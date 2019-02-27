巴軍擊落印度戰機 　放任危機升級恐玩火自焚

印度同巴基斯坦衝突再升級。2月27日，巴基斯坦外交部發出聲明：指其擊落兩架印度軍機，並俘虜一名印度機師，以報復早前印軍空襲巴控克什米爾地區。作為世界上為數不多的有核國家，印度和巴基斯坦近來行為近乎「玩火」。而無論是巴基斯坦主政者，或印度總理莫迪（Narendra Modi）都是鐵桿強硬派，更為區域局勢蒙上陰影。

2月27日，巴基斯坦外交部對外宣稱，巴國武裝已擊落兩架闖入領空的印度軍機，並俘虜一名印度飛行員。印度方面證實消息同時，則表示交火過程中，亦擊落一架巴方戰機。同日上午，一架印軍米格-17直升機在克什米爾地區印度控制區墜毀，但飛機墜毀原因，及其是否同巴基斯坦「擊落戰機」有關尚不知悉。

印巴衝突：喀什米爾的土地現時大致分為三部分，巴基斯坦控制的稱為自由喀什米爾（Azad Kashmir）和北部地區（Northern Area），東南部則被納入印度領土的查謨－喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）。另包括中國控制的阿克賽欽（Aksai Chin）地區。（美國中情局《世界概況》2004）

報復不停 事態升級不止

巴基斯坦今次行動旨在報復早前印度的越境空襲。2月26日清晨，印度空軍派出12架幻象2000戰鬥機，進入巴基斯坦領空，炸死「至少300名窩藏在巴基斯坦的恐怖分子」。根據印度方面說法，這批恐怖分子隸屬「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed），曾在2月14日在印控克什米爾地區發動炸彈襲擊，殺死44名印度武警。

儘管事實明確，但印巴雙方對今次事件「誰先動手」卻毫無共識。印度方面認為「穆罕默德軍」發動襲擊事證明確，卻被巴基斯坦方面庇護：既不自行懲治，也不引渡至印方。印度空軍發動空襲時「只打匪軍，不打巴軍」已是仁至義盡。

印度軍演：軍演兩日前，即2月14日，印度控制的克什米爾地區（Kashmir）發生自殺式炸彈襲擊，至少44名中央後備警察部隊士兵死亡。總部位於巴基斯坦的伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）承認責任。圖為軍演現場一輛虛擬雷達汽車。（視覺中國）

但對巴基斯坦而言：武裝分子一事各執一詞，雙方應透過政治途徑解決。但印度侵犯巴國主權，空襲過程中波及大量平民，卻無可爭議違反國際法，自衛反擊理所當然。

印巴兩國歷史上曾爆發三次戰爭，最近一次發生在1971年，當時印度為支持孟加拉國自巴國獨立，同巴基斯坦在東西兩線同時爆發衝突。在那之後，兩國間從未發生「正規軍越境空襲」的情況。尤其是印巴兩國於1974及1998年相繼試爆核武器後，更是克制許多．

巴基斯坦現時已關閉領空，所有民航客機均需繞行。（Flightradar截圖）

事到如今，兩國的爆發行為已接近走火入魔，似乎完全不顧兩個有核國家衝突可能爆發的嚴重後果。而中國外交部及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今日亦發出聲明，要求印巴兩國保持克制，並透過對話解決問題，避免事件升級。只不過在印巴兩國民族主義炙熱，且強硬派領袖均懷有「政治需要」的背景下，這樣的呼籲似乎有些無力。

利益擺中間 和平放兩邊

2019年5月，印度即將舉行新一屆全國大選，但莫迪的連任之路似乎一點也不樂觀。去年年底的地方選舉中，莫迪所在人民黨一口氣丟掉中央邦（MP）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）及恰蒂斯加爾（Chattisgarh）三大票倉；而廢除鈔票、稅制改革、年輕人就業問題更令莫迪支持率驟降至40%左右。若要挽回聲望，莫迪能做的只有訴諸民族主義。

事實上，這樣的行為算是莫迪和其他印度政客的「老套路」。2017年年中，莫迪因啟動稅制改革，加重不少基層市民負擔，聲望降至谷底。同一時間，印軍同中國軍隊便在邊境洞朗發生武裝對峙，雙方劍拔弩張。2013年年初，印巴兩國在克什米爾地區爆發一系列衝突時，時任總理辛格也處於執政危機中。

中國與印度軍方去年在洞朗地區連日對峙。（資料圖片）

反觀巴基斯坦，雖然伊姆蘭汗去年7月剛經由大選就任總理，卻依然身不由己。身為總理的他儘管理論上統領國家事務，但在巴基斯坦，軍方卻牢牢把握國防和外交大權，不受政府約束。

與此同時，軍方在印巴問題上一貫是「鐵桿鷹派」。2013年，時任總理謝里夫（Nawaz Sharif）主張同印度關係正常化，但軍方卻利用非正式武裝騷擾克什米爾印軍，以阻斷和解進程。2017年5月，謝里夫出席莫迪就職典禮時同他「世紀握手」更成為壓垮謝里夫的最後稻草。在軍方支持下，巴基斯坦最高法院指控謝里夫涉及財務問題，頒令撤銷其總理資格。這樣的情況，伊姆蘭汗似乎也無能無力。

外交往往是內政的延伸。在印巴兩國，內部政治需求都成為助燃緊張情勢的柴薪。只不過，戰火的突然爆發有時遠超人們預料，更無法及時控制。印巴政客玩火同時，也要小心一鋪清袋的慘烈後果。