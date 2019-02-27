【委內瑞拉危機】一場圍繞「人道主義物資」的輿論戰

上個週末（2月22日至23日），委內瑞拉同哥倫比亞邊境發生流血衝突。瓜伊多領導的反對派試圖將物資運向境內時，遭到馬杜羅麾下武裝部隊及親政府幫派的阻撓，衝突造成4人死亡。而「政府軍焚毀物資」的照片更透過社交媒體傳遍全國。只不過，政府同反對派，西方媒體及親馬杜羅媒體對「事實」的認識，卻停留在兩個世界。

邊境衝突爆發後，隨機引來寰球媒體跟進報導。美國有線電視新聞網（CNN）、華盛頓郵報、英國《金融時報》等都將衝突照片置於網站首頁：批評馬杜羅阻止人道主義物資入境，更用武力鎮壓示威者。大部分媒體也將此事同25日將在哥倫比亞首都波哥大召開的「利馬集團峰會」結合，指出西方及南美國家將祭出更嚴厲制裁措施，促成委國變天。

效忠馬杜羅的軍方被指在2月23日，放火燒毀攔截在哥倫比亞邊境的物資車，引起不少民眾不滿。圖為一名反對馬杜羅的示威者。（路透社）

媒體偏頗報導掩埋真相

至於親政府媒體，則一如既往的將瓜伊多支持者形容為「英美走狗」，更指控反對派在邊境地區製造衝突，為鄰國及美國軍事干預提供藉口。而親馬杜羅的俄羅斯RT電視台，則在報道中展示了示威者向政府軍投擲燃燒瓶的視頻。視頻中，擲出的燃燒瓶不慎觸及貨車倒車鏡，跌落車上。

不過，雙方陣營的操作均聞得到一陣「膠味」。西媒刊登的照片大多為細部特寫，不是頭破血流的示威者，便是站在高處揮舞旗幟的瓜伊多；而僅有的幾張廣角照片顯示：開赴前線的貨車僅有寥寥十數架，而封鎖邊境的部隊至多排成兩行人鏈，同文章中描繪的「盛大場面」出入明顯，似乎有「谷大新聞」以利瓜伊多政治操作的嫌疑。

This video found by @graffitiborrao appears to show the moment when an opposition guarimbero throws a Molotov cocktail on a truck loaded with US aid: pic.twitter.com/Z4Bg6dL4BR — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 2019年2月24日

而親馬杜羅政府的報道，亦存在相當瑕疵。多家親政府媒體雖指控反對派「自導自演」，但除了一段丟擲燃燒瓶失手的視頻，便無其他照片，亦無法說明為何大部分卡車都被焚毀。與此同時，親政府媒體也對在場幫派分子搶奪及破壞物資的照片視而不見。

這一事件中，無論是西媒或是親政府媒體，似乎都帶上厚厚的有色眼鏡。儘管難以指摘他們「撰寫假新聞」；但其放大特定角度，藏匿信息，引導輿論的行為確實有失新聞媒體應有操守。不過，「借題發揮」絕非媒體專利；這一問題上，馬杜羅和瓜伊多陣營的操作更爐火純青。

由13個拉丁美洲國家與加拿大共組的「利馬集團」，敦促國際刑事法院（International Criminal Court）宣布馬杜洛拒讓人道援助物資入境的行為是「違反人道的罪行」。（路透社）

民眾需要宛如糞土

瓜伊多之所以將「援助物資」作為政治操作焦點，皆因馬杜羅執政以來無視人民生計的劣行。2016年以來，委內瑞拉經濟情況急劇惡化，不僅民眾三餐難以果腹，醫療機構更缺乏基本物資，致使國家嬰兒死亡率三年內上漲約100%。直到如今，馬杜羅一方面接受來自俄羅斯的7.5噸醫療物資，一方面卻堅稱「委內瑞拉不存在人道主義危機」。

馬杜羅越將輸入物資說成「反對派的特洛伊木馬陰謀」，某種程度上反而令瓜伊多「撿到槍」，將救援物資的「民生概念」同己方陣營扣連，吸引民眾支持。本月初，瓜伊多已高調宣布將在23日展開行動，更在突破邊防前一天，同智利及哥倫比亞總統「視察前線」，以吸引媒體注意。為求達到最強宣傳效果，瓜伊多陣營也提前在社交媒體布陣，要令「物資被毀」的畫面傳遍全國，進一步加強馬杜羅「與民為敵」的形象。

彭斯在與「利馬集團」會談中發表演講，呼籲南美多國追隨美國同類行動，凍結委內瑞拉國營石油公司資產。美國財政部同日（2月25日）亦宣布，制裁4名支持馬杜羅的省長。（路透社）

事實上，目前停留在兩國邊境的物資數量並不多，價值據估算在數千萬至2億美金之間，對陷入危機中的委內瑞拉只是杯水車薪。但如今看來，它們卻創造了超過預期的政治效果。在後真相時代，所謂「觀感」似乎遠比做實事重要。只是面對委內瑞拉民眾的痛苦，瓜伊多站在卡車上露出欣慰笑容，馬杜羅安坐總統府中「氣定神閒」，卻如此扎眼。