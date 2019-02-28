傲嬌的外長　檯下的暗流：伊朗外長辭職被拒烏龍的始末

當地時間周一（2月25日），伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在其Instagram官方賬戶宣布辭職，超過150多名國會議員致信伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani），呼籲總統挽留扎里夫。周三（27日），魯哈尼公開表態稱，拒絕外長扎里夫的請辭。

扎里夫的突然辭職，不僅令伊朗國內的政客感到驚訝，亦讓外界對於伊朗的政局展開諸多猜測。

而周一（25日）當天，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）訪問伊朗，受到伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）、總統魯哈尼以及伊朗革命衛隊總司令賈法里（Mohammad Ali Jafari）的接待，唯獨扎里夫沒有收到出席通知，且事先不知巴沙爾到訪伊朗的消息。

就在巴沙爾到訪伊朗數小時之後，扎里夫在社交網站上宣布辭職消息，也正是因為這一事件，令外界認為扎里夫因不滿自己被排除於會晤之外，憤而提出辭職。

當地時間周一（2月25日），敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）訪問伊朗，圖為巴沙爾與魯哈尼握手的照片。（路透社）

不過，雖然缺席巴沙爾的會晤被認為是扎里夫辭職的導火索，但是亦有伊朗官員對於扎里夫辭職並不感到意外，而這亦不是扎里夫第一次提出辭職的要求。究其根本原因，是伊朗國內在伊朗核協議事件上存有派系爭論。

扎里夫是《伊朗核協議》的主導者，然而隨着美國於2018年5月退出協議，重啟制裁伊朗的舉措，扎里夫愈發遭到來自國內保守派和強硬派的抨擊，認為其政策無法給伊朗帶來利益，甚至使伊朗承受嚴重損失。

扎里夫是《伊朗核協議》的主導者，長期受到來自國內保守派和強硬派的壓力。（路透社）

可見，扎里夫長期以來受到了來自國內保守派和強硬派的壓力。而魯哈尼作為溫和派的政客，自上台後一直主張實行開放政策，推動伊朗與國際社會的融合，如若失去扎里夫這一擅長於與西方國家打交道的力將，將會令自己的對外政策難以施行。與此同時，倘若魯哈尼接受扎里夫的請辭，更會助長國內保守派的聲音。

因此，魯哈尼挽留扎里夫，也是希望藉此起到平衡保守派的作用。而與魯哈尼有着高度互信，被視為傾向保守派的最高領袖哈梅內伊，相信在此事上也會給與魯哈尼支持，或於近期表態，或以沉默而默許。