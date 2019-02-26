【專家有話說】金正恩訪越：朝鮮官媒報導大有不同

朝鮮最高領導人於周六（2月23日）搭乘火車專列出發，經過60小時的旅程後，於周二（26日）早上8時13分左右抵達越南邊境城市同登。值得注意的是，朝鮮官方媒體對於此次金正恩訪越的報導方式大有不同。而金正恩為何選擇搭乘火車而不是專機前往越南？ 對此，韓國權威朝鮮問題專家、世宗研究所副所長（研究企劃本部長）鄭成長向《香港01》投稿，為讀者拆解其中的奧妙。 原標題：【評論】金正恩委員長乘專列訪問越南的理由及朝鮮媒體報導方式分析 譯者：許嘉蕾、何瑞瑩

為出席第二次美朝首腦會談及朝鮮-越南首腦會談，朝鮮中央通訊社及《勞動新聞》等朝鮮多家官方媒體於2月24日上午共同報導金正恩委員長已于2月23日從朝鮮出發的消息。對朝鮮及美國將於2月27日至28日在越南河內舉行第二次首腦會談一事始終保持沉默的朝鮮，在金委員長出國後閃電般迅速得公佈了這一消息。

朝鮮前勞動党總書記金正日對安全問題始終高度重視，總是在出國訪問歸來後才通過媒體對外公佈其行程。但金正日的父親金日成通常在訪問出發後第二天便通過朝鮮媒體立即對外公佈消息。1958年金日成出訪中國及越南時，也在出發後第二天，即11月22日通過朝鮮《勞動新聞》對外公佈其出國及途徑新義州的消息。因此可以看出，朝鮮媒體在報導金正恩委員長出國訪問相關新聞時，選擇了與金日成時代相同的報導方式。

朝鮮領袖金正恩乘坐的專列於周二（26日）上午抵達越南同登。（路透社）

儘管平壤與河內相距約4,500公里，金委員長卻未使用專機而是乘坐專列赴越南，（筆者認為）這應與以下幾個理由有關。

第一，金正恩委員長此次重新踏上受大部分朝鮮民眾尊敬的金日成主席過去訪問越南時的路線，意在喚起朝鮮民眾對金日成主席的懷念，最大程度利用其祖父的光環。金日成主席曾于1958年11月到訪中國北京、武漢、廣州等地，並乘坐中國提供的飛機到達越南河內。金正恩委員長乘專列直至越南諒山省的路線與過去金日成主席的出訪路線有相當一部分重合。與金日成主席外貌相似的金正恩委員長儘管要體驗長時間乘坐火車的不便，但若能重演「青年金日成」同越南主席舉行首腦會談的一幕，金正恩將贏得朝鮮老一輩民眾無條件的支持。

若能重演「青年金日成」同越南主席舉行首腦會談的一幕，金正恩將贏得朝鮮老一輩民眾無條件的支持。圖為金日成於1967年與朝鮮工人進行對談。（getty images）

第二，金委員長乘坐專列訪問越南後，有可能在歸國途中訪問北京，向習近平主席通報第二次美朝首腦會談的成果。金委員長與習主席間的溝通，能有效消除中國國內一部分專家對美朝緊密聯繫的憂慮，減輕朝鮮內部因同美國進行無核化談判而產生的不安感。金委員長有望再次向習主席強調自己的無核化協商意志，以尋求中國對朝經濟、軍事援助。

第三，金正恩委員長與其他周邊國家首腦相比，出國訪問機會較少。雖然乘坐專列多有不便，但這確是一個親眼見證周邊國家經濟發展狀況的好機會。1958年金日成主席在結束了為期6天的越南訪問後，歸國路上曾到訪上海、武漢。與此相同，金正恩也有可能在歸國途中訪問上海，親眼見證中國的改革開放成果。

第四，由於平壤與河內之間並未開通直航路線，金正恩委員長乘坐沒有或幾乎沒有平壤-河內飛行經驗的專機一事有可能遭到了朝鮮內部安全負責人的反對。若金正恩委員長乘專機飛抵河內途中有任何問題發生，相關安全負責人都將面臨嚴重問責。因此安全部門相關人士有可能勸誡金正恩委員長，與其選擇方便快捷但安全性低的專機，不如選擇儘管時間花費較長、但安全性更高的專列抵達越南。