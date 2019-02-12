【黃向墨被逐】新冷戰氣息至 　「寒蟬效應」勢席捲海外華社

本月7日，有新聞爆出居於澳洲的中國富商黃向墨回國期間，被澳洲政府通知其入籍申請被駁回，連同其居留權也被一併撤銷。據悉，澳洲政府是在本國安全情報組織（ASIO）建議下，以黃向墨「個人聲譽不良」等一系列理由，做出相關決定的。 近年來，關於中國干預澳洲政治的傳聞，早已在各大主流媒體發酵，並引發政黨間激烈辯論。但澳洲政府首次將旅居當地多年的華人驅逐出境，仍引發華人社區震盪。

現年五十歲的黃向墨於2011年移居澳洲悉尼，其建立的玉湖投資集團屬當地大型地產開發商，在悉尼、墨爾本、黃金海岸等地投資多宗建案。黃也是當地著名親北京僑領，其領導的「澳洲中國和平統一促進會」在華社中也具備一定影響力。與此同時，黃向墨也積極參與澳洲公共事務：據報導，他共向澳洲兩大黨捐款約270萬澳元，同兩黨政要關係熟絡。

黃向墨被澳洲取消居留權和拒絕入籍，他曾擔任澳洲中國和平統一促進會會長。（澳洲中國和平統一促進會圖片）

樹大招風，黃向墨2016年首次被推向風口浪尖，當時澳洲工黨參議員鄧森（Sam Dastyrai）在國會內多次就南海問題提起質詢，並主張「中國有權捍衛自身邊界，他國不應該干預」。一年後，鄧森被發現收受黃向墨的捐款，隨即引發渲染大波。他不僅在黨內壓力下辭去副黨鞭一職；在執政自由黨政府的壓力下，他更被送往國會特委會調查，終因難頂壓力，辭職離開參議院。

此後，黃向墨便被作為「中共代理人」的代表，引發澳洲國內對「中國滲透」的大討論。從前總理特恩布爾（Turnbull）用中文嗆聲「澳大利亞人民站起來了」，到國會通過《反外國干預法》；再到如今驅逐黃向墨，澳洲對「中國滲透」的反制行動正一步步增強。

2018 年6月19日，澳洲總理特恩布爾出席「澳大利亞中國工商業委員會」聯誼日活動。

法治讓位於政治

對當地華人來說，最恐懼的是「反制」的不確定。

在《反外國干預法》通過之前，海外捐款一直合乎澳洲法律；加之黃向墨本為富商，其捐款大多為本人財產，並非「中共統戰部給予」，澳洲國安單位更難以此入罪。而正如黃本人接受大陸《環球時報》採訪所說：他擔任會長的統一促進會主張「和平統一 一個中國」原則，同澳洲政府官方立場吻合，若以此作為驅逐條件，更於理不合。

2017年6月，澳洲反對黨領袖、工黨的Bill Shorten，在國會辯論中，展示黃向墨與時任澳洲外長畢曉普（Julie Bishop）的合照。（澳聯社 / 美聯社）

但另一方面，由於黃向墨仍持有中國國籍，根據國際慣例，澳洲政府依法可在否允許其入籍，或延續其綠卡的問題上，擁有相當自由裁量權。如同早前馬凱(Victor Mallet)被香港入境處拒絕工作簽證申請無需給出特定理由，堪培拉方面也不用列清黃向墨「罪狀」，便可將他掃地出門。

合法遇上合法，剩下的便是政治問題，但一般人難認清澳洲政府的底線是什麼，只能感知到澳洲政府對國內「親中勢力」的不滿。若遊說支持中國南海政策屬於「個人聲譽不良」；僑團在「十一國慶」時組織遊行；或接受中國使領館資助，在大學內組織中國學生學者聯誼會（CSSA）恐怕也會惹上相同結局。

時任外國記者會（FCC）第一副主席馬凱，被入境處拒絕延長工作簽證申請。他曾主持過香港民族黨主席陳浩天的演講。（資料圖片）

中國是唯一箭靶

換一個角度想，澳洲政府的目的便是製造這樣的「寒蟬效應」，警惕居於澳洲的華人「不要再幫中國說話」。

對澳洲立法者而言，若要從法律上收緊「中國聲音」或「中國資助」，一方面必然傷及言論自由的底線，另一方面也將令盟友利益受損。若一視同仁，澳洲猶太人團體便不能遊說政府支持將大使館遷至耶路撒冷；日本遊說團隊不能建議澳洲政府同日本保持更緊密防務聯繫，這樣的代價顯然過高。

2016年，中國外交部長王毅（右）曾同澳洲外長畢曉普，共同主持第四輪中澳外交與戰略對話。 (新華社)

但若只針對中國立法，勢必將中澳關係推向風口浪尖，引發北京的全面報復。去年4月，澳洲貿易部長欲赴中國出席展會時，曾一度被中方拒簽；去年11月，中國又對澳洲大麥展開反傾銷調查；而在今年1月，澳洲籍的中國異議作家楊恆均又在中國被捕。堪培拉也對中國可能的報復充滿顧慮。

對任何國家來說，現實中的安全憂慮遠比口頭上的民主精神來得重要。二次世界大戰爆發後，美國隨即隔離了加州數百萬日裔居民，將其投入內華達沙漠的集中營中。隨著中美間矛盾愈發突出，同屬盎格魯-薩克遜國家的澳洲及加拿大也相繼「站穩立場」，將中國視為潛在威脅。雖然如今局勢未如冷戰初期麥卡錫主義般風聲鶴唳，但對「親中華人」的攻擊只會越來越多。

1950年代，威斯康辛州的參議員麥卡錫發起反共運動，令社會出現嚴重撕裂。

對華焦慮何來

相對於美國，澳洲並無同中國爭奪「世界霸主」的壓力，也沒有特朗普這樣的「狂人總統」上位；而在經貿關係方面，2017年中國對澳洲出口約為415億美元，而從澳洲進口金額則高達948億美元，澳洲作為順差國，更沒有美國那樣「不公平貿易」的怨念。為何澳洲對「中國滲透」如此緊張？

19世紀開始，「白澳」觀念甚囂塵上，澳洲被視為盎格魯-薩克遜人的國家，而其他登陸的黃種人及黑人則被視為二等公民。同美國類似，澳洲的排華措施直到上世紀中才告終。19世紀時，不少澳洲白人擔心「清政府會以來澳華人為工具，將澳洲乃為自己的殖民地」；如今擔心「中國通過華人滲透澳洲政治」的憂慮似乎異曲同工。

澳洲華人舉起中國國旗歡迎來訪解放軍艦只（VCG）

與此同時，相比其他國家，澳洲華人以90年代後來自大陸的新移民為多。相比二代或三代移民，他們成長於一個強大的中國，先天中「熱愛中國」的民族主義情緒難被磨滅。作為移民國家，澳洲人或近或遠都來自第三國，但均將澳洲視為自己認同的國族。當澳洲社會已積極討論廢除國旗上的英國象徵時，一群不諳英語的「澳洲人」舉著五星紅旗招搖過市，在本地人看來也不是個滋味，更會因此懷疑他們對國家的忠誠度。

如同雨傘運動後，香港社會將對北京政府的不滿投射到內地人身上。如今澳洲華裔正越來越承受本國人對中共的嫌惡情緒。目前看來，這樣的趨勢似乎難以扭轉。