一道緊急狀態令　見美國兩黨虛偽

為求爭得美墨邊境建牆經費，特朗普上周五（15日）借宣布緊急狀態令，以行政手段繞過國會，或將取得近國會約14億美元撥款以外的近66億美元資金。 一如所料，緊急狀態令引來各界對總統行政權力的爭議，除了已有德州邊境地主及環保組織入稟制止外，包括加州等多州檢察長也計劃聯手啟動法律程序阻延命令。

司法挑戰 難阻緊急狀態令

1976年的《國家緊急法》（National Emergencies Act），對何謂「緊急狀態」並無明確定義，變相給予美國總統極大權力。

雖然去年在美墨邊境被捕的非法入境人數只為40萬，比2000年時的160萬下跌近3倍，可是如果特朗普堅持認定此為緊急狀態，似乎司法機關也無權干預。（不過特朗普在宣布緊急狀態令時，竟爆肚聲稱「我本來不用這樣做，不過我想加快進度」，有可能被法院解讀為他的自我否定。）

上周五「爆響口」說出「我本來不用這樣做，不過我想加快進度」的特朗普，如今卻因為此一句話，而給予對手在司法層面上的最強把柄。（路透社）

因此，特朗普的緊急狀態令，配合現在以保守派佔多數的最高法院，在法理而言，似乎陣腳甚穩。政客的司法程序操作，只可算是政治表態，或拖延策略，其實際效果成疑。

共和黨若非全面叛變 立法制止無望

《國家緊急法》同時給予國會權力去取消緊急狀態令。相信由民主黨操控的眾議院會在短期內通過有關決議，再送上參議院投票。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）上周已轉軚支持緊急狀態令。不過，由於決議有優先權，連他也無法將之排除在議程外。部份共和黨參議員已表示反對特朗普此舉，有關決議有望獲得通過，可是特朗普卻有權拒絕簽署。

曾反對緊急狀態令的參議院共和黨領袖麥康奈爾，為換取特朗普簽署兩黨開支法案，以避免停擺再臨，最後只好就範。（路透社）

因此，除非參眾兩院都以三分之二絕大多數反制，否則在立法機構的層次上，特朗普的緊急狀態令似乎也是地位甚穩。

由此可見，緊急狀態令的種種爭議，牽涉的未必是實質的改變，而是對美國總統行政權力的政治倫理之辯。

共和黨：此一時彼一時也

在民主、共和兩黨的傳統意識形態分野之下，反對行政權力過大的一直是共和黨。這也解釋了何以上至佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）、威斯康辛州參議員約翰遜（Ron Johnson），下至德州邊境選區眾議員克德（Will Hurd）等共和黨人，都不顧同黨情宜，同聲對特朗普此舉表示不滿。

德州共和黨眾議員克德（Will Hurd）說：「我們的政府設計，並非以緊急狀態令作管治。」他的選區橫跨德州長近1,300公里的美墨邊境。（路透社）

不過，相較於民主黨全民皆兵式的言誅筆伐，共和黨的回應也可算是溫和極致，其中更有諸如南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人主動為特朗普的緊急狀態令搖旗助威。

反觀2014年的景況，當時前總統奧巴馬借行政命令，暫緩對未成年時非法入境美國人士的保護，這群共和黨人當時卻是帶頭批判的先鋒隊。

格雷厄姆等人當年對總統權力過大、破壞行政立法合作關係的質疑，如今卻似乎是一掃而空。

民主黨：已忘奧巴馬的過去？

可惜，民主黨今日的大義懍然，其實也非一以貫之。

共和黨俄亥俄州（Ohio）眾議員佐頓（Jim Jordan）反指反對緊急狀態令的共和黨人是「偽善」。（路透社）

前總統奧巴馬在任期間可謂「行政命令專家」，一直借行政手段繞過國會施政，當中更包括為聯邦政府外判合同訂立最低工資、對敘利亞反政府軍提供資助等法令，情況也如今日特朗普的緊急狀態令一般，完全是在未經國會同意的情況下，擅自動用政府經費的做法。

當日，卻無人聽見諸如民主黨眾議院議長（當時的眾議院少數黨領袖）佩洛西（Nancy Pelosi）批評奧巴馬「搶奪權力」、「脫離法律框架」之類的聲音。

佩洛西在緊急狀態令發出後，就巧妙的警告支持特朗普的共和黨人：「民主黨總統也是會宣布緊急狀態令的。」其中深意，當然是警告共和黨人，如果今日先例一開，他朝也難保不會為民主黨所用。

育有5名子女的佩洛西，教訓政壇對手時也不乏母親的語氣，她在批評共和黨人時，就叫他們「想象一下有不同價值的總統會（借緊急狀態令）給予美國人甚麼」。（路透社）

諷刺的是，同一番話，若出於共和黨之口，對奧巴馬治下的民主黨人，也同樣適用。特朗普執政兩年以來，多番使用行政手段以達政治目標，也豈非因為奧巴馬的先例？

一場接一場原該是針對美國總統權力的政治倫理討論，在民主、共和兩黨手下，卻變成貪求己利、實踐一剎政策主張的政治操作而已。