【歐洲議會選舉】疑歐集團成勢　歐盟整合夢斷？

歐洲議會周一（18日）公布對5月23至26日歐洲議會選舉的結果預測，對歐盟建制傳來惡耗。 首先，主導議會40年的建制兩大同盟──中間偏右的歐洲人民黨（EPP）與中間偏左的社民進步聯盟（S&D）──勢將失去過半數，變相要與其他小黨合作。 其次，議會疑歐三黨將佔據21.5%議席，還未算上仍留在建制同盟，卻已走上右翼民粹路線的政黨，諸如奧牙利的執政「青年民主主義聯盟」（Fidesz）等。

疑歐黨派興起 議會再非「橡皮圖章」

由意大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的疑歐極右聯盟黨（Lega），更將以意大利國內的32.4%支持，取得27席，成為繼德國總理默克爾的基民盟（CDU）後的議會第二大單一政黨。

至於法國總統馬克龍手下的執政「共和前進」（La Republique en Marche）預計只得20席，連法國最大黨（此為極右「國民集會」）也算不上。

聯盟黨的薩爾維尼因拒絕地中海難民下船，而被西西里法院控告劫持罪，不過因其官員身份，或將由國會投票給予他豁免特權。（路透社）

雖然預計會獲得45%議席的建制中間派兩大同盟，或能與綠黨，以及有馬克龍參與的自由民主聯盟（ALDE）等聯手獲得過半數，不過由於這些小派系對歐盟政策立場有所不同，可預見未來歐洲議會再難成為歐盟建制派的「橡皮圖章」。

史上最重要的歐洲議會選舉

在歐盟各國政壇新星──諸如法國的馬克龍、意大利的薩爾維尼──以及疑歐勢力的渲染下，原來投票率甚低的歐盟選舉（2014年只得43%），如今在多國都成為對參與歐盟前路的公投，或者是國內政治、民意鬥爭的延伸，而有望獲得更高的投票率。

歐洲議會的官方聲明中，也特別指出此次選舉將是「議會史上最重要的一次」。

高投票率，對建制派而言，更可能另一種打擊。在疑歐各黨的支持者受鼓動群起而出的情況下，他們最終的得票或許會比此次歐洲議會的預測更高。

2017年上任以來一直想以歐盟革新旗幟搶奪歐洲議會主導權的馬克龍，如今其「共和前進」的支持度，竟及不上馬林勒龐（Marine Le Pen）的「國民集會」（Rassemblement National）。（路透社）

雖說疑歐派該還未能挑戰建制，不過他們的存在將使歐洲議會投票存在更多的不確定性，為亟須整合、改革的歐盟蒙上陰影。

外部挑戰：歐美同盟的瓦解

目前歐盟的境況，可謂內外受困。在外，歐美同盟的瓦解是問題核心。此衝突更於上周末的慕尼黑安全會議盡現人前。

德國總理默克爾與美國副總統彭斯（Mike Pence）發言針鋒相對，默克爾高舉多邊主義、外交解決問題，又堅守「伊朗核協議」；彭斯則繼續以「美國優先」的精神，批評英法德三國企圖為伊朗繞過美國制裁，呼籲各國退出核協議，又高舉「防衛西方」的論調，去要求歐洲國家放棄使用華為產品、放棄與俄國合作等。

特別的是，同場與默克爾一同高舉多邊主義的，卻是中國國務委員楊潔篪。

在上周六（16日）的慕尼黑安全會議上，美國副總統彭斯與德國總理默克爾的一次面和心不和的握手。（路透社）

要如何以「歐盟」而非「歐美」為單位，在國際政治舞台上爭一席位，如今正是歐盟對外的最大難題。

內部問題：經濟整合未足、產業競爭力落後

在歐盟之內，更要面對經濟發展停滯、歐元區整合程度遠不足面對未來經濟衰退、歐盟區內欠缺全球競爭性企業等問題。

在德法兩國鐵路公司西門子（Siemens）與阿爾斯通（Alstom）的合併，被歐盟競爭專員維斯塔格（Margrethe Vestager）以反壟斷為由否決後，德法財長都聲言要改革歐盟競爭法，加大歐盟各國政府在產業議題上的話語權，並且放眼全球，以全球市場為單位，而非單單着眼歐盟區內市場。

此等改革的前設，同樣是以「歐盟」而非個別國家的利益為基礎，而這正是疑歐勢力想要打倒的政治前設。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）月初公布德國國家工業戰略時，就指出他眼中的未來經濟競爭三大勢力：中國、美國和歐洲，而他自己正為歐洲的一席位努力。（路透社）

歐盟的整合與改革，本來就要面對各國利益不一致的嚴重問題，如今加上疑歐派勢力在歐洲議會大響戰鼓，挑戰以「歐盟」為單位的戰略思想，可見歐盟未來的路絕不好走。