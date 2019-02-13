【停擺未了】特朗普不滿兩黨協議　「建牆大業」四大可能走勢

美國政府停擺周五（15日）大限臨近，民主、共和兩黨在周一（11日）夜深終於達成開支協議，決定給予特朗普近14億美元興建約88公里的美墨邊境圍欄（與其57億的要求相距甚遠）。 如今協議定將通過國會兩院，尚欠特朗普的簽署才能落實。特朗普周二（12日）對協議卻表示：「我會高興嗎？答案是『不』。我不，我不高興。」 史上最長35日停擺結束剛好三周的美國，是否又要再陷停擺困局？

「不高興」的特朗普，似乎不願簽署有關開支法案。然而，特朗普卻說：「我不認為你們會見到停擺再臨。」他又繼續堅稱：「我們會建成一道又美、又大、又堅固的牆。」

特朗普的「建牆大業」，目前仍有四大可能走向。

【13/2 18:00 更新：特朗普在Twitter上感激共和黨議員談判努力，又毫無根據地說會從兩黨協議中得到高達230億美元的邊境安全經費，似乎真的要走下面的第四個可能路向。】

特朗普目前的建牆總長度只有約3公里，離其競選承諾相距甚遠。圖為德州美墨邊境一處鋼欄。（路透社）

一、簽法案 建得一吋得一吋

雖然兩黨協議對建牆的撥款與去年12月停擺之前的民主黨提案基本相同，不過特朗普也大可說這只是「建牆」的「首期」，先簽署法案，避免停擺。

由於本年9月國會又要再通過開支法案以維持聯邦政府運作，到時再爭取撥款，更可配合2020年的選戰議題操作。

無論是特朗普，還是部分共和黨人，都曾提及「撥款只是首期」的說法，因此特朗普或真有心借此法蒙混過關。

不過，早在去年12月停擺之前，特朗普已想蒙混，卻遭美國右翼人士圍攻，而迫他在一日之內轉軚釀成停擺。如今，「兩個月前的舊事」似乎又再重新上演。

特朗普目前已將「興建圍牆」（Build the wall）的口號改成「完成圍牆」（Finish the wall），想向其支持者傳遞他建牆大業快要功成的假象。（路透社）

霍士新聞台王牌主持哈尼蒂（Sean Hannity）已出言指責兩黨協議是「垃圾妥協」。共和黨眾議院極保守「自由黨團」（Freedom Caucus）領袖米道斯（Mark Meadows）亦指協議不符合特朗普對選民的承諾。

由此可見，特朗普直接簽署兩黨開支法案的機會不太。

二、不簽法案 停擺就停擺吧

特朗普周二亦同時表示：「如果政府停擺，也是民主黨人的錯。」這與他去年12月以「為爭建牆讓政府停擺」為傲的取態大相逕庭。

不過，美國民眾普遍認為特朗普及共和黨須為早前停擺負責，而且反對建牆民眾比支持者多，特朗普此刻似乎實有「渾身解數以避停擺」之望。

一如以往，特朗普「建牆大業」的困局正是：要如何避免停擺，又能落實選舉承諾去建成邊境圍牆？

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在兩黨達成開支協議後會見記者。（路透社）

三、簽法案 以「緊急狀態令」補足餘款

特朗普目前手上最簡單直接的牌，就是運用總統權力，宣布「緊急狀態令」，繞過國會動用現有聯邦政府預算，改作建牆之用。

不過，有關操作卻或會造成共和黨分裂，甚至倒戈與民主黨合作反制特朗普。曾任參議院多數黨黨鞭的德州參議員康寧（John Cornyn）就公開指責總統宣布緊急狀態令，是越權破壞行政、立法的分權，將造成「嚴重憲制爭議」。

因此，「緊急狀態令」雖然簡單直接，不過為免共和黨分裂之危，特朗普除非走投無路，否則難以想像他會真的動用此絕殺。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）曾指「緊急狀態令」或會使共和黨陷入「內戰」。（路透社）

四、簽法案 再配合其他行政操作

特朗普至今仍未明顯表態支持或反對兩黨協議，似乎是因為其背後幕僚正努力尋求其他行政手段，以讓特朗普能東拼西湊的補足其建牆餘款。

根據美國有線電視新聞網（CNN）的報道，目前特朗普至少有兩大建牆「財源」，或可單靠行政手段取得。首先是聯邦政府從搜獲各種罪案錢銀往來而得的累積資金，總額近7億美元；其次是國防部原用作對抗精神科毒品問題的20億美元經費。

從特朗普目前的困局看來，此法一方面能避免停擺，另一方面也或許能湊足他要求的建牆經費，以滿足其右翼支持基本盤的期許。

雖然此等操作，仍難避免各種司法訴訟的爭議，不過就當下情勢而言，似乎是最有可能達成特朗普「建牆大業」的出路。