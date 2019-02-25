【專家有話說】美朝峰會誰勝誰敗並不重要

特朗普與金正恩二人即將於本周三在河內舉行第二次美朝首腦峰會。 自新加坡美朝峰會去年6月召開以來，兩國領袖之間的關係大幅好轉，然而美朝關係依然缺乏實質性的改善。朝鮮方面在數次展現誠意後，因美方沒有實質回應而暫停了進一步無核化的腳步；美國方面也就此批評，不乏輿論認為朝鮮沒有無核化誠意。 美朝關係歷數十年對立，朝鮮擔憂無條件無核化會喪失國家安全保障，美國方面則擔心朝鮮再次失言。在這樣的背景下，美朝關係改善進展緩慢，也是常理中事。對於此次「特金會2.0」的召開，縱使兩人預估難以達成實質性的具體成果，但也為兩國進一步合作減少很多阻礙。 不過，對於當下的半島及東北亞局面，以及對此次美朝峰會的預估，各方皆有不同看法。韓國國防大學金英峻教授便向《香港01》投稿，講述他對當下時局的看法。 譯者：許嘉蕾 注：本文內容不代表我方立場

朝鮮半島現況

在過去十幾年間，國際社會一直對朝鮮實施經濟制裁，希望以此達到朝鮮崩潰或朝鮮自發性消除核·導彈能力的效果。但結果是，朝鮮的核、導彈威脅不減反增。文在寅政府旨在南北統一的大計劃，便是基於這樣的背景。

換句話說，指望朝鮮受經濟制裁導致國內民眾暴動、發生政變或自發性放棄核、導彈、請求經濟支援的朝鮮崩潰論仿佛是一個「神話」，並且從以下幾個角度來看，這個「神話」或許永遠無法實現。

在過去十幾年間，國際社會一直對朝鮮實施經濟制裁，希望以此達到朝鮮崩潰或朝鮮自發性消除核·導彈能力的效果。但結果是，朝鮮的核、導彈威脅不減反增。（路透社）

第一，對朝制裁的效果。對曾在1990年代遭受嚴重饑荒災難的朝鮮民眾來說，國際社會的對朝制裁是否能激起他們冒死起義的鬥志？

第二，中國參與對朝制裁的意願。中國在參與對朝制裁的過程中，雖然減少了與朝鮮的官方貿易往來，但似乎並未採取強有力措施，切斷以走私貿易為生的數十萬朝鮮小商販的經濟活動。中國政府並未向走私商人提供其他謀生手段，也沒有強烈意願阻斷商人的走私活動。

第三，制裁具有反作用。烏克蘭事件以後，俄羅斯受到國際經濟制裁，反而使普京的人氣大幅提升，在大選中的得票率歷史最高。獨裁政權靈活運用了外部危機，即靈活運用，通過製造外部敵人解決內部問題。因此制裁有可能引起反作用。

東北亞現況及潛在前景

第二次美朝首腦會談不是終點，更不是試探美朝韓三國首腦意志的地方。本次會談只是構建東北亞新秩序過程中的一環。完全無核化的過程至少需要十年時間，這是一場長期戰役，在此期間美朝韓長期不違背協商議案及共同承諾，這是非常重要的。

因此在建設朝鮮半島和平及繁榮之路中，文在寅政府的大計劃有兩個重點。

2018年9月20日，韓國總統文在寅在三池淵招待所和金正恩夫婦一起共進午餐。（視覺中國）

第一，在朝鮮半島實現無核化的過程中，韓國若能減少朝鮮的核、導彈威脅，推動朝鮮完全無核化，將收穫朝鮮半島和平繁榮的基礎，不再一味接受朝鮮半島長時間分裂的現狀。尤其是要降低朝鮮對華貿易依賴度，加強朝鮮與美、日、俄、韓國等國際社會在能源、鐵路、海上交流、電網、旅遊等多個領域內的經濟合作，如果朝鮮想再次挑釁，比現在失去的會多上幾百倍。

第二，中美霸權之爭愈演愈烈的時代下，韓國與朝鮮應自己掌握朝鮮半島的命運主導權，在霸權鬥爭下將朝鮮半島打造成和平及繁榮的中心。

朝鮮半島走向和平繁榮，以韓國為首的周邊國家均將獲益。美國推動朝鮮半島走向無核化，不僅能在美國國內樹立政治外交業績，更能維持其在東北亞的主導地位。此外，降低朝鮮對華依賴度，使朝鮮政權不再親中反美，有益於鞏固地緣政治。中國也希望借朝鮮半島穩定和平，以維護其在東北亞地區的主導權、改善與美國的關係。俄羅斯也希望推動遠東地區穩定、及俄韓朝經濟繁榮事業發展。朝鮮通過經濟開發擴大中產階級，以此維護金正恩政權長期執政。日本目前雖然將朝鮮視為威脅，未與朝鮮國家關係正常化，但從中長期來看，會將威脅歸給中國，並對朝鮮進行投資，擴大其在朝鮮半島的影響力。

重要的是路線圖而非協議書

總的來說，第二次美朝首腦會談的目的，並不是決定誰勝誰敗。這只是構建東北亞地區新秩序及朝鮮半島和平繁榮之路上的重要一環。

總的來說，第二次美朝首腦會談的目的，並不是決定誰勝誰敗。這只是構建東北亞地區新秩序及朝鮮半島和平繁榮之路上的重要一環。（視覺中國）

雖然目前有各種觀點流出，但此次會談成敗與否，均不能最終決定朝鮮半島無核化的成敗。應把此次會談視為朝鮮半島和平繁榮之路過程中的一個插曲，重要的不是一份能包括所有計劃在內的協議書，而是10年以上，長期履行無核化路線圖的當事國領導人，能夠確認彼此間的相互信賴及共同利益。

對於第二次美朝首腦會談的成果，各方輿論、專家無論對其持懷疑或觀望態度都沒有關係，關鍵是要持續推動朝鮮半島走上和平及繁榮之路。