特朗普呼籲「回收」ISIS戰士　歐洲各國能否拒收？

正當美國支持的敘利亞民主軍（SDF）正向敘利亞東部的伊斯蘭國（ISIS）僅餘勢力範圍進攻之際，特朗普周日（17日）在社交媒體上高調呼籲歐洲多個要「回收」超過800名被拘的伊斯蘭國戰士，否則美國或會「被迫釋放他們」。 根據倫敦國王學院（King’s College London）的研究，有近6,000名來自西歐國家的公民，在2013至2018年間曾到敘利亞及伊拉克參與伊斯蘭國「聖戰」。

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月17日

特朗普的呼籲可謂「挑中時機」：英國少女貝居姆（Shamima Begum）周六（16日）在敘利亞東北部誕下嬰孩，並透過家人及律師高調要求重返英國，配合特朗普的回收言論，將「回收伊斯蘭國戰士」的議題重新炒熱。

15歲就參與ISIS 4年後卻想回流英國？

2015年，當時只得15歲的貝居姆受伊斯蘭國網上宣傳影片感召，與另外3名同學聯袂飛到土耳其伊斯坦堡，再越境到敘利亞伊斯蘭國根據地拉卡（Raqqa），加入聖戰。

2015年2月23日，倫敦警察局閉路電視錄到貝居姆在南部蓋特威克機場（Gatwick Airport）安檢。（視覺中國）

至今，現已19歲、曾經歷兩次喪子之痛的貝居姆，依然堅稱「沒有後悔」，表明她去參與聖戰之前，早已知道伊斯蘭國有斬頭行刑的習慣。她指伊斯蘭國的經驗使她「更強壯」，更讓她有機會遇上她的荷蘭籍丈夫，並稱「我在英國絕不能找到跟他相似的人」。

貝居姆當年抵達拉卡後10日，便與此27歲荷蘭籍男子成婚。如今其丈夫據悉已向敘利亞軍人投降。

雖然貝居姆說她在伊斯蘭國組織中「有過美好的時間」，不過卻說如今情況大壞，她已不能忍受，為了其新生嬰兒和她的生活，而想要「回流」英國。

貝居姆家人向媒體展示的貝居姆近照。（路透社）

聖戰士回流 殊不簡單

貝居姆的情況，正好凸顯「回收伊蘭斯國戰士」難題的複雜性。於法而言，除非貝居姆已有英國以外的其他國家國籍，否則英國絕不能不作收容，以免造成無國籍人士的問題。

然而，貝居姆回流之願似乎並非出於對伊斯蘭國的極端思想有所反省，而只是被形勢所迫，因此不能不歸回老家。正如英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）所言，雖然他對類似貝居姆的處境「深表同情」，但他也不能不考慮到英國本土孩子的安全。

另外，歐洲籍的伊斯蘭國戰士，畢竟在中東地區生活數年之久，建立了各種親屬關係。如今，他們要重返原屬國家，他們的配偶、子女等應否得到正常待遇，也是極為難解的問題。

父親是巴基斯坦裔巴士司機的英國內政大臣賈偉德。（路透社）

伊斯蘭國戰士回流待遇 英國：會先接受調查；在確定無罪，且對國家安全不構成威脅後，會被安排參加去極端化（deradicalisation）的課程。 法國：會拘留回流者，並就其在境外所犯罪行作出起訴。 德國：會起訴回流者，不過有研究指出曾參與敘利亞、伊拉克戰事的人也不一定會被拘留。

本是同根生 但「唔收得唔得」？

歐洲國家內部對於如何處理戰士回流的問題，也有極為不同的意見。雖然英國內政大臣賈偉德明言他對阻止英國籍伊斯蘭國戰士回流「將毫不猶豫」，但司法大臣郭達瑋（David Gauke）卻強調：「我們不能讓人落入無國籍的境況。」

英國軍情六處（MI6）處長楊格（Alex Younger）就將歐洲各國的態度說得明白：這些人有可能極為危機，不過如果他們要回流，政府也阻止不了。

在伊斯蘭國領土行將盡去的背景下，歐洲國家對於戰士回流問題已是不能再拖。單論法律而言，不回收絕不成理，只能在刑法管控、去極端化等措施上面盡量做得更為完備。

去年10月慶祝攻下伊蘭斯國重鎮拉卡一周年的敘利亞民主軍成員。（路透社）

不過，懂得大玩「程序正義」的英國人，在特朗普高調呼籲下，也還有招數拖延。其內政大臣賈偉德就指英國目前在敘利亞已無使館人員處理回流問題，而他也沒有理由去以使館人員的生命安危去滿足回流者的需要，不過他就保證如果回流者能抵達其他國家的使館，將有國家安全人員去處理有關情況。

由此看來，伊斯蘭國去後，歐洲諸國要如何應對戰士回流，也是一個讓人頭大的難題。