【越南特金會】金正恩：中美貿易談判最欣慰的觀望者

美朝第二次峰會即將舉行，朝核問題將是峰會的重要議題。朝鮮在做出一系列無核化行為後，質疑美國未給出舒緩制裁等相應讓步；但朝鮮此前歷次失言前例，亦令美國質疑朝鮮棄核決心。 金正恩與特朗普的直接談判，或可以繞過這些「障礙」，讓朝鮮更容易與美國達成協議───特別在看到中美最近貿易談判成果之後。

劉鶴此次訪美達成「重大協議」，預估兩國能於未來數周內簽署協議（路透社）

副總理劉鶴上周率團前往華盛頓與美國就貿易問題談判，周五（22日）在白宮與特朗普會面。當日上映了有趣一幕：美國首席談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）稱可與中國簽署「諒解備忘錄」，但特朗普當場表示：「我不喜歡諒解備忘錄，它們根本不代表一切……我認為你不如直接達成協議。」

【專家解說系列】

跳過諒解備忘錄 達成「真協議」

儘管萊特希澤解釋諒解備忘錄是雙方遵守的協議，但特朗普似乎不太滿意這個說法，認為諒解備忘錄只是為最終協議鋪路：「達成協議才真是一回事。」

特朗普周日（24日）在Twitter上表示，鑑於中美貿易談判取得相當成果，將會推遲原定3月1日的談判期限。同時計劃與國家主席習近平會面，訂出最終協議。

諒解備忘錄是一個經貿辭彙，屬於行政協議，在國際間常見。根據香港貿易發展局對該詞的定義，「諒解備忘錄（或合作意向書）是一種雙邊或多邊協議，用以建立正式夥伴合作關係。」雖然諒解備忘錄同是協議一種，具一定約束力，但字眼上分別令諒解備忘錄似乎比協議「稍低一級」。

金正恩可對這次峰會抱一定期望，直接與特朗普談判可達成更大成果。（路透社）

美國鷹派聲音成美朝談判阻力

這意味着特朗普似乎想直接跳過諒解備忘錄，與中國盡快達成協議，加快結束中美貿易戰爭。如此消息對即將與特朗普談判的金正恩來說，是一件喜訊。

朝核問題無疑是這次峰會的重要議題。金正恩在1月新年講話中，明確表示希望美國能以「相應的行動」回應朝鮮無核化，並提及重啟作為兩韓經濟合作項目的開城工業園區及金剛山旅遊區。兩者正受制裁限制無法重開，示意美國應考慮在韓朝合作項目上鬆綁。

特朗普多次向外界表示對朝鮮棄核「有信心」，保證朝鮮棄核後能成為經濟強國。但美國普遍認為朝鮮無意完全無核化，甚至有警告特朗普稱，放寬制裁對只會令朝鮮計謀「得逞」，無法遏止朝核野心。如此聲音無疑會成為朝鮮無核化談判障礙。

河內市內各處，正為歡迎金正恩及特朗普兩人做準備。（路透社）

此次之所以願意舉行特金會，金正恩原本即預估在越過國安顧問博爾頓（John Bolton）等鷹派時，自己有信心面對面說服特朗普。而在得悉特朗普有意跳過諒解備忘錄直接與中國簽署貿易協議，便進一步確認了特朗普較之鷹派幕僚更為靈活。金正恩直接與特朗普會面，正是繞過美國這些聲音障礙的最好方法。

實際特朗普是第一位願意直接與朝鮮領導人會面的美國總統，他在去年接受金正恩邀請舉行峰會震驚世界。特朗普的不平凡讓金正恩看到機會，對改革國家重回世界舞台更有信心。