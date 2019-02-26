越南特金會不是「毫無意義的作騷」

河內特金會召開在即，引發越南全國「特金熱」的同時，也令關心朝鮮問題的人士矚目。不過，近來各國媒體中不乏唱衰「特金會」的聲音：「朝鮮同美國間立場差距仍大，今次會議難在無核化問題上達成具體成就，只給各國作秀的機會而已。」不過，這樣的看法似乎有些片面。

特金會即將召開，河內街頭戒備森嚴卻也充滿「歡樂氣氛」:理髮店推出特金「限定頭型」引來市民排隊；販售紀念品的攤販也趁機「大賺橫財」。不過，環球輿論對今次特金會似乎不太看好。《華爾街日報》認為外界不應對今次峰會有太高期待；BBC評論文章指朝鮮現時表現出的棄核姿態，不過是在外界壓力下迷惑人的「把戲」。而外界也更多把今次特金會看作一場騷。

不只是媒體，早前，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在參議院聽證會上亦表達悲觀看法，在他看來「我們認為朝鮮不太可能完全放棄其核武或生產能力」。在此之前，美國國家情報總監科茨（Dan Coats）也在國會表達類似意見。

越南特金會：不少民眾湧向河內梅利亞酒店外的街道，在天色陰暗的雨天中等待數小時，希望可看見朝鮮領袖金正恩。（路透社）

難以否認，今次特金會自有「做騷」成分，但任何政治人物都需要鎂光燈的支持。上次特金會結束後，特朗普民望似乎「谷底翻身」，而國內將朝鮮視為「安全威脅」的人數也下降了20%。這樣的變化無疑為日後的無核化談判提供民意基礎。至於朝鮮一方，雖然金正恩執政基礎算得上穩固，卻也需要「外交成果」說服民眾告別「賣調褲子才得來的核子」。

領袖峰會的目的往往不在於解決問題，而在於「製造良好氣氛 令問題被擺上檯面」。去年12月G20峰會上，特朗普同習近平雖不可能就貿易問題展開磋商，但卻能為「談判結束貿易戰」定調。如此一來，才有了後來劉鶴同萊特希澤為領袖共識，密集磋商的結果。

去年6月的美朝峰會上，美國提出「全面的、可查證且不可逆轉的無核化（CVID）」，到去年7月蓬佩奧訪問朝鮮，則稱要實現「最終、全面且可查證的無核化（FFVD）」。（視覺中國）

特朗普雖把握國家大權，亦身兼三軍統帥一職；但在美國政治現實下，幕僚的態度難免會對決策產生影響。在策劃同平壤談判時，以博爾頓為首的鷹派難免不設定過高談判條件，令協議難以成事。特金今次見面，即使不能達成「具體協議」，僅制定時間表或共同目標，亦可壓縮政府內鷹派的空間。

朝鮮戰爭爆發以來，美國同朝鮮領袖便無直接交流的機會；但去年以來，特朗普同金正恩卻打破這樣的鐵律。本是仇家的兩人願意在鎂光燈下把酒言歡，本就是一件好事。就算無法達成任何協議，也能淡化美朝兩國「敵對形象」，增進領袖間互信，為下一階段談判營造氣氛。

越南特金會：金正恩的車隊駛進越南首都河內。大量士兵和警察包圍住河內市中心的梅利亞酒店（Melia Hotel），韓聯社報稱金正恩已抵達該酒店。（路透社）

更何況，按韓聯社報道，今次美朝兩國可能在朝鮮戰爭停戰宣言上取得突破。一直以來，朝鮮方面都將「和平協定」或「終戰宣言」視為美方安全保障的一部分。雖說《宣言》發表少不了美、韓、朝、中任一參戰國參與，但不排除美朝兩國在今次峰會上表達願發表《終戰宣言》的願望。

上次新加坡峰會後，朝鮮已關停豐溪里核試驗場，停止核武器和洲際彈道導彈試驗，先行讓步；但卻一直不滿美方未給出同等回應。若《終戰宣言》獲得突破，兩國今後更可能相向而行，同中韓兩國進一步協商，朝簽署《和平協定》前進。總而言之，此次特金河內峰會最重要看點無疑是圍繞《終戰宣言》。然而即使兩人只做了些「公關騷」，它推動半島無核化的意義，也不可被忽視。