美墨邊境與恐怖襲擊無關　建牆對阻止毒品流入無任何作用

美國總統特朗普將會宣布緊急狀態，以繞過國會辯論，撥款興建圍牆。白宮表示特朗普正兌現承諾，以保護邊境。 美國自1976年頒布國家緊急法案（NEA）以來，共頒布過58次緊急狀態令。其中一個為人熟識的，是2001年「911」恐怖襲擊事件後，發布的緊急狀態。

特朗普聲稱建牆可以解決毒品問題，但實際即使建多高多厚的牆都對減少毒品流入無多大作用。（路透社）

美國頒布的緊急狀態令中，大部分針對國家安全，包括面對其他國家及恐怖份子的威脅。但美國現正面臨着甚麼威脅？先說恐怖份子。2018年美國境內發生的恐怖襲擊相關案件為14宗，較2015年的80宗大幅減少。

恐怖份子不從美墨邊境進入

再以「911」恐怖襲擊為例，有455名恐怖份子被當局鎖定，其中有383人實際是美國人，或在美國持有永久居留權的人，且沒有任何一人是經美墨邊境進入美國。而自911事件後，幾乎所有在美國境內發生的致命恐怖襲擊，都是由美國人或持有永久居留權的人所為。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）曾表示有4000名子恐怖份子從美墨邊境進入美國，為美國帶來威脅。此句同屬誤導，因為他們實際並非恐怖份子，而是懷疑與恐怖份子有聯繫、於監視及警戒名單「恐怖份子身分數據環境數據庫」（TIDE）中的人。他們若被證實是恐怖份子，早應被通緝或拘捕。

同時根據智庫新美國（New America）報告，自911事件後，未曾有恐怖份子在過境美國期間被捕。簡單而言，就是在美墨邊境建圍牆對阻止恐怖份子幾乎起不到任何作用。

特朗普積極應對邊境狀況，不惜頒布緊急狀態以處理毒品泛濫問題，但建牆對解決問題並無幫助。（路透社）

毒品大部分從邊境管制站流入

再說毒品問題，特朗普聲稱若只有建牆才能解決毒品問題，但實際建牆對阻止毒品流入美國的作用很細小。

毒品流入美國主要來自官方邊境管制站，利用車輛偷運毒品。根據美國海關數字，近九成檢獲的海洛英、可卡因及甲基苯丙胺（冰毒）均是在官方邊境管制站中被發現。也就是說，單純在無邊際的空地上興建圍牆，對阻止毒品橫行起不了多少作用。

美國的威脅不在美墨邊境，建牆無助解決威脅，那只是特朗普為兌現競選宣傳的浪費公帑行為。