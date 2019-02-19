【脫歐困局】保守黨未分　工黨先裂：歐美政治重新洗牌的潮流

英國首相文翠珊面對保守黨同黨操戈，如今幾乎已不成「新」聞，在野工黨周一（18日）卻先打響黨裂先聲。 以工黨新星烏穆納（Chuka Umunna）為首的7位留歐派工黨國會議員正式宣布脫黨，另立所謂的「獨立組織」（Independent Group），未來或會迎來更多工黨（甚至保守黨）成員退黨加入。 工黨副主席屈臣（Tom Watson）也承認他有時「已認不得」今日的工黨，並出言警告黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）要馬上轉向。

工黨分裂：政壇重新劃界之端？

面對工黨40年來最大的分裂事件，郝爾彬似乎毫不退讓，只對脫黨議員表示「失望」，又高舉他自己在2017年領導工黨大選「振奮數百萬人支持」的成績，似乎想要指責脫黨者才是問題所在。

前工黨影子商務大臣烏姆納（Chuka Umunna），是目前工黨留歐派的政治新星之一。（路透社）

不過，烏穆納對英國政治的亂局卻有另一番觀察：現有的政黨才是問題所在。他更呼籲：「當下正是我們拋開這個國家的老套政治之時。」

在此，與烏穆納位處脫歐議題政治光譜兩極的英國獨立黨（UKIP）前黨魁、如今代表新成立脫歐黨（Brexit Party）的法拉奇（Nigel Farage），卻對支持二次公投留歐的「獨立組織」表示歡迎：「這一刻看來沒有甚麼，不過這卻是英國政治大變之始──重新劃界（realignment）。」

黨裂之源：留歐、脫歐分歧

烏穆納等工黨脫黨議員，除了不滿工黨左翼（包括郝爾彬本人）的反猶太主義問題外，最主要的矛盾還是脫歐的路線之爭。

屬猶太裔的工黨議員伯傑（Luciana Berger），也是脫黨七傑之一。由於飽受反猶太主義威脅，她出入也時有黃衣警衛跟隨。（路透社）

郝爾彬上月在國會不信任動議失敗、扳倒文翠珊政府不成之後，竟然沒有兌現去年9月的黨大會承諾，並無認真考慮帶領全黨改為爭取二次公投，連對於作為二次公投必要條件的延後脫歐提案，他也只是心不甘情不願的，在最後一刻才表示支持，導致有關提案在上月29日的投票落敗。

目前工黨有近75%支持者表示支持二次公投，黨內議員更是以留歐派為宗，郝爾彬遲遲不兌現承諾，更繼續爭取留在歐盟關稅同盟的軟脫歐，造成黨內積壓極大不滿情緒。今次的小黨裂只是第一輪爆發而已。

英國國會在27日將再就脫歐前路進行投票，到時會有排除無協議脫歐、延後脫歐的修正案，甚或會有工黨部分議員支持、提議將文翠珊脫歐協議交諸公投的修正案。郝爾彬到時若堅持其脫歐路線，在「獨立組織」的工黨分裂已成既定事實的背景下，不排除會有更大規模的脫黨情況出現。

工黨的意識形態矛盾在其「愛郝爾賓 恨脫歐」口號可見。黨員一方面支持郝爾彬的左翼政治，另一方面卻反對郝爾彬的脫歐派傾向。（Another Europe網站）

政黨「除名」風氣 讓兩黨少數派離心離德

目前，從工黨到保守黨，都興起了草根選民及地區黨組織主動將同黨候選人除名（deselection）的風起，例如保守黨溫和留歐派議員博爾斯（Nick Boles）最近就被除名，被迫要重新競逐下屆的保守黨代表身份。

這次脫黨的工黨議員，也有不少正要面臨除名危機。因此，脫黨自立對他們而言其實沒有太大損失。

這種黨內批判的風氣，勢將讓不少「黨內少數派」愈加離心離德，或將鼓動起另立政治派系的意志。

由於目前脫歐、留歐兩派在工黨和保守黨都有，在脫歐議題主宰政治的英國，兩黨已無法有效區分最重要的政治意識形態分野，工黨此番黨裂或許會引發英國政壇重新洗牌的現象。

文翠珊大概沒有想到工黨的黨裂會先於保守黨發生。不過，此次黨裂卻證明了文翠珊近來極力保持黨內團結，並非空穴來風之舉。（路透社）

歐美傳統政黨 無法趕上政治分界的變遷

其實，政壇重新洗牌已是歐美各國政界的潮流：

在美國，有特朗普化的共和黨，以及左翼化的民主黨，將傳統派系逐漸推向邊緣；

在法國，有馬克龍「法國前進」（La Republique en Marche）的中間路線、極右的「國民集會」（Rassemblement National），以及極左的「不屈法國」（La France Insoumise），傳統的左右社會、共和兩黨皆已是沒有餘暉的夕陽；

在意大利，右翼被原主張北意大利獨立的「聯盟黨」（Lega，原稱「北方聯盟黨」）主導，反建制民粹政黨「五星運動」（M5S）又搶佔左翼政治支持，而最奇怪的是意大利政府竟由聯盟黨及五星運動聯合組成。

在英國政壇大亂之中，歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）就說：「對於脫歐這個問題，我們都在上帝手中，而且我們從來都不知道上帝何時會真的接手處理。」（路透社）

重新洗牌的趨勢，所反映的是歐美傳統政黨都無法跟上政治生態的變遷。傳統的經濟上，甚至倫理上的左右對壘，在今日的社會中已非最重要的政治分界──有學者就提出要用「開放」與「不開放」去作區分。

新的政界分野要落在何處，於今仍是不甚清晰。不過，政壇重新洗牌的趨勢似乎已經不容逆轉，今次英國工黨分裂只是大潮流中的一個環節而已。