普京國情咨文：鋪墊沒有自己的「普京式俄羅斯」

普京在周三（20日）向俄羅斯聯邦會議發表國情咨文，全文絕大篇幅集中國內問題，備受西方媒體所關注的中程導彈爭議，其實只是國情咨文的小插曲。 在民望大跌的局勢中，普京未來似乎將會集中注意力解決國內問題，而非再像過去數年一般的積極參與國際事務。

普京自1999年以來一直擔任俄羅斯政府的第一把手（無論是以總統身分，還是總理身分），其民望至今仍有在60%上下徘徊，已屬難得。然而，相較於他2015年近90%的民望，如今確有普京江河日下之感。

法國尼斯19日狂歡節中的普京巨像。（路透社）

增加退休年齡爭議 為普京敲響警號

俄國民眾自去年起，在俄國插手烏克蘭、敘利亞等地區數載之後，對於普京對外頻頻出招的做法，已有所不滿，希望普京能多加關注國內政務。在烏克蘭克里米亞局勢漸穩、敘利亞巴沙爾政府軍勝利可期之下，普京亦逐漸回守國內。

去年9月，眼前俄國勞動人口減少的問題（在2017年內就減少了近100萬），普京簽署增高退休年齡的法案，將男女退休年齡分別由60及55歲，提高至65及60歲，希望保住俄國的勞動力。

此舉卻惹來民眾強烈反彈，認為他們退得休來，也沒有命享：雖然俄羅斯今日的人均壽命為73歲，不過這卻是過去數年的增長；在2000年之時，人均壽命只得65歲，而男性稍低於60歲。由此可見，普通民眾對其壽命的預期大均只有60餘歲，將退休年齡提高到60之後，可想而知民眾有多不滿。

在退休年齡提高之後，普京民望急近下滑，由之前的約75%，跌至60%左右，而民眾對普京的信任度也由2017年底的59%，跌至今日的約33%。

退休年齡爭議的後遺，可算是為普京的管治敲響警號。

15日在黑海城市索契（Sochi）親身落場打冰上曲棍球的普京。（路透社）

俄羅斯政制 全在一個「信」字？

是次國情咨文發表之前，卻正遇上俄羅斯外匯儲備首次超越其公私外匯負債之時，剛好成了普京內務轉向的良好預兆。

在國情咨文中，普京一開首點明其施政核心並承認錯誤：「俄國今日是有強大外交、經濟、防衛潛力的強國。不過，從最重要的保證生活水準、人民福祉的層面看來，我們很明顯並未達到所需程度。」

相較為美國總統特朗普「萬事皆好」的一貫口吻，普京對其人民也可算是真誠有嘉，難怪普京智囊蘇爾科夫（Vladislav Surkov）會指俄羅斯政體，所不同於西方民主之處，正在於其基礎是「人民對統治者的信任」。

在蘇爾科夫所設想的俄羅斯政體中，政府一切機關皆為人民與統治者的溝通服務。普京此刻順應民意的內務轉向，也可算是為鞏固這種政治傳統邁出了一步。

普京多年來的得力助手蘇爾科夫（Vladislav Surkov），曾於2000年代任俄羅斯總統辦公室副主任，被視為克里姆林宮的首席思想家。（視覺中國）

順應民情 卻不屈從民意

然而，普京卻沒有民粹式的向民意屈服，諸如撤回退休年齡改革等。

取而代之的是，他為對俄長遠發展最為重要的人口問題，提出了一系列的措施，包括派錢獎勵生育、對多子女家庭提供房貸優惠、改善兒科診所服務，改善托兒服務以鼓勵在職女性生育、改善整體醫療質素、改善市區環境及設施等，並將致力在10年內將人均壽命提高至80歲以上。

另外，普京也為其在提高生產力、推動科技發展、改善鄉村教育醫療、加強與中國一帶一路倡議的合作等，花費重大篇幅詳述。

普京雖有指責美國退出《中程導彈協定》（INF）的舉措，又警告美國不要在歐洲部署導彈，然而這些國際爭端只屬旁枝末節，可見普京內務轉向之熱切。

「順應民情，卻不屈從民意」可謂普京國情咨文的核心精神。這種精神也體現了蘇爾科夫對統治者的期許──「老練、高深卻沒有惡意」。

在俄羅斯廣大疆土投影下發表國情咨文的普京。（路透社）

沒有普京的俄羅斯？

不過，俄國未來的長遠挑戰卻是要如何維繫一個沒有普京的俄國。

普京，如今幾乎是俄國政府的代名詞。俄國人民即使對生活何等不滿，似乎也難以想像沒有普京的俄國將是何等景象。然而，普京亦是凡人，終有離場一日，今日他也許能演好了「哲學家王」的角色，他去後卻又如何？

蘇爾科夫在本月初的一篇題為《普京的長久國度》的政治理論文章中，就提供了解答：人民要信任的，不是普京本人，不是西方民主體制下的政府，更不是一個聖人般的統治者，而是一個實行普京主義式管治的俄羅斯政府。

然而，這套政治理念在未來能否實現，也要看普京接下來幾年能否化普京的個人為普京主義的代表。