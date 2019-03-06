選舉將近軟不得　莫迪如何對待特朗普的關稅威脅

當地時間3月4日，美國總統特朗普致函國會，表示有意結束「普惠關稅計劃下」印度同土耳其的關稅優惠。特朗普在信中表示，由於印度「並未向美國保證將公平合理地開放市場」，並「實施了一系列貿易壁壘，對美國商業造成嚴重不良影響」，因而計劃作出如下決定。 雖然印度方面5日表示，「與美國的下一輪交談中不會包含報復性關稅」，但隨著印度大選鄰近，有必要展示其鷹派一面的莫迪或許不會就這般善罷甘休。

「威脅加稅，啟動談判，施壓讓步」，可謂特朗普上台後美國的貿易戰SOP。或許是感知到中美貿易爭端即將落下帷幕，特朗普便打起了印度的主意，試圖以取消「普惠關稅待遇」要求印度進一步開放市場，尤其是降低農產品及科技產品關稅。

對此，印度方面回應可謂「一軟一硬」。印度商工部商務秘書瓦達文（Anup Wadhawan）回應記者提問時提到：下一階段談判時，印度將不會提出報復性關稅；但一旦談判失敗，一切選項都在檯面上。與此同時，他也盡力淡化優惠取消的影響：「優惠待遇實際利益不過1.9億美元，相對5000億美元的年出口額微不足道」，並表示會持續同美國商談。

莫迪在奧巴馬執政時，曾4次訪美，兩人曾共創美印關係新一頁，但這樣的緊密關係在特朗普時期似不復現。（Getty Images）

「普惠關稅待遇」為美國歷史上最大型的貿易計劃，旨在扶助發展中國家的同時，降低美國製造業進口材料的成本，製造雙贏。而印度則是該計劃下最大受惠國。今次特朗普意圖取消相關優惠，政治意義遠多於經濟意義，似乎只為向外界宣誓：「美國不再讓別人佔便宜」。

不過，對印度總理莫迪而言，似乎也有「不可退讓的壓力」。面對5月即將到來的大選，若美國如約增加關稅而印度不做反擊，必然成為在野國大黨攻擊籌碼。另一方面，印度中產階級及產業工人長期以來都是莫迪主力票源，亦加重莫迪外交壓力。早前印巴喀什米爾衝突中，莫迪已不得不採取強硬姿態應對。如果選情持續膠著或不利於莫迪，對美國強硬反擊似乎是大概率事件。