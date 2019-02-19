1999年後最艱難的談判：沒有人是「賣國賊」

本月21日至22日，中美第七輪經貿高級別磋商將在華府舉行，國務院副總理劉鶴將以中方牽頭人即習近平特使身份帶隊前往。一段時間來，中美談判進程明顯加速，令人感覺協議達成有望。但也有不少人懷疑劉鶴為求停戰，將被迫簽下「城下之盟」。這樣的場面也令人想起1999年中美加入WTO談判時，社會輿論的激烈批評。

中美貿易談判愈來愈密，3月1日的「大限」也日漸臨近，不少人都變得緊張起來。有人擔心美國會如同去年6月劉鶴訪美後的情況一樣，在最後一刻放棄談判，拋棄兩國已達成的共識。也有人擔心，北京為結束貿易戰，讓步過多，做了「賣國賊」。

難以否認的是，自兩國談判開始，便一直傳出中國讓步的消息。從去年5月的「將半導體訂單轉往美國」，到近來「5年內額外增購1萬億美元商品」，再到上輪談判後傳出的「停止對電動汽車補貼」。有人批評中國仍由特朗普蠶食貿易市場，並在國家經濟主權問題上喪失立場。

特朗普2月5日發表的國情咨文中提及「協議必須包括真正的、結構性的改變，以結束不公平的貿易做法，減少我們長期的貿易逆差，並保護美國的就業」。（路透社）

不止如此，中國談判代表劉鶴的姿態也被不少人抨擊：有人認為他向特朗普提出「增購500億美金」大豆是獻媚；也有人認為，他前次造訪白宮同特朗普分居上下位，如同帝王召見臣子，應該不忍羞辱即刻拍台離去。

事實上，北京的忍耐不止體現在貿易談判上。經貿談判進行時，兩國本應維持良好關係，但美軍不僅派出兩艘驅逐艦進入南海12公里島礁範圍，更由國務卿蓬佩奧領銜在東歐各國遊說封殺華為。但為求達成協議，中國都忍了。

蓬佩奧在匈牙利訪問期間警告，若盟友繼續使用華為設備，將會影響與美國的合作關係。（資料圖片）

明眼人應能察覺到這紙協議對中國的重要性。在貿易戰壓力下，中國GDP仍維持6%以上的高速成長，仍處在發展機遇期。在此基礎下，中國正進入經濟轉型關鍵期，更著力推動國家治理體系改革。

若中美關係繼續惡化，美國鷹派勢必主導政局，使用更具破壞力的方式阻礙中國發展。為維持政局穩定，已展開的政經改革或需放慢腳步，而重要的戰略機遇期隨時將被打斷。如同1999年中國不惜一切代價加入WTO，如今北京也面臨相同局面。

十八屆三中全會的報告首次明確提出要「推進國家治理體系和治理能力現代化」。（新華社）

與此同時，北京面對的美國的是全球範圍內最具實力，且最有經驗的談判對手。萊特希澤曾逼迫不可一世的日本放棄堅守的日元匯率；姆努欽雖被認為是「鴿派」，但在談判桌上，也只會和前者「一個紅臉，一個白臉」唱起雙簧，逼迫北京讓步。在他們背後，則是特朗普的全力支持，以及在野民主黨「對中國再狠一些的呼聲」。

中美第七輪談判即將召開，就在這看似臨門一腳的瞬間，美方大口開價、忽然撤回共識的談判手段仍未停止。無論是前線的劉鶴，或是居後的中國決策層，都面臨極大壓力，更為了國家利益，在憤怒中力保理性。穿越沼澤，踏過荊棘之時，人總會受點皮肉傷。與其指控探險者的冒失，不如給他多一點關懷。