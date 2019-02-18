中導協定無力回天　歐洲安全自助人助

早前召開的慕尼黑安全會議上，德國總理默克爾向中國獻議，要求其加入《中程導彈條約》以挽救協議，卻遭國務委員楊潔篪直截了當拒絕。 無論在協議上個世紀末簽訂之時，或是特朗普毅然退出的當下。受中程導彈牽連最深的都是一眾歐洲國家。只是，在《中導協定》並不符合各大國利益的當下，希望各國回歸或加入已難以實現；歐洲國家要維護自身安全，還需自助人助。

齊聚全球政要的慕尼黑安全會議昨日(17日)閉幕，會議上東道國總理默克爾曾發言指出：「有關裁軍談判不應只在美國、歐洲和俄羅斯之間展開，若中國包括在內會令人感到滿意。」隨後發言的中國國務委員楊潔篪直接回絕了德國要求：「中方拒絕把《中導協定》多邊化，亦反對把中國納入類似協定。」

為令《中導協定》維繫，德國為首的歐洲國家可謂煞費苦心。今次「勸告」中國只因美國認為，擁有大量中程導彈的中國不受約束。在此之前，默克爾也曾力勸普京取消某些射程接近條約規範「準中程導彈」的研究，令華府失去退約口實；更透過外長馬斯向美國施壓，希望後者留在條約中。

俄羅斯駐美國大使阿納托利‧安東諾夫表示，中國和北約國家，特別是法國與英國應該加入《中導條約》。（俄羅斯衛星通訊社）

《中導協定》違大國利益

德國的努力頻頻碰壁，在於對無論是原本協定中的俄羅斯、美國；或是未加入協定，但管有大量中程導彈的中國，《中導協定》都不符合其現時利益。對俄國來說，《中導協定》只規範了美國的中程導彈，卻無限制同屬北約的英法兩國，已是一種不平衡。

而冷戰結束後，俄國綜合實力已大幅衰弱，僅有的軍事資源大多被投入到戰略火箭軍的建設和維護中。《中導協定》被放棄，俄國可名正言順加強對西部鄰國的威懾。

美國退出中導條約：特朗普一直批評俄方違約，又指條約過時。（路透社）

而對美國來說，由於俄國無法在美國本土週邊尋找發射基地，即使俄國啟用中導，也難對美國造成威脅。當年之所以簽署協定，本就是在歐洲盟友壓力下為之。更不必說，簽署協議的1987年，蘇聯領袖戈爾巴喬夫已宣布啟動政經改革，世人已看到鐵幕掀開的跡象。同今日美俄劍拔弩張情勢截然不同。

儘管美俄間簽署多項軍控協定，但兩國間海基潛艇、陸基導彈及空基戰略轟炸機攜帶的核力量，足夠相互毀滅；有無中導協定，影響的多是歐洲國家。今次退約乃特朗普主導，俄羅斯自然希望特氏「承擔罵名」；處於公關需要，俄方也出面表達「對協議的惋惜」。不過時至今日，莫斯科也未有「挽回協議」的實質動作，退約也更像是美俄聯手上演的雙簧戲．

中國外交部發言人華春瑩表示，中方反對《中導條約》多邊化。（資料圖片）

說服中國注定失敗

深知勸說美俄已無可能的默克爾，便將希望轉向中國，沒料到遭遇楊潔篪冷冰冰拒絕。事實上，若默克爾對中程導彈在中國國防中的作用有所了解，便不會提出如此「非分」要求。

中程導彈既可搭載常規彈頭，作戰術武器使用；也可搭載核彈頭，作戰略武器使用。改革開放後，中國以「反介入/區域拒止」作為軍事指導思想：不求主動進犯美軍，但求在台灣、朝鮮、日本或南海戰事爆發時，增加美軍介入戰事的成本，令其主動退卻。在中國難把握制空權，且海軍實力遠弱後於美國的情況下，東風系列下的中程導彈便成為打擊美國亞太部署的僅有資源。

沖繩普天間美軍基地十分鄰近民居，容易發生意外，附近居民一直抗議要求美軍撤出沖繩。（視覺中國）

解放軍火箭軍導彈的型號射程也極具針對性，如射程1000-1600公里的東風-16導彈，便以沖繩及其他第一島鏈地區為目標；東風-21導彈射程約2000公里，被認為瞄準日韓本土美軍，更衍生出號稱「航母殺手」的東風-21D導彈。而東風-26射程較遠，被認為以關島為目標。如果缺乏中程導彈，中國只能在美軍接近近海時，再發動攻擊，情勢極為不利。

而在戰略層面，目前中國核武器數量尚不及美、俄零頭，甚至被部分軍事專家認為少於以色列彈頭數。在此情況下，北京連保證徹底的「互相毀滅」都很難做到，更不可能加入類似軍控協議。而導彈的多樣性，某種程度也彌補了解放軍核力量當量不足的處境。

東風-26導彈發射畫面央視首曝光，射程3千公里被稱為「關島殺手」。（影片截圖）

歐洲安全要靠自己

默克爾在《中導協定》處處碰壁事實上反映歐洲兩大窘境：一方面，冷戰之後的歐洲常年置於美國主導的北約軍事體制下，缺乏獨立軍事實力。另一方面，當下歐盟面臨巨大內部矛盾，很難以一個整體向美俄等大國「提條件」。

儘管德國已是歐洲第一大經濟體，更是歐盟中毋庸置疑的「火車頭」；但由於歷史因素，在軍事領域，尤其在牽涉到更為敏感的核武問題時，卻很難獲得發言權。而《中導協定》失效後，歐盟各國既缺乏反制手段，亦拿不出替代方案的窘境，也反映其國防安全領域缺乏自主性的現實。

面對美國總統特朗普多次威脅減少對北約的支援，法國、德國等認為，歐盟需要建立自己的軍隊以保安全。法國總統馬克龍稱，希望能在2020年設立歐盟軍隊。（路透社）

而美國退出中導協定後，歐洲除需要面臨來自俄國的直接威脅，也要提前應對歐盟進一步分裂的危機。當下，以波蘭和波羅的海國家為代表的東歐國家，並不排斥美軍反導系統及進攻性武器的進駐；而德國為代表中西歐國家對此則不感冒。儘管莫斯科方面表示：將來中程導彈只會瞄準有美國中導部署的國家；但一來導彈目標可隨時調整，二來大部分歐洲國家都置於北約共同防禦規範之下，這樣的保障並無實際意義。

早前，德國總理默克爾同法國總統馬克龍曾相繼表態，將以建立「歐盟軍隊」為目標，某種程度上可算是加強歐盟軍事話語權的第一步。只不過，在布魯塞爾「歐盟不應成為軍事聯盟」的反對聲浪；以及對法國是否願意交出軍事主導權，同德國及其他國家平起平坐的質疑中，這條路絕對算不上輕鬆。但也只有建立獨立安全體系，一眾歐盟國家才能擺脫「受制於人」的局面。