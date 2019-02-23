【中美貿易戰】劉鶴提出延長談判兩天　美國羅列5種成果

美國總統特朗普2月22日在白宮橢圓形辦公室會見中國最高領導人習近平的特使、國務院副總理劉鶴。這也是時隔20天，特朗普和劉鶴的第二次會面。

根據特朗普、劉鶴、美國貿易團隊當天在白宮對話的「現場直播」以及美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）向媒體透露，劉鶴提出這兩天中美在華盛頓貿易談判進展很好，建議延長此次談判兩天至本周末。特朗普同意延長談判，希望雙方向着最終協議的方向努力。姆努欽說：「我想說很有可能會達成協議」。

劉鶴這次有「習近平特使」的頭銜，意味他完全可以和美方協調，做出相應的行程上的調整。延長談判48小時，力爭談有所成，也是中方的意願。

中美貿易談判：中美兩國高層官員2月21日於華盛頓舉行為期2日的貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）2月22日跟國務院中國副總理劉鶴會面。特朗普表示，兩國很大機會能達成協議，他有意延長3月1日的談判限期。（路透社）

以下是目前雙方談判所得的進展或成果，主要由特朗普或美國官員提出。

第一，特朗普確認在人民幣匯率操縱問題上達成「最終協定」。目前細節不得而知。匯率問題是上周北京談判，美方諒解備忘錄所列議題之一。接下來兩天，美方必然按照特朗普所界定的「最終協議」在匯率問題上達成協議。但這只是雙方貿易協定的一小部分。

第二，特朗普對延長貿易戰停戰期限持開放態度，提到雙方在好很多領域都達成協定。美國在3月1日很有可能取消提高關稅稅率的計劃。特朗普還提到，很有可能在3月末再次邀請習近平至佛羅里達州的海湖莊園，最終簽署協定。特朗普想要達成一個真正意義上的協議，並且能夠持續數年。

中美貿易談判：美國總統特朗普（Donald Trump）2月22日表示，他考慮3月底在佛羅里達州的私人別墅海湖莊園與中國國家主席習近平會面，就兩國貿易協議落實最終內容。（路透社）

第三，考慮將華為和中興問題納入貿易協定。特朗普拒絕單方面封殺華為，拒絕情報機構和司法部建議，願意將所謂的國家安全問題和貿易談判捆綁。如何化解美國對中國企業華為及其副董事長孟晚舟的指控，也可能是協議的一部分。即便不是貿易協定的一部分，特朗普也提到不願封殺任何企業。

就孟晚舟案是否撤訴，特朗普22日在白宮提到，將在和司法部部長談話後做出決定。也就是說，特朗普依然有可能對孟晚舟案進行政治化操作，不排除政治干預、讓司法部撤訴的可能性。

中美貿易談判：美兩國高層官員2月21日於華盛頓舉行為期2日的貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）22日表示，協議「可能會、也可能不會」納入中國華為及中興通訊的議題。（路透社）

第四，中國同意購買1.2萬億美元商品。這符合之前貿易談判的脈絡，也就是中方大量購買美國商品和服務。這也是特朗普對貿易談判最為直觀的評判標準。

中國目前做出承諾並執行到位的領域，局限於「購買更多大豆等美國農產品，或液化天然氣、原油等能源產品」。但這無法從根本上縮減美國對華貿易赤字，只會被特朗普拿來安撫自己的選民。

第五，特朗普不願意貿易協定以「諒解備忘錄」的形式呈現。根據美方此前對外公佈的資訊，中美最終的貿易協定基於6個諒解備忘錄（MOU）展開，涵蓋農業、非關稅貿易壁壘、強迫技術轉移、網路盜竊、知識產權、服務和貨幣。但眾所周知，相較於協議，諒解備忘錄並不具備強制性。而特朗普22日當面表示，自己期待的貿易協定不是諒解備忘錄。特朗普此言似乎又增加美方團隊的壓力。

據瞭解，諒解備忘錄由美方書寫，中方口頭上也做出承諾，但並未做出書面說明。

中美貿易談判：美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）提醒中美雙方依然存在非常大的障礙，不宜過早慶祝。（路透社）

貿易戰至今最樂觀的時刻 各方不宜過早慶祝

白宮在本次會談前曾發布聲明，強調這次談判就是要努力讓中國做出結構性改革。劉鶴22日在白宮向特朗普提到，兩國開展富有成果的談判，在貿易平衡、農業、技術轉讓、知識產權保護和金融服務等領域取得積極進展。

特朗普22日會晤劉鶴時的口吻最為樂觀。但是，美國貿易團隊內部和往常一樣，還是存在一些顧慮。不同於財長姆努欽的樂觀態度，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）比較謹慎，提醒美中雙方依然存在非常大的障礙，不宜過早慶祝。

無論如何，從當前的談判進展來看，雙方達成協議、徹底結束貿易戰的意願比以往任何一段時間都要強烈。和以往不同的是，這兩輪談判沒有特朗普政府刻意在貿易談判中排除哪名幕僚的聲音。無論是主張對話的鴿派，還是堅持強硬政策的鷹派，都參加了這兩輪的貿易談判。

可見，雙方已經不會避重就輕，敢於觸及一些深層次的問題，這總體上來說是好事。