【專家有話說】鄭成長：河內特金會破裂的原因

越南美朝峰會在萬眾期待之下，最終卻沒能達成共同協議。不過，與外界「談崩」的評估不同，遍覽美國和朝鮮的公告，以及美國總統特朗普、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及朝鮮外相李勇浩的表態，此次峰會在當事國印象中，雖然帶有遺憾，但仍然算是成功的。 為何美朝會得出這樣的結論？僅僅是為了粉飾他們的分歧？ 韓國權威朝鮮問題專家，世宗研究所副所長（研究企劃本部長）鄭成長為此在《香港01》撰文，闡述他的分析和觀點。 原標題：【評論】第二次美朝首腦會談破裂原因分析及韓國政府的課題 譯者：許嘉蕾

雖然外界期待此次美朝首腦會談能在朝鮮無核化及改善美朝關係等問題上取得重要進展，但會談結束後兩國領導人連協議書都未簽署，談判最終破裂。儘管美朝首腦在友好氣氛下進行了富有成效的商討，但特朗普總統向金正恩委員長提出超過朝鮮目前可以承諾永久廢棄甯邊核設施水準的要求，而金正恩委員長也向美國要求相當程度上的放寬制裁，致使雙方連協議書都沒能簽署。

特朗普總統在記者會上回應稱，「我要求朝鮮做得更多，但金委員長並沒有準備好。（我想）還需要更多時間」。並且對於談判破裂的原因，特朗普稱「對朝制裁是爭論焦點」，同時表示「（朝鮮）雖然希望放寬制裁，但我們不能」。

3月1日凌晨00時15分，朝鮮外相李勇浩於峰會結束後當晚在河內突然召開記者會。在那之前的數小時期間，朝鮮副外相李吉成訪華並會見了中國外長王毅（視覺中國）

美國務卿蓬佩奧則更具體地指出，「除甯邊核設施以外，朝鮮還存在相當規模的核設施」，並且「沒有申報這些導彈及核彈頭等武器系統，因此我們無法達成協議。在制定（核）目錄及申報這些事上，我們都沒達成協議」。透過蓬佩奧的發言，可以看出美國希望朝鮮能夠申報甯邊以外的核設施及導彈、核彈頭清單。

透過金委員長與特朗普總統的發言，雖然可以確定金委員長的協商意志，但美國此次要求朝鮮申報核及導彈清單，這對朝鮮來說是很難接受的。朝核問題方面權威專家稱，美朝間存在根深蒂固的不信任，因此美國急於要求朝鮮申報核及導彈清單是不現實的。

儘管如此，美國還是向朝鮮提出了「過分」的要求，這說明特朗普總統十分重視美國內輿論對其或與朝鮮達成「不好的協定」的擔憂。對因科恩聽證會陷入危機的特朗普總統來說，若此次美朝首腦會談未取得超出期待的成果，那麼談判破裂將是一個極為有效的措施，即將美國國內輿論的視線從科恩聽證會轉移至河內美朝首腦會談上來。

即使特朗普總統在記者會上聲稱直到會談結束都與金正恩委員長保持友好的談話氛圍，但此次首腦會談的決裂無疑是給希望在無核化第一階段措施及美國相應措施上達成協議的金正恩委員長及朝鮮民眾的一次沉重打擊。並且美朝關係也不可避免地受到了影響，有可能再一次僵化。

韓國政府對美朝對話能取得進展抱有極大的期待，但第二次美朝首腦會談以破裂收場，令韓國政府不知所措。同時，短時間內也很難期待朝韓關係進一步發展。

此次協商結果也暴露了通過首腦會談、「自上而下」解決朝鮮核問題方法的局限性。因此為進一步解決朝鮮核問題，今後有必要加強美國、朝鮮，尤其是美國、韓國、朝鮮間的交流。希望韓國政府能採取措施，儘快推動美國務院對朝政策特別代表比根及朝鮮國務委員會對美特別代表金赫哲、韓國外交部和平交涉本部長李道勳間展開實務會談。

第二次美朝首腦會談的破裂是令人遺憾的，但萬幸的是，特朗普總統依然保持與朝鮮對話的意志。因此韓國政府應以此次失敗為教訓，為第三次美朝首腦會談成功落幕繼續推進美國與朝鮮間的交流與協商。