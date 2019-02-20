普京的長久國度：「自由選擇是幻覺」

「我們只是看似有自由選擇而已。」曾於2000年代任俄羅斯總統辦公室副主任的蘇爾科夫（Vladislav Surkov）本月初在一篇題為《普京的長久國度》的文章中如此開展「普京主義」的政治論述。 曾被視為克里姆林宮首席思想家的蘇爾科夫，除了以歷史性的邏輯發展去為普京治國建立基礎之外，還以一個普京主義者的角度，提出了對西方民主制度的深刻反思，並點出普京主義的治國核心價值。 此舉無疑是向西方社會展示出普京主義的道路自信，也同時為普京去後的俄羅斯管治打下理論基礎。

普京主義的國度：歷史演變的必然階段

蘇爾科夫認為要理解俄羅斯此刻與別不同的政治結構，必先放開「自由選擇的幻覺」，而擁抱現實主義的預先決定論──普京主義的治國模式（或者任何其他制度）並非自由選擇的結果，而是出於歷史進程的邏輯。

俄羅斯經歷莫斯科公國、沙俄帝國和蘇聯的3個歷史政治模式後，普京治下的俄羅斯聯邦，正是俄國從上世紀90年代的意識形態崩塌中，自然發展出來的第4個政治模式。

在蘇爾科夫眼中，普京主義是未來，現在只是其開端而已。因此，正如馬克思並非馬克思主義者一樣，普京本人也不一定是普京主義者；而普京主義在今日的俄羅斯官方，或西方的反俄思想眼中，也帶有異端。

這種異端在全球社會的歷史發展中，卻一步一步的被驗證。

普京多年來的得力助手蘇爾科夫（Vladislav Surkov）。（視覺中國）

普京主義比西方民主「更誠實」

蘇爾科夫指出，莫斯科一直高舉的「主權與國家利益」，以往被視為老舊，今日卻在英國脫歐、「美國優先」、歐洲的反移民浪潮中被一一證明；互聯網的絕對開放與平等，一直為西方世界所表彰，如今「管制互聯網」卻成了全球共識；美國霸權的美國夢，如今不只為人看穿，連美國人自己對美國也不甚滿意；人們也醒覺到，隱藏且不民主的「深層政府」（Deep State）其實在民主的表象下操控着社會的深層結構，造成「自由選擇的幻覺」。

普京主義就是要拋開這些不真實的想法，擁抱真實。

對於蘇爾科夫而言，民主政制建基於「不信任與妒忌」的假設上，無人真心相信政治人士會有良善的用心，所有才有「分權制衡」制度的出現。他認為，從另一個角度看來，這只是「以惡人對付惡人」的體制而已。

蘇爾科夫認為普京主義，並沒有比西方民主制度更加優越，只是「更加誠實」而已。

2016年英國公投脫歐勝出，在蘇爾科夫眼中，是國家主權的精神對西方「普世」民主的反撲。（路透社）

政治建基於信任之上

在普京主義的國度中，沒有「深層政府」的存在，政府的武力並沒有被隱藏，而是赤裸裸地展現人前，因為「大家其實內心都知道」。

然而，普京主義的國度，卻有一個「有深根的國度」──從表面看不見卻切切實實在生活着的人民才是根本。人民是政府要了解的對象，也同時是對政府政策路向的測試。人民的處境是現實，政策的成與敗正為此現實所規限。

在普京主義之下，社會的信任全在「第一人」身上，而整套政治系統架構的主要任務，就是要維繫「最高領袖與人民之間充滿信任的溝通和互動」。任何讓此任務變質的障礙都要被嚴厲壓止。

蘇爾科夫認為，這不是傳統的「對善良君王的信任」，因為人民沒有那麼笨去相信這一套，卻是對於一個「老練、高深卻沒有惡意」的統治者的信任。他認為這套體制建基於信任，相較於不斷「孕育不信任與批評」的西方模式，正是其獨特之處，且有應用於俄羅斯以外國家的潛力。

15日在黑海城市索契（Sochi）親身落場打冰上曲棍球的普京。（路透社）

《普京的長久國度》在俄羅斯引起極大回響，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）更對此文發表回應，形容文章是「複雜」、「有趣」而「深沉」的，卻強調普京本人事先沒有看過文章，也沒有得到普京認許。

相信普京 還是相信政府？

此文章的發表，無疑是要為俄羅斯政治架構的未來發展，打下理論根基，並向西方世界展示普京主義的道路自信。

普京本人，無疑挽救了上世紀90年代蘇聯解體後的頹局，穩住俄國國體之餘，更重建了俄羅斯人民的自信。然而，普京如日中天之勢已漸有緩減──他過於關注外務的政策，以及包括延後退休年齡等種種國內改革，也逐漸遇到不少國內反對勢力。

更有甚者，普京去後的俄羅斯前路若何，也逐漸成為了人們關心的議題。

2019年元旦日在莫斯科克里姆林宮上劃過的煙火。（路透社）

蘇爾科夫的普京主義無疑為此提供了解答。普京主義在於未來，不在於現在，而此正是俄羅斯的前路；普京主義的根本，在於歷史性邏輯的進程，其存在之現實本身就證明其存在之道理，為俄國的政治制度打下理論上的基礎。

對於蘇爾科夫而言，觀乎西方社會近年的發展，普京主義對於現實「誠懇」的認知，也似乎逐漸被驗證為實，連西方世界也不得不承認他們的想法已愈加與普京主義走近。

從我們這一個時間點看來，普京主義的國度，是一個發展過程，而非結果。如果蘇爾科夫的文章也是歷史性邏輯演變過程的一部分，我們則不得不承認文章本身，以及其發表時機，也正好呼應了俄羅斯社會今日的需要。

不過，要強調的一點是，普京主義只是以普京為名的政治思想，與馬克思主義一樣，蘇爾科夫的理論所重視的，並非俄國人民對普京本人的信任，而是對普京主義式政府的信任。