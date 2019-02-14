情人節下的脫歐：國會投票應節　分裂之風席捲英國政壇

2月14日情人節之際，英國國會以脫歐投票「應節」。常人皆以脫歐為「離婚」，因此此舉有否達至「應節」之效，確實成疑。 由於文翠珊尚未能爭得歐盟讓步，有關投票原本只是純粹的「做個形式」，支持文翠珊動議者，只是公開承認目前脫歐進程的事實而已。 豈料保守黨內疑歐派，對這樣一個四平八穩的動議，也想要反對。

脫歐投票適逢情人佳節，下議院議員都不想對文翠珊追逼大緊。由於文翠珊已承諾2月27日會再進行投票，議員們包羅各種脫歐進路的修正案似乎也不會在是次投票提出，好讓大家有個安樂的節慶。

文翠珊14日訴諸表決的動議，只提出肯定1月29日下議院投票通過的「脫歐進路」，其中包括重新向歐盟爭取為愛爾蘭邊境問題尋求「替代方案」，也同時包括「國會反對無協議脫歐」的意願。

文翠珊身後的是其丈夫菲臘・美爾（Philip John May）。（路透社）

黨內疑歐派 斟酌文句 或再釀分裂

然而，傾向認為無協議脫議沒有問題的保守黨疑歐派議員，近日得見動議原文後，才恍然驚覺，紛紛表示反對，或將破壞文翠珊1月29日自打嘴巴爭得疑歐派支持的保守黨團結局面。

雖然文翠珊一直堅持「無協議脫歐依然是留在桌上的選項」，不過其脫歐政策心腹、一直為疑歐派不滿的首相歐洲顧問羅賓斯（Olly Robbins）日前卻在比利時布魯塞爾的一家酒店酒吧中，被媒體偷聽到他說文翠珊的策略，其實是把事情拖到3月29日脫歐大限前的最後一個禮拜，再宣布或會延後脫歐一段長時間，去迫使擔心脫歐延後或會造成留歐的疑歐派支持。

為多任前疑歐派脫歐大臣一心革除卻不得的文翠珊心腹、首相歐洲顧問羅賓斯。（路透社）

文翠珊的策略──一方面以延後脫歐或造成脫歐不成的危機去威脅疑歐派，另一方面以無協議脫歐去威脅留歐派及二次公投派，以爭取各方支持她的脫歐協議──其實一早被明眼人看穿，不過此番言論出自其手下脫歐大將，卻引來疑歐派極大反彈。

國會保守黨疑歐派團體「歐洲研究組織」（ERG）的副主席弗朗索瓦（Mark Francois）就說：「我們不能支持如此配置的動議，因為它否決了無協議脫歐，除去了我們與布魯塞爾的談判籌碼。」

文翠珊的情人節，或許會在保守黨重新公開分裂的困局下渡過。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）繼續嘲笑文翠珊的脫歐困局，在社交媒體上說：「沒有消息不一定是好消息。」（路透社）

工黨分裂 也只是時間問題

然而，在野工黨一直人氣甚高的黨魁郝爾賓（Jeremy Corbyn）也非順風順水。

雖然郝爾賓因其極左社會主義意識形態，深得年輕黨員支持，可是絕大部分工黨黨員現時皆是支持二次公投的留歐派，郝爾賓自己自上世紀70年代以來卻已經是立場堅定的支持脫歐。

工黨草根支持者最近的口號就是「愛郝爾賓，恨脫歐」，可見他們的矛盾。因此，工黨的分裂，絕不是「會否」的問題，而只是「時間」的問題。

有工黨影子內閣成員就向《衛報》表示，如果郝爾實再不支持二次公投，他們或會請辭明志。

印有「愛郝爾賓 恨脫歐」標語的恤衫。（Another Europe網站）

1月29日的一項有法律效力的延後脫歐修正案，以23票之微落敗，有工黨人士就指郝爾賓最後一刻才宣布支持，而且沒有積極說服工黨內的疑歐派投支持票，釀成此修正案之敗。

類似的延後脫歐修正案，甚至是工黨影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）曾提過、將文翠珊方案訴諸公投的提案，或將在本月底送上國會表決，到時郝爾賓的取態將決定工黨的命運。

郝爾賓或許可以捱過情人節黨裂的厄運，情況也許比文翠珊好一些。不過，英國政壇以脫歐投票去應節，也似乎正好呼應脫歐困局撕裂整個英國政壇的風潮。