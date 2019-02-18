進口汽車威脅美國安全？　 特朗普再藉外交政策搞內政

根據路透社周一（2月18日）報道，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）於當地時間周日（17日）向美國總統特朗普（Donald Trump）提交調查報告，當中涉及是否將進口汽車列入美國國家安全威脅的議題，同時，商務部亦就此議題向總統提出建議舉措。 羅斯在接受記者採訪時拒絕透露報告的相關信息，但指出最終是否會提高進口車關稅將取決於特朗普，而特朗普在收到報告後將有90天的時間決定是否提高關稅。

美國顯現矛頭 德國發聲反對

毫無疑問，美國此舉令全球汽車行業感到擔憂，而以汽車行業為重的德國，更是無法認可美國的這一做法。

德國總理默克爾（Angela Merkel）周六（16日）在慕尼黑安全會議上發表演講，對美國的說法感到頗為震驚，並且直接指出寶馬（BMW）最大的車廠設在美國南卡羅來納州，而非其起源地德國巴伐利亞州（Bavaria）。

此外，德國汽車工業聯合會（VDA）亦發表聲明，指出歐洲進口汽車不會危及美國國家安全，而德國汽車工業在美國設有約300間工廠，為美國創造逾11.3萬個就業機會，反而是令美國更為強大。

第55屆慕尼黑安全會議上，德國總理默克表示對美國將進口汽車列入國家安全威脅的說法感到頗為震驚 。（路透社）

以「國別」劃分汽車業？

誠如德國所說的，美國將進口汽車上升至威脅國家安全的層面，實屬是過於誇張的做法。特朗普自上台以來，似乎對於汽車行業存有一種「執念」，勢必要振興美國汽車行業，以體現自己所提出的「讓美國再次強大」的口號。

特朗普此前已經多次指責歐洲汽車的進口和關稅政策，更特別點名德國，批評德國汽車製造商出口大量汽車至美國市場，但德國街上卻甚少看見美國品牌的汽車；而美國企業在歐洲面臨極大的關稅壁壘，這一局面是對美國的不公。

除了對進口汽車大量湧入美國的指責，特朗普亦多次要求美國汽車企業如福特（Ford）和通用（GM）等回到美國建廠，以增加美國的就業機會。乍看特朗普的汽車政策理念，似乎能起到維護美國汽車製造業利益的作用。然而，在經濟全球化的背景之下，汽車行業已然是最能突顯全球化的行業，一個品牌的車企其產業鏈分布在多個國家，單純將美國品牌的汽車與進口汽車區分開來，本身就是一個籠統且不符合產業實際的分類。

除了對進口汽車大量湧入美國的指責，特朗普亦多次要求美國汽車企業如福特（Ford）和通用（GM）等回到美國建廠，以增加美國的就業機會。（路透社）

僅僅是德系汽車諸如保時捷（Porsche）、戴姆勒（Daimler）、寶馬（BMW）、奧迪（Audi）等品牌均在美國設廠，即使是在歐洲出售的汽車，亦有不少是在美國製造後再出口至歐洲，其中不僅為美國提供就業機會，亦與美國的生產總值有所關聯。因此，美國將進口汽車視作威脅國家安全的說辭實在歐洲各國難以信服。

外政已成為特朗普的秀場

而美國以國家安全威脅為由，欲對進口汽車採取措施，這一說法在歐洲諸國看來，實則是為引發貿易爭端所作的鋪墊。默克爾認為此舉是對北約同盟展示的敵意，更是對歐洲做出的恐嚇。

實際上，特朗普早於去年5月就提出對歐洲汽車加征關稅，而美國商務部針對進口汽車所提交的「232調查」，亦是由去年5月23日啟動，此前曾傳出於去年8月底提交報告結果，而到了今日，為何這綜歷時近1年的調查，會在這個時候呈給特朗普？

2018年5月23日，特朗普宣布美國商務部對進口汽車進行「232調查」。（路透社）

如今美國國內，最令特朗普感到棘手的是「邊境牆」的建牆費用問題，雖然特朗普簽署了國家緊急狀態令，繞過國會取得80億圍牆撥款，最終達到自己的目標，但這一作法在後續將會引起民主黨對其的司法挑戰，亦會引發一些美國民眾的質疑。

另一邊，雖然距離2020年大選還有一段距離，民主黨內已經有多名政客「摩拳擦掌」，宣布參選，而特朗普作為一名極度依賴選舉的總統，要贏得大選，在現階段就需要贏得民心。不過，特朗普要在當下的美國內政上有所建樹，顯然是艱難的任務，惟有在外政上顯示出有所作為，才能向選民彰顯自己的政績，而這亦是特朗普的一貫手法。因此，特朗普當下欲將矛頭對準進口汽車，對準歐洲，亦是為了向選民塑造自己為美國利益而戰的形象。