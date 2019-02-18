美朝第二次峰會　日本繼續扮演「蚊帳外」角色

美朝第二次峰會即將在下周27日於越南舉行，各國都在密切期待兩國會談成果，包括美國亞洲區的最大盟友，日本。日本是朝核六方會談的成員國之一，也是最能感受朝鮮威脅的國家，不過相比第一次美朝會談，日本似乎在這次會談中沉沒在水底中，成為最不顯眼的角色。

美朝將在27、28日，於越南河內舉行第二次峰會。（路透社）

還記得2018年自平昌冬奧至美朝新加坡第一次峰會，日本的角色十分明顯：日本因不信任朝鮮的關係，極力對外宣揚強硬對待朝鮮，結果被排除在會談之外。但日本不甘坐在「蚊帳外」，積極與中美韓等聯絡，努力擠進成為新朝鮮半島局勢談判的一員。

日本自11月後再無與美國聯絡

根據日本外務省資料，新加坡峰會前三個月，首相安倍晉三與特朗普會面了兩次，通了5次電話，日本向美國傳達最多的訊息，是「以強硬姿態迫使朝鮮撤底棄核」，及「協助解決綁架人質問題」。但自2018年11月後，美日已再沒有聯絡。

事實日本自2019年在朝核問題上幾乎沉沒在水底中，幾乎沒有在外交場合上特別就朝核問題上發聲。這除了相信是避免強硬的言論刺激朝鮮外，與日本外交最近遭日韓問題占據有關。

繼10月韓國最高法院就二戰強徵勞工裁決，及12月的海上雷達照射事件後，日韓磨擦不斷，相關議題占據了大部分日本外交消息。至最近韓國國會議長文喜相接受美國傳媒訪問，呼籲「日本天皇向慰安婦道歉」，更是為兩國關係火上加油。日本最近的外交新聞，是要求文喜相撤回發言及道歉。

安倍與特朗普多次會面及通電話，外界曾分析指安倍希望藉與特朗普深厚關係，掌握特朗普外交的突發及不確定性。（視覺中國）

朝鮮棄核前放寬制裁是日本「惡夢」

路透社在2月6日曾報道，安倍有意在美朝第二次峰會前與特朗普通電話，但沒有下文。至美朝第二次峰會前夕的今天，日本在朝鮮半島角色並不起眼。

日本其實有它的強烈想法：曾參與六方會談的外交官藪中三十二，回應彭博社一篇訪問中指出，若美國在朝鮮未能落實具體棄核進展下，撤銷對朝鮮經濟制裁：「這將會是日本的惡夢。」

朝鮮曾在2017年朝鮮半島最熾熱時揚言要炸沉日本，並試射兩支彈道導彈落入日本經濟水域。因此相比最鄰近朝鮮的韓國，日本感受朝鮮的威脅更大，日本對朝鮮強烈不信任是可充份理解。

但即管安倍與特朗普有「特別深厚」交情，特朗普始終未有特意遷就日本。包括在關稅上向日本施壓、聲稱日本繳付駐軍費並不足夠、及向安倍提及「未忘珍珠港」等。在美朝談判上相信安倍無法左右特朗普的想法。

在如此狀況下，日本在第二次美朝峰會上將會繼續無力，扮演「蚊帳外」的角色。