【專家有話說】美國被朝鮮談判戰術所左右

自去年第一次美朝首腦會談結束之後，雖然美朝關係有所緩和，但未有太大的實質性成果。即將召開的「特金會」2.0能否有所突破？而面對美國，朝鮮採取的是怎樣的談判策略？對此，六方會談韓國代表團前團長千英宇於《香港01》刊布文章，拆解朝鮮的談判戰術。

2月27日至28日將在越南召開的第二次美朝首腦會談將成為決定無核和平進程未來的關鍵。解除美朝間的同床異夢、打破自2018年6月美朝新加坡首腦會晤後雙方的僵持狀態、將無核化的概念及條件具體化、並就今後制定無核化路線圖的原則及方向達成共識是推動美朝達成協議最起碼的條件。

即將在越南召開的第二次美朝首腦會談將成為決定無核和平進程未來的關鍵。（視覺中國）

如果從積極的角度來看，朝鮮「致力於朝鮮半島無核化」可解釋為「若朝鮮不棄核，就只能放棄經濟發展和體制存續的希望。如果代價與好處相當，朝鮮會考慮棄核」。儘管美國擁有決定朝鮮體制生死的手段，但在同朝鮮的協商中總是處於劣勢。這是因為美國在政治耐心、策略、及戰術上不敵朝鮮。因此美國若不想再次失敗，應摸清朝鮮的戰術並做好全面應對的準備。

朝鮮最熟練使用的經典談判戰術是「巋然不動戰術」和「切香腸戰術」。「巋然不動戰術」是指一旦決定了自己的立場就絕不更改，使對方認為這就是自己的底線從而打消協商的念頭。朝鮮貫徹新加坡聲明中的立場和觀點正是運用這項戰術的體現。這一戰術使在下屆選舉前迫切希望做出成績的美國總統感到疲憊和焦躁，並率先做出讓步。但是美國一味以強化對朝制裁來應對朝鮮其實沒什麼用。制裁的程度在協商中決定了時間站在哪一方。越是強化制裁美國越有時間優勢，但一旦緩解制裁，時間掌控權會回到朝鮮手裏。

「巋然不動戰術」是指一旦決定了自己的立場就絕不更改，使對方認為這就是自己的底線從而打消協商的念頭。圖為朝鮮勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲1月份訪問美國。（視覺中國）

「切香腸戰術」是指把自己的任務像切香腸一樣分成很多部分，在完成每一部分時都要求相應的「好處」，讓有限的協商內容充分發揮作用，得到對方最大的讓步，同時爭取最多的時間。例如朝鮮在廢棄核設施時將甯邊核設施場分為內部和外部，廢棄過程重新分為凍結和廢除，核申報和檢測再次分為多個階段，核廢棄分為核彈頭及遠端導彈彈頭的拆除及運出、鈈（Pu）運出及高濃縮鈾（HEU）運出等手段，在每個階段都試圖要求美國做出相應措施。