉的政變危機，最終還需看軍隊的取態。

如果此次軍演如馬杜羅所言一般的順利舉行，而且馬杜羅又逐漸尋得應對瓜伊多及美國軟硬兼施的有效策略，除了能長遠穩住關鍵性的軍方支持，更能拖垮瓜伊多的一鼓作氣。若現況順此趨向而走，馬杜羅穩守權位之勢可期。