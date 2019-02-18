【專家有話說】照片透露金正恩細節：籌備特金會比參拜父親重要

原標題： 【評論】透過金正恩參拜錦繡山太陽宮照片分析朝鮮第二次美朝首腦會談準備情況及金與正的地位變化 （[논평] 김정은의 금수산태양궁전 참배 사진을 통해 본 북한의 제2차 북미정상회담 준비 동향과 김여정의 위상 변화） 作者：鄭成長 譯者：許嘉蕾

為紀念朝鮮前領導人金正日誕辰77周年，朝鮮勞動党委員長金正恩於2月16日攜黨中央委員會組織指導部及宣傳鼓動部幹部崔龍海、李萬建、金與正、李英植等人，一同參拜錦繡山太陽宮。

籌備特金會是當務之急

金正恩委員長于2018年10月10日（據推測）勞動党建黨73周年紀念日，與黨中央委員會組織指導部及宣傳鼓動部幹部崔龍海、朴光浩、李萬建、金與正、李載佾等人一同參拜錦繡山太陽宮。朝鮮《勞動新聞》於10月11日用一整張報紙版面，刊登了金正恩等人的參拜照片。

但《勞動新聞》並未刊登此次金正恩的參拜照片，實屬罕見。

與此同時，負責河內美朝首腦會談準備工作的勞動党委員會副委員長金英哲，也未出席2月15日紀念金正日誕辰77周年中央報告大會。

朝鮮雖未在《勞動新聞》上刊登金正恩的參拜照片，但朝鮮中央電視臺在2月16日播放了金正恩的參拜場面。

可以推測，金正恩因忙於準備第二次美朝首腦會談，所以在當日稍晚時候才進行參拜，導致《勞動新聞》無法刊登金正恩的參拜照片。

若此推測屬實，可說明朝鮮領導層因準備即將到來的第二次美朝首腦會談，以至對金正日的誕辰紀念活動沒有以前那麼重視。

金正恩也在2019年1月8日，其本人生日前一天前往中國北京，為舉行第二次美朝首腦會談與中方進行溝通。

第二次美朝峰會臨近，據報金正恩將於2月27日至28日峰會前，先行抵達越南，進行國事訪問（GettyImages）

金與正身份的變化

另一方面，《勞動新聞》於2018年10月11日刊登的參拜照片上，中央委員會第一部部長金與正因花圈被稍微遮擋住面孔。但在2019年2月16日朝鮮中央電視臺播放的新聞畫面中，金與正被特意放大。

除此之外，金與正在2018年參拜錦繡山太陽宮時站在金正恩左側第三位，今年則站在金正恩的左側第二位，比以往更近。

可以看出，金與正的地位有明顯提高，影響力也有所增強。

此次與金正恩一同前往錦繡山太陽宮的李英植，於2014年出任朝鮮勞動新聞社社長、兼責任主編。

2018年10月10日，黨中央委員會宣傳鼓動部第一部部長李載佾與金正恩一同前往太陽宮，此次則是由李英植陪同。

由此可以推測，最近李英植升任宣傳鼓動部第一部部長，取代了李載佾的位置。

近日，朴光浩卸任宣傳鼓動部部長，金己男回歸宣傳部，可以看出宣傳鼓動指導部發生了重要的變化。

但朴光浩與金己男既未陪同金正恩參拜錦繡山太陽宮，也未現身紀念金正日誕辰77周年中央報告大會。

由此可以推測，這與朝鮮指導部門中宣傳鼓動部第一部部長金與正的影響力擴大有關。

可以預測，隨著金與正在朝鮮指導部門中影響力擴大，宣傳鼓動部相當部分職務將由金與正特別信任的人員擔任。