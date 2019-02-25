河內僅為第二次 　特金會晤將成「家常便飯」

金正恩於2月23日搭乘火車，跨越中國多個省份，途徑4500公里，歷時近60個小時抵達越南，在對越南進行訪問之後，將於周三至周四（2月27日至28日）與特朗普在越南首都河內會晤。

美朝雙方對於這次會晤皆呈積極態度。特朗普近日表示，對於朝鮮暫停核試的舉動感到高興，並稱已與金正恩發展成非常好的關係。而根據韓國青瓦台的消息，美朝兩國元首或將在河內宣布朝鮮戰爭（韓戰）結束。

越南特金會：朝鮮領袖金正恩2月23日下午5時續乘火車離開平壤，前往越南河內參加2月27日至28日舉行的第二次「特金會」。（路透社）

不過，在美朝問題中，最為關鍵的無核化議題能否在此次會晤中得到解決？外界對此紛紛展開猜測。而從美國政府的表態上看，美方持着保守的態度。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於當地時間周日（24日）接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）的訪問時表示，外界需要降低對於第二次「特金會」的期待，並稱未來可能需要再舉辦一次峰會，才能實現朝鮮半島無核化的目標。

而特朗普亦表示，並不急於一時就朝核問題達成協議；即將在越南舉行的峰會，也不會是他與金正恩的最後一次會晤。

可以說，當下第二次「特金會」的籌辦皆得以順利推行，然而，這次「特金會2.0」的成形實際上經過了多次推延。自去年6月起，金正恩就要求舉辦第二次美朝首腦峰會，然而，特朗普直至今年1月才與金正恩確定會面的時間和地點。

特朗普表示，與金正恩在河內的會晤，不會是兩人的最後一次見面。（路透社）

過去數月，美國政府對於「特金會2.0」的口徑一變再變。不過，特朗普又為何會選擇在2月份與金正恩見面？回顧當下的美國內政，現時舉辦一場「特金會」，對於特朗普來說，確實具有必要性。

特朗普因為邊境圍牆撥款問題，多次與民主黨鬧得不歡而散，更導致了美國政府出現史上最長的35天停擺期，嚴重影響美國民眾的正常生活。而為了兌現競選諾言的特朗普，雖然通過簽署國家緊急狀態令，繞過國會獲得了80億美元的建牆資金，但面對的將是民主黨陸續有來的挑戰。

特朗普此次就邊境圍牆的撥款問題與民主黨交手，多次受挫。作為民主黨最具權力人物的佩洛西，氣勢強硬，一幅「放馬過來未驚過」的模樣。（路透社）

眼下，隨着2020年大選愈發接近，特朗普想要成功連任，勢必需要有能夠「拿出手」的成績單，以向選民彰顯自己的政績。然而，當下的美國內政已然難有突破，因此，外交便成為了特朗普重要的舞台，特別是諸如「特金會」這種受到高度關注的事件，才能助其緩和內政上的窘境。

不過，僅舉行一次「特金會」或許難以滿足特朗普的需要。就美朝問題本身而言，這顯然是難以在一朝一夕內得到解決。正如特朗普所說的，「我並不想催促任何人」，朝鮮半島無核化要達成協議，其中的具體細節需要更多的時間來敲定及落實。

而即使特朗普能夠在當下解決美朝問題，對他來說亦不是「最佳時機」。畢竟現時距離大選仍有較長一段時間，如若此刻在外交上取得重大成績，隨着時間的推移，到了2020年，美國民眾對此的記憶亦會慢慢淡化。因此，現在就拋出「重大外交成就」這張牌子，並不能成為特朗普贏得2020年大選勝利的保障。

現時在美朝問題取得重大突破，並不能成為特朗普贏得2020年大選勝利的保障。（路透社）

總而言之，不管是放在「美朝問題」本身，抑或是從特朗普的選舉需要考慮，第二次「特金會」恐是難有重大突破，但這將成為特金二人愈發直接交談的開始。想想看，即使是一年前完全無法想象的美朝領袖互訪之畫面，如今也有了出現的可能。

早於首次「特金會」召開之前，金正恩就向特朗普發出訪問平壤的邀請，相信在良好的交談氛圍之下，金正恩仍會繼續邀請特朗普訪問朝鮮。而在美朝兩國元首接連兩次會晤之後，特朗普出訪平壤的情景或將在不久的未來出現。

而特朗普邀請金正恩訪問華盛頓，雖然可能性更低，但亦不無出現的可能性。

更有可能的情況，則是金正恩逐步邁出國門，在特朗普、文在寅或習近平等人的支持下，出席國際場合，那也將會為半島局勢緩和、美朝關係進一步轉圜提供空間。