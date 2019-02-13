蓬佩奧展開中歐施壓之旅　波匈難兄難弟展現兩樣情

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月11日起接連訪問匈牙利、捷克斯洛伐克及波蘭三國，旨在「團結各國」應對俄羅斯威脅，並施壓其封殺華為。過去數月，美國施壓戰術似乎取得一定成果，但蓬佩奧今次卻在匈牙利碰了壁。 談到匈牙利，便不可不說他的「老朋友」，也是蓬佩奧今次同樣會到訪的波蘭。一直以來，波匈兩國都維持極為友好關係；如今更面對相同地緣局勢，相互協調外交政策。只不過，波匈兩國在「同」的基礎上，也有迥異之處。

早在蓬佩奧出訪前，英國《金融時報》便引述白宮消息指：「在匈牙利期間，蓬佩奧將集中討論中國在中歐的角色。」蓬佩奧的施壓來得也很直接，會間匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）時，他提到：「如果華為設備與美國重要系統出現在同一個地方，美國將很難繼續與盟友合作」。

但在國務卿同匈牙利外長會面後的聯合記者會上，東道主似乎不怎麼給面子。匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）提到：如果某些國家花時間干預別國內政，世界不會變得美好。他表示：與中國或俄羅斯的合作並不影響他們作為北約的可靠盟友。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日抵達匈牙利布達佩斯展開中歐訪問行程。他提到華為設備的安全問題，指如果盟友繼續使用華為設備，將會使華府很難繼續與各國合作。（路透社）

鬧美國 矛頭也指歐盟

匈牙利對美國有所不快早有跡象。今年1月底，總理奧爾班便對來訪美國外交官表示「他希望自己國家像奧地利一樣保持中立」；奧爾班重申其重視北約成員國身份，但不希望華府為遏制中俄對區域國家施壓。一直以來，匈牙利都是華為集團的業務重點，共投資12億美元設立了歐洲研發和物流基地。對於尋求經濟進一步「科技化」的匈牙利意義重大。

不過，西亞爾托的發言既是在抗議美國干預內政，也在表達對歐盟國家的不滿。他在記者會上說「現時與中國電訊公司合作的最大歐洲承包商是來自英國和德國；參加俄羅斯天然氣管道建設的也不是匈牙利；而獲邀參加聖彼得堡國際經濟論壇的是不是匈牙利總理，而是法國總統。」

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）收緊外國大學在該國辦學的規定，被指破壞學術自由。（美聯社）

西爾亞托的不滿有三層含義：一方面，匈牙利渴望獲得來自美國或北約的安全保障，但不希望被捲入對抗之中；另一方面，西爾亞托也認為美國對匈牙利施壓並不公平，因為德國等歐盟大國「同俄羅斯勾結吃裡扒外」才是值得警惕的重點；最後，匈牙利也藉此機會表達對歐盟及歐洲議會早前因人權問題，制裁匈牙利的不滿。

事實上，在一眾西方國家中，同奧爾班最為心心相惜的恐怕便是特朗普了。早前，匈牙利便因索羅斯（George Soros）在匈牙利推動援助難民運動，而驅逐了索羅斯他旗下的NGO組織和中歐大學。而在美國國內，索羅斯也和亞馬遜領導貝佐斯（Jeff Bezos）一樣，因金援各大自由派團體，被特朗普視為眼中釘。

當下匈牙利外交重點仍偏向「對抗歐盟」，對遠在天邊的華府並無太大不滿。若美國持續發力，或以更好條件拉攏布達佩斯；華為是否可在匈牙利「免遭厄運」，還有待時間檢驗。

匈牙利總理歐爾班在首都布達佩斯發表演講，竟吸引到不少波蘭人前來捧場。（facebook/orbanviktor）

波蘭：帶定頭盔的好兄弟

今次特朗普到訪的另一東歐國家波蘭，一直以來都是匈牙利的「親密戰友」。中世紀時期，波匈兩國便由同一君王共治；1848年，兩國共同發起自俄羅斯帝國獨立的民族之春；到1954年兩國又同時掀起反蘇運動，可謂「同呼吸 共命運」。即使在二戰時期，屬於軸心國陣營的匈牙利也冒著被納粹報復的風險，庇護數十萬波蘭人，並將波蘭軍隊送出歐陸。

如今，波匈兩國更共同成為歐盟內「刺頭」，在反對外來移民及歐盟一體化道路上相互配合。只不過，再好的兄弟也難免有分歧：不同於奧爾班的強硬，波蘭似乎更願意對美妥協。去年1月25日，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）已暗示：華為很大機會將被排除在當地5G計劃外；作為回報，今次蓬佩奧訪波時也許會敲定美軍在當地設立常設基地的計劃

波蘭總統杜達去年9月訪美期間，正式向特朗普提出擴大美國在波蘭駐軍的建議。（視覺中國）

相比起奧爾班治下的匈牙利，杜達領導的波蘭政府並無決心同「傳統西方世界」一刀兩斷。2017年，波蘭同匈牙利一樣因拒絕難民配額而被啟動制裁程序，當時華沙政府的表態僅是「接受但遺憾」；至於被布魯塞爾視為干涉司法的司法改革，波蘭則用「清除共產主義影響」和「轉型正義」辯護，仍停留在「西方世界」的語境中。相比起想「單幹」的匈牙利，波蘭一直希望影響並領導歐盟，令其走向更為民族主義和保守的路線。

早前，波蘭方面已要求「歐盟及北約就華為制定統一政策」，反應華沙方面既認同美國對華為的打壓行動，又不願意成為「出頭鳥」被中國報復的複雜心態。1949年後，中國便再無意影響中東歐地緣政治；而在赫魯曉夫上台後，中共更未支持蘇俄打壓東歐國家；同匈牙利類似，華為為首的中國企業更在波蘭投下重金。儘管當下，波蘭為爭取「抗衡俄國」而緊隨華府，未來的轉寰空間也依然存在。