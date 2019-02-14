【專家有話說】趙成烈：朝鮮半島必須無核化嗎？

第二次「特金會」即將召開，引起全球矚目。自第一次美朝首腦會談結束之後，「朝鮮半島無核化」議題將走向何處？「特金會」2.0對於半島局勢的發展會有怎樣的影響？對此，韓國國家安全研究院首席研究委員趙成烈於《香港01》刊布文章。

第二次美朝首腦會談將在2月末於越南河內召開。美國國務院對朝政策特別代表比根在上周訪問朝鮮時就無核化及相應措施提出了建設性意見，展現其對第二次美朝首腦會談將取得實質性進展(real progress)的自信。不同於第一次首腦會談僅停留在達成無核化原則及方向上的初步協定階段，第二次會談將有望涉及具體的落實計劃。

美朝間目前雖仍未有後續討論，但此次會談的協定將包括什麼內容已引起眾多猜測。特別是第一次會談達成的「新加坡美朝共同聲明」中的第三項，即「朝鮮半島完全無核化」在新的協議中如何具體化尤其令人關注。第一次美朝首腦會談當時，美國在聲明中用「完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）」來代替「完全無核化」，但美國無法貫徹其聲明內容。

朝鮮無核化：朝鮮當局在第一次「特金會」前，拆毀了東北部的豐溪里核試場。（視覺中國）

對此，一部分韓國國內及國外專家主張應在第二次美朝首腦會談協定中明確提出「朝鮮無核化」，而非「朝鮮半島無核化」。但無論是「朝鮮無核化」還是「朝鮮半島無核化」，不可否認的是朝鮮應履行完全無核化。韓國總統文在寅在2019年新年記者會上也就朝鮮半島無核化發表講話，稱「金委員長……明確表示，已向會見過的世界各國首腦傳達，國際社會要求的無核化，同朝鮮主張的完全無核化並沒有差別。」

金英哲向特朗普表示「不會要求美軍撤軍」

嚴格來說，反對陣營所質疑的部分不是無核化內容，而是無核化的具體措施問題。不可忽略的是，金正恩委員長在承諾放棄核武器的同時，提出兩項相應措施，即解除軍事威脅、美國提供實質性安全保障。因此朝鮮中央通訊社於2018年12月20日發表評論，反對將朝鮮半島無核化視為僅有朝鮮一國的無核化，並主張「在朝鮮消除核遏制力前，美國應先完全解除對朝鮮的核威脅」。

金正恩在新年演說中強調致力於朝鮮半島無核化，同時提出美國勿誤判朝鮮的耐心。（視覺中國）

朝鮮曾於2016年7月發表政府聲明稱，朝鮮實現無核化需要美國的相應措施，包括公開美國在韓核武器、撤銷在韓所有核武器和核武器基地、確保不再將核打擊手段遷入朝鮮半島和周邊地區、承諾任何時候都不對朝鮮使用核武器、宣布撤離在韓擁有核使用權的美軍等五項要求。但金委員長在2019年新年致辭中以「朝鮮的主張」方式，將無核化相應措施更改為不再進行美韓聯合軍事演習、不再從外部遷入戰略資產等戰爭裝備。不僅刪除了撤離駐韓美軍的要求，上述兩事項也從「要求」更改為「主張」，語氣更加溫和。

儘管朝鮮仍然將美韓聯合軍演和從外部遷入戰略資產視為最大的安保威脅，但可以看出，朝鮮已經對駐韓美軍本身改變了原有立場。實際上最近有外交界消息人士稱，朝鮮勞動党副委員長金英哲訪問美國白宮時，直接向美國總統特朗普表示，在構建朝鮮半島和平體系後，也不會提出撤離駐韓美軍的要求。這說明朝鮮不只是向韓國表明允許駐韓美軍的立場，更是向美國直接傳達了這一信號，具有重大意義。

美國總統特朗普6月1日在白宮，從朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲手上接過朝鮮領袖金正恩的親筆信，封信尺寸巨大，引起外界討論（視覺中國）

應停止利用假新聞阻礙無核化與和平

實際上朝鮮並非拒絕完全無核化，而是在尋求美國對此的相應措施，並且從未將駐韓美軍問題置入相應措施中。自2018年初形成對話局面以來，朝鮮從未在美朝及朝韓對話中提起過駐韓美軍問題。儘管如此，持質疑態度的反對陣營惡意製造假新聞，不斷擴大爭議，阻礙朝鮮無核化及朝鮮半島走向和平。

第二次美朝首腦會談若成功召開，金正恩委員長也將很快訪問首爾，再次舉行朝韓首腦會談。若接下來中國國家主席習近平訪朝、金正恩委員長訪問莫斯科事成，朝鮮半島將迎來僵局「緩和期」，共同迎接和平的「春天」。此時，不應再沿用過去的視角，因過去的作為而草率判斷現在的朝鮮，在朝鮮半島完全無核化及走向和平的道路上製造障礙。同時，應跨越各黨派間的分歧，共同推動朝鮮半島走向和平的歷史洪流。