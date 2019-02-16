特朗普一意孤行取得圍牆撥款　視事實數字如浮雲　共和黨陷兩難

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（15日）宣布以緊急狀態令方式取得80億美元興建邊境圍牆撥款，表示為國家做了一件非常正確的事情。這個舉動勢必惹來不少司法爭議，不過既然他一直聲稱邊境問題嚴峻，為甚麼卻一直拖至政府停擺個多月才決定使用非常手段？

特朗普：我不信數字

特朗普在白宮宣布有關消息後，有記者問他為甚麼不向國會爭取，反而要走到這一步時，他回應「我可以無需這樣做，不過我想快些解決問題」，又批評民主黨人為了爭取2020年總統大選的選票而拒絕支持興建圍牆。

事實真是這樣嗎？《華盛頓郵報》認為特朗普的決定並非出於問題是否真的迫在眉睫，反而是玩弄政治。他在記者會上多次無視自己團隊提供反映問題的數字，稱圍牆無助打擊毒品的說法是「謊話連篇」，又反問記者「你不會相信非法移民的犯罪率比本土美國人為低的數據吧？」，顯示他的個人觀點凌駕於事實和客觀的數字上，所以要他的支持者認同邊境問題是危機的事實，完全不夠說服力。

大批民眾周五（15日）聚集於紐約特朗普大樓外，抗議總統特朗普以緊急狀態令取得興建邊境圍牆撥款。外界普遍預計白宮有關決定將惹來不少官司，其中德州已有地主率先入稟控告政府。（路透社）

共和黨曾為保障國會地位打官司

繞過國會和運用總統權力頒令的美國總統不只是特朗普一個，上任總統奧巴馬（Barack Obama）亦作出同樣舉動，奧巴馬在2014年以行政命令推動「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA），當時特朗普連番批評對方「為個人利益推翻憲法」。另外共和黨國會議員亦就奧巴馬醫改與政府打官司，時任眾議院議長貝納（John A. Boehner）提到政府在沒有獲得國會同意下浪費數十億公帑，奧巴馬政府最終敗訴而回。

當年審理有關訴訟的華盛頓聯邦法院法官科利爾（Rosemary M. Collyer）在判詞提到，如果國會不行使法律保障應有的權力，它將會陷入危機。

特朗普周五（15日）在白宮宣布南部邊境進入緊急狀態，繞過國會取得興建邊境圍牆撥款，他強調自己為國家做了一件正確的事。不過他曾經在2014年批評時任總統奧巴馬繞過國會推行「追夢者計劃」是「為了個人利益而推翻憲法」，因而有傳媒認為特朗普今次舉動是雙重標準。（路透社）

如今面對圍牆撥款爭議，雖然有共和黨重量級人士像參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表態支持，有黨友則擔心將來有民主黨總統上台都會照辦煮碗，在其他具爭議問題像槍械管制、氣候變化或醫療改革等同樣繞過國會，到時共和黨將沒有反對的理據，民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就對此忠告共和黨人有關問題將後患無窮。

（華盛頓郵報／紐約時報）