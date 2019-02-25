【委內瑞拉危機】援救物資付之一炬　大戰在即前的眾生樣

為阻止西方國家提供的援助物資入境，委內瑞拉總統馬杜羅上週末在邊境設下重重防線。未曾想雙方衝突爆發，不僅造成四死百傷局面，支持馬杜羅的「雜牌軍」放火焚燒物資的照片流出後，更重挫其聲勢。 當地時間2月25日，美國及一眾反馬杜羅「利馬集團」國家將在哥倫比亞召開會議；即使周邊國家不立即出兵干預，時間也不在馬杜羅這一邊。

物資當然不只關物資事。委內瑞拉政治危機爆發伊始，反對派領袖瓜伊多便打起民生牌：他一方面批評馬杜羅執政造成委國民不聊生，極度缺乏食物和藥物缺乏的現狀；另一方面則向西方國家要求人道主義援助，以營造自身「救世主」形象。另邊廂，急於保住權位的馬杜羅自然不能令瓜伊多得意，便下令封鎖同鄰國委內瑞拉及巴西的邊境。

委哥邊境衝突：委內瑞拉國民警衛隊（National Guard）2月23日在接近哥倫比亞邊境的烏雷尼亞（Urena）向示威者發射催淚彈，現場煙霧瀰漫。（美聯社）

大頭兵火燒物資 恐害慘馬杜羅

危機爆發後幾個星期，馬杜羅威脅解散國會未果，被瓜伊多呼籲揭竿而起的軍隊也按兵不動，雙方博弈的焦點便落在等待入境的物資上。早前，瓜伊多便宣誓要在2月23日前將物資送入委國境內。

為此，他不惜冒著無法再回國的風險，偷渡到了哥倫比亞邊境城市庫庫塔；而他的盟友，哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）及智利總統皮涅拉（Miguel Piñera）更一早趕來同瓜伊多回合，一副大戰爆發前督軍的模樣。

委內瑞拉危機：瓜伊多（右）周五（2月22日）現身鄰近委內瑞拉的哥倫比亞邊境城鎮庫庫塔，與哥倫比亞總統杜克（左）及智利總統皮涅拉（中）會面，感謝兩國對他的支持和提供人道救援物資。（路透社）

彼端的馬杜羅也做好萬全準備，在他下令下，民兵將數個集裝箱貨櫃焊接，徹底堵死了連接兩國的公路。2月23日當天，反對派一方呈階梯隊形向前推進；政府軍一側則發射橡膠子彈和催淚瓦斯應對。這樣的戲碼本該終結，卻因為政府方的一把火改變。

馬杜羅上台以來，國家資源日益拮据；除了軍隊外，警察、民兵，乃至支持馬杜羅的幫派都承擔起「維安任務」，今次朝物資放火的便是支持馬杜羅的幫派武裝。一夜之間，食品藥物付之一炬的照片透過網絡傳遍委內瑞拉。

儘管區區數車物資不可能救得了全國人民，但對不少飢腸轆轆，或急需藥物維生的人而言，這樣的幾張照片已足夠令她們震怒。加之馬杜羅不斷指控人道物資是「西方國家的特洛伊木馬」，「不會向美國乞食」，在民眾眼中更是離地萬丈。

委內瑞拉政變：總統馬杜羅否認國內存在人道主義危機，阻止反對派領袖瓜伊多取得外國運來的人道救援物資，指這些東西是「特洛伊木馬」（Trojan Horse），是企圖任由美國干擾當地政治。（路透社）

周邊國家見獵心喜

從公關角度，瓜伊多此番可謂大勝。一方面樹立自身「為民眾疾苦考慮」的形象，另一方面也令不少民眾對馬杜羅心生反感。更重要的是當地時間2月25日，美國及一眾支持瓜伊多的「利馬集團」國家將在哥倫比亞首都波哥大召開會議，瓜伊多更有理由說服各國給予其更強力支持，可謂是一石三鳥。

會議召開前，即將與會的美國副總統彭斯宣布：美國已準備好新一輪制裁措施，向馬杜羅政府施壓。國務卿蓬佩奧更威脅「馬杜羅的時日無多」，並宣稱「美國將會採取行動確保委內瑞拉政權和平交接」。可以預見的是，25日會議上各國必將拿出新招施壓馬杜羅政府。

委內瑞拉政變：美國副總統彭斯2月25日會在哥倫比亞波哥大出席「利馬集團」（ Lima Group）會議，並宣布具體措施，以解決委內瑞拉危機。他在前一日（2月24日）表示，美國可向委內瑞拉實施更多制裁，以及向委內瑞拉民眾提供更多人道援助。（視覺中國）

事實上，希望馬杜羅下台的不止是美國。今次組織會議的利馬集團於2017年成立，由13個拉丁美洲國家和加拿大共同組成，將和平演變委內瑞拉政權作為主要綱領。為避免美國霸權主義的印象，利馬集團創立之初刻意排除了美國。

在這些國家的立場上，如果委內瑞拉國內情勢繼續惡化，造成的難民問題必將給整個拉丁美洲帶來困擾。但更重要的是，簽署協議的13個成員國均為右翼政府執政，這樣的「合作」背後也不乏個夠右翼政府抱團取暖，防止曾經席捲拉美左翼浪潮重來之勢。

委內瑞拉政變：為了迫使馬杜羅下台，美國早在1月28日已宣布對委內瑞拉國營石油公司PDVSA實施制裁。石油產業是委內瑞拉的經濟支柱，佔政府收入90%以上，制裁措施瞄準馬杜羅政權的命脈。（路透社）

美國煽風點火不出力

儘管美國並非利馬集團成員國，但無論是彭斯或蓬佩奧，在今次會議召開前都格外積極。畢竟對華府而言，若能通過「煽風點火」的方式號召盟國推翻馬杜羅政府，非但可實現自身戰略目標，又逃脫門羅主義和霸權主義的指控，甚至無需耗費軍事或政治成本，豈不快哉。

當下，委內瑞拉政府尚能憑藉手中僅有外匯儲備維繫軍隊忠誠；但在西方國家已封鎖委國金流的背景下，時間似乎站在瓜伊多這一邊。 可以預見，明日舉行的會議上，各國應不至於直接採取軍事行動，更可能採取更嚴厲的制裁措施，將馬杜羅「繼續拖下去」。不過，無論採取文攻或是武嚇，利馬集團同馬杜羅間的戰爭都將全面爆發。