白俄：我們要和俄國合併 　莫斯科：想要咩好處？

2月15日，白俄羅斯總統盧卡申科同俄羅斯總統普京見面時，語出驚人說到「如果人民準備好，白俄羅斯可以同俄羅斯合為一體（united）」。儘管會談後，盧卡申科和克里姆林宮先後澄清：相關言論不代表任何主權國家消失，但仍引發外界震撼。

一直以來，白俄羅斯都被視為堅定的「親俄派」，盧卡申科也和普京同為「強人領導」，惺惺相惜。2017年，白俄更和俄國聯合舉行「西方-2017」軍事演習，派出近10萬士兵，箭指北約。

蘇聯解體後，白俄羅斯事實上成為「最穩定」的前蘇聯國家。總統盧卡申科自1994年第一次當選以來，先後四次連任總統。而他年僅14歲的兒子尼古拉盧卡申科（Nikolay Lukashenko）更常伴父親出席各大國事場合，被認為是盧卡申科有意栽培的權力繼承者。若要盧卡申科「自貶身價」，放棄獨當一面的權勢，似乎不大可能。

俄羅斯「西方2017」軍演片段

盧卡申科也在隨後記者會上做出澄清。他指出「為什麼我們要提出有關俄羅斯和白俄羅斯主權的問題呢？因為這如聖像一般，是不可侵犯的。」與此同時，盧卡申科也語帶保留提到「兩國已準備好修改之間的關係」。

這樣的表態看似前後矛盾，卻是盧卡申科的一貫手段。今次兩人會面的主要議題為俄羅斯石油稅改革：由於俄羅斯將調低石油出口稅，並加收開採稅，造成往白俄出口石油價格飆升。根據白俄方面預估，該國未來5年要付出額外110億美元成本。

2005年4月4日，俄羅斯索契，俄羅斯總統普京普京在索契會見白俄羅斯總統盧卡申科其愛犬Koni不離左右。(攝：Alexei Panov/ITAR-TASS / 攝：視覺中國)

與此同時，白俄羅斯也一直要求俄羅斯降低其出口天然氣的價格。為此，盧卡申科去年12月還對莫斯科嗆聲：「既然莫斯科不把白俄羅斯當兄弟，我們也只將俄羅斯成為關鍵的外國夥伴」。今年1月，他更加碼提到：「如果俄白雙方無法就石油稅一事達成共識，俄羅斯將失去白俄這一西部的唯一盟友。」

不過從今次盧卡申科改口示好來看，俄羅斯應該是讓步頗多了。