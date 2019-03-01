【越南特金會】為何朝鮮在深夜召開記者會？

周四（2月28日），「越南特金會」的原定行程發生變化，美國總統特朗普（Donald Trump）和朝鮮最高領導人金正恩取消共晉午餐的計劃，隨後白宮發布消息稱，兩國領導人此次會晤未達成任何協議。目前，美國和朝鮮雙方均就此次美朝元首峰會作出官方回應，值得注意的是，兩國發布官方消息的做法有明顯不同。

當特金兩人取消午餐的消息傳開之後，特朗普隨即提前2個小時召開記者會。另一邊，朝鮮似乎按兵不動，亦讓各界紛紛猜測朝鮮會作出何種表態。就在當地時間周五（3月1日）凌晨0時15分（即本港時間1時15分），朝鮮外相李勇浩在河內梅利亞酒店（Melia Hanoi）召開記者會，指出，平壤方面只要求美方撤銷部分制裁，然而美國卻向平壤提出了「新要求」，惟朝鮮無法滿足有關的要求。這一表態與美方「朝鮮要求取消全部制裁」的說法有所出入。

朝鮮外相李勇浩於當地時間周五（3月1日）凌晨0時15分在河內梅利亞酒店（Melia Hanoi）召開記者會。（路透社）

不過，令人好奇的是，為何朝鮮方面會選擇在凌晨時分召開記者會？而回顧去年6月的首次「特金會」，朝鮮官媒《朝中社》亦於凌晨時分連續發布三篇官方新聞稿。

顯然，相比於美國官方迅速公布「特金會」消息的做法，朝鮮方面則往往較晚作出公開表態。在特朗普的記者會上，有記者提出，「你和金正恩是來自兩個完非常不同的政治體系」，特朗普承認「美朝兩國確實是兩個不同的系統」。

政治系統的不同，亦決定了外宣體系的不同。朝鮮官方表態往往較晚發布，以及經常選擇在凌晨時分發布，與其體系運作有所關聯。

然而，更引人注目的是，就在「特金會」尚未結束的時候，朝鮮外務省副相李吉成於周四（28日）上午抵達北京。當天中國國務委員兼外交部長王毅會見李吉成，雙方亦就此次「特金會」展開討論。

中國外長王毅會見朝鮮外務省副相李吉成。（美聯社）

從時間上看，朝鮮召開記者會的時間，剛好是在外務省副相與王毅會談結束之後舉行。可見，朝鮮方面十分重視中國對於「越南特金會」的看法。另一邊，特朗普在「特金會」上多次強調中國在朝鮮半島局勢的重要性。特別是昨天下午召開的記者會上，特朗普表示中國在美朝外交工作上提供了很大的幫助。

因此，朝鮮之所以等到凌晨時分才召開記者會，理由之一或許是需要待與中方溝通協調之後，再給出官方的說法。