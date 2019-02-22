【專家有話說】首爾大學教授：韓國政府應對美朝峰會降低期待

去年破天荒美朝首腦新加坡會談結束之後，雖然美朝關係有所緩和，卻未有太大的實質性成果。下周三至周四（27至28日）召開的「特金越南會」能否有所突破？各方應有怎麼樣的期待，而韓國當局又該如何自處？就此，首爾大學國際大學院教授李根在《香港01》發表文章，為大家拆局。（譯者：許嘉蕾）

儘管美國與朝鮮在朝鮮半島無核化一事上未取得實質性進展，但雙方目前都在努力不「打翻談判桌」。回顧新加坡會談舉行前夕，無論是金正恩委員長還是特朗普總統都害怕在外交上出現失敗。在即將舉行的越南首腦會談上，毫無疑問美朝雙方將會比新加坡會談時取得更多進展。

但雙方達成的協議中若不包括實質性的無核化措施，有可能會受到來自外界相當程度的指責。韓國政府也無法擺脫這種指責。文在寅政府在對朝政策上可能會受到打擊，因此應從現在開始採取一定措施，降低外界對美朝首腦會談的期待。

特金二會再臨，假扮特朗普、金正恩風潮又再重現。圖片攝於22日越南河內。（路透社）

美朝立場比較

美國的立場是「在朝鮮實質性無核化之前不會解除對朝制裁」，但朝鮮的立場則是「在不解除對朝制裁的情況下很難實現實質性的無核化」。朝鮮希望至少能恢復開城工業園運轉、金剛山旅遊區開放；美國則認為一旦放寬對朝制裁將很難回頭。如此看來，此次首腦會談雙方想達成協議並不容易。韓國若無條件同意朝鮮恢復開城工業園及金剛山旅遊事業，將面臨美國及國際社會的指責。因此這並不是一次簡單的協商。

應該看到，美朝此次首腦會談同新加坡首腦會談時一樣，在會前雙方未有充足的協商時間準備詳細、具體的聲明書。美朝間對話不夠充分，有可能是朝鮮在對美策略上考量再三的結果。雖然美韓兩國通過工作小組進行了充分溝通，但雙方在解除對朝經濟制裁一事上似乎有些許不同意見。況且韓國想不顧美國的立場獨自解除對朝制裁、允許朝鮮恢復開城工業園及金剛山旅遊事業是很難的。

開城工業園區的現況，看勢似乎韓國願意重新參與，園區皆已準備就緒。（視覺中國）

韓國的定位

韓國政府應對本次越南首腦會談降低期待值，同時將期待焦點從以廢除核設施為條件解除美國對朝制裁轉移至美朝設立聯絡處、制定無核化路線圖等政治安保性成果上來。若實質性無核化措施需要大量時間來完成，那麼隨著時間的流逝，對韓國政府現有無核化政策的批判之聲只會越來越大，今後協調朝韓關係也將變得更加困難。

韓國若想做好與美國的外交工作，應實現朝韓間的充分溝通與資訊交流。這是由於韓國若想用朝鮮真正無核化來說服美國，必須要正確掌握朝鮮的資訊。但實際上，目前朝韓間的交流是否充分？這是一個問題。