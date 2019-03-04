大規模軍演畫上句號　 無核化路上美朝仍相向而行

當地時間3月2日，美韓兩國防長通電話後，決定自今年起取消「鷂鷹」（Foal Eagle）及「關鍵決斷」（Key Resolve）兩場大規模年度例行演習，改用專注防禦的小規模演習「同盟」取而代之。如今看來，早前河內特金會未能達成協議，似乎並無影響美朝關係及朝鮮無核化進程。雙方仍在互釋善意，相向而行。

由今年開始，已舉辦近五十年的「鷂鷹」軍演將正式走入歷史。自1961年起，韓國軍隊便以此為代號進行大規模特種作戰演習，更在1975年升級為美韓聯合軍演。一同取消的，還有自2007年開始，因應朝鮮半島緊張關係而舉辦的「關鍵決斷」演習，這一演習以朝鮮半島發生全面戰爭為背景，一直被平壤當局視為挑釁行為。

去年新加坡特金會結束後，特朗普曾批評美韓聯合軍演是「挑釁及昂貴的戰爭遊戲」。（路透社）

中止軍演意義巨大

加之去年已停止，每年8、9月進行的「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）軍演，當下美韓間大規模軍演已全數終止。加之早前板門店非軍事區內，雙方軍隊都已卸下武器並以民事警察身份執行，更拆除雙方崗哨。半島劍拔弩裝局面似乎已一去不復返。

事實上，五角大樓同韓國今次做出停止軍演決定並不容易。通常來說，美國國防撥款的「固定項目」均參照上一年預算水平制定。換而言之，若今年軍演停止導致撥款未被使用，下年欲重啟軍演則需經歷相當複雜的撥款程序。換而言之，今次取消軍演並非「一時善意」，而將成為長久措施。

「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）演習是以電腦模疑方式進行，也有實際操作，圖為韓國首爾的救援服務人員穿上保護衣物，在2017年8月22日進行反恐及反化武恐襲的演習，這是「乙支自由衛士」演習的一部分。（Getty Images）

美朝關係有進展

通常而言，兩國展開談判前，其中一方主動示好以利談判並不令人意外；但在談判「破局」後仍獻殷勤，便讓人摸不著頭腦。不過，這樣的舉動也證明了：早前的特金會雖不如意，但也不至於破局。

事實上，美朝兩國會後表態證明了這一點。特朗普在會後記者會表示「過去兩天是卓有成效的」。而當日深夜，朝鮮外長李勇浩在記者會上，只客觀介紹了談判過程及雙方落差所在，並未像過去使出「平壤style」嚴辭批判美國。而朝中社更在隨後的報道中提到河內川金會的評價是「取得了令人矚目的進展」、「只要互攜手合作，智勇共進，相信朝美關係能夠按照兩國人民的志向和願望發展」。

越南特金會：朝鮮外相李勇浩當地時間周五（3月1日）凌晨突然召開記者會，澄清平壤只要求美方撤回部分制裁，美方卻要求平壤「再做多些」。（美聯社）

積怨已久 需持續建立互信

早在特朗普出發前，大部分美國媒體都為峰會做出悲觀預測。在他們看來，美國要求的「完全、可查證、不可逆」無核化細節不可能被寫入今次峰會中。而峰會後，各方的反應也展現了美朝間著實缺乏互信。民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）提到:「特朗普去了兩次才知道不能信任朝鮮」;就連自己人的白宮國安顧問博爾頓也重申「沒有交易比糟糕的交易更好。」

過去十餘年來，美朝兩國均就無核化做出不少努力，但卻在雙方互斥不守信用的雜音中，被打回原點。對美朝兩國高層而言，放棄手中核武器或經濟制裁的「尚方寶劍」都需要相當勇氣。更何況，即使特朗普想要行前一步，也要面臨美國國內輿論「對朝鮮不信任」的壓力。

這是勞動新聞相關報道的部分內容，報章未有批評美國，對越南美朝峰會予以肯定。（勞動新聞）

美朝問題核心還需看中美

這樣的情況下，美朝雙方透過會面了解相互所需，更通過營造「和諧氣氛」逐漸化解國內輿論的仇視心態，不可謂無意義。而峰會後美國願意結束軍演，回報朝鮮早前拆除豐溪里核試驗場，也是難得的進展。

無法迴避的是，當美朝互信缺乏時，一個擔保人的存在有利於情勢發展；早前亦傳出美朝雙方曾討論，將朝鮮核武器轉移至中國保管。去年以來四次金習會已表明：朝鮮已同北京建立緊密合作關係；倘若美國持續維持同中國戰略對峙，北京或也很難在朝核問題上「幫特朗普一把」。而下一階段的中美關係，或許也將左右美朝談判的進展。