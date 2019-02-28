【越南特金會】人在河內心在美國：何事讓特朗普心不在焉

越南特金會最終以「不了了之」的方式結束，原定的共同協定和「河內宣言」皆被取消。兩人能夠會面，相信事先是有了一定程度的共識，「河內宣言」也應該有了一定基礎。因此，雖然外界原本就不期待二人能在此次特金會達成什麼具體的協議，但是最終以這樣的方式終場，仍然是不歡而散的體現。

最有可能的情況，便是特朗普臨時變卦。特朗普在出訪之前，被各界批評對朝鮮讓步太多，加之筑牆、緊急狀態令、前私人律師科恩（Michael Cohen）就通俄門一事在國會聽證等事，令特朗普最近承受巨大輿論壓力。考慮到特朗普在越南期間還在酒店看國會的投票，發Twitter回應國內的事，可以說他此行雖然人在河內，心卻在美國。

其實美國總統特朗普每逢出訪，尤其是參加重大外交活動，都會或多或少受到國內的牽制。這種牽制主要來自於國會。那麼，這次又發生了什麼？

通俄門再燃

2月27日至28日，特朗普訪問越南，會晤朝鮮最高領導人金正恩時，美國國內圍繞通俄門調查和憲政權力的爭議再次凸顯。一方面是美國國會兩院有關取消特朗普通過緊急狀態法挪用聯邦資金修墻的投票，另一方面是特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）在國會的閉門聽證會。

美國聯邦眾議院2月26日以245比182的結果，通過一項有關取消國家緊急狀態的決議的投票，反對特朗普通過緊急狀態法挪用聯邦其他資金用於修墻。包括13名共和黨議員支持了這項民主黨人提出的議案。

投票通過後，該決議被送至參議院。民主黨共有47名聯邦參議員，尚需4名共和黨議員的支持即可獲得通過所需的簡單多數。

對於科恩的指認，特朗普一直嗤之為謊言（Gettyimage）

如果該決議在參眾兩院過關，它將被送到特朗普面前讓其簽字。特朗普在訪問越南前已多次表示，如果國會通過此類取消緊張狀態的決議，自己將動用總統權力予以否決。

特金會是白宮為了轉移注意？

根據《赫芬頓郵報》等美國媒體的報道，特朗普團隊特意將和朝鮮領導人金正恩的私人晚宴安排在科恩赴國會出席聽證會當天。這樣做的目的就是為了將讓全世界的關注目光由科恩聽證會轉向這次特殊的晚宴。

據了解，這次特金會晚宴此前只是白宮的一個計劃，具體時間並未確定，而且朝鮮方面也沒有答應。直到民主黨前一天公開宣布科恩將於美國時間27日出席國會聽證會之後，白宮才確定在同一天同一時間舉行這次晚宴。

2018年6月新加坡特金會時，特朗普也面臨國內通俄門調查的干擾。當時，美國特別檢察官穆勒（Robert Muller）宣布對特朗普競選團隊經理馬納福特（Paul Manafort）等書面親信發布指控。此次特朗普訪問越南並出席特金會之際，科恩從2月26日開始連續三天出席國會聽證會，首先是在參議院情報委員會舉行閉門聽證會，勢必會說出有關特朗普私人事務的新爆料。

特朗普在河內特金會記者會上質疑科恩的聽證會「為何要安排在特金會這重要事件同一天？」不過據美媒報道，白宮待科恩聽證會時間確認後才與朝鮮確認晚宴時間（Gettyimage）

根據媒體的報道，科恩向國會議員承認，自己上次在國會出席聽證會時曾撒謊，此次當面向國會議員致歉。科恩在開場白聲明中明確提到，特朗普是一名騙子、小丑和種族主義者。科恩甚至承認，就是特朗普指派自己在2016年大選期間向艷星支付封口費。特朗普事先也知道自己團隊和維基解密阿桑奇（Julian Assange）之間的聯繫以及維基解密即將釋放有關希拉里（Hillary Clinton）黑料的信息。

就在2月26日，科恩剛在國會聽證會上承認，特朗普並非因獲得醫療豁免而未能在越戰期間服兵役，而是他根本就沒打算在越戰期間服兵役。根據科恩的供述，特朗普說過：「我根本沒打算去越南，我又不蠢」。

當然，對於科恩的指控，特朗普還是繼續會以「騙子的謊言不足為信」為由不屑一顧。

另外，從白宮記者團在越南的待遇也可以看出特朗普團隊的用意。先是特朗普抵達越南當天，白宮記者團被趕出工作地點「梅利亞酒店（Melia Hotel）」，駐地轉移到一個國際媒體中心。白宮方面對此沒有任何表示。按照以往的慣例，白宮記者團會享受優待，第一時間報道美國總統行程及活動。

2月27日，結束和越南領導層會晤後，特朗普便回到酒店並發布Twitter，批評國內的參議院民主黨人布魯門索（Richard Blumenthal），稱自己在越南停留的時間比布魯門索長。特朗普提到，布魯門索從未到過越南，他在越戰期間的英雄故事都是徹頭徹尾的欺騙。

從這個莫名其妙的Twitter也能看出，特朗普此次到越南已經做好了反擊國內的充分準備。畢竟布魯門索近日並沒有發表任何針對特朗普的言辭。或許參議院正在就取消緊急狀態的決議進行投票，特朗普這樣做也是在提醒參議院共和黨同僚，同時也可以轉移輿論的關注視線。可以說，特朗普最擔心科恩的爆料對自己不利。