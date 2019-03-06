美軍B-52H飛入南海　菲律賓不願當美國的馬前卒

根據飛行監控網站Aircraft Spots報道，美軍於周二（3月5日）派遣2架B-52H轟炸機，分別飛往東海及南海海域執行任務。其中，一架B-52H轟炸機（編號TOXIN02）從關島安德森空軍基地出發，飛進菲律賓附近的南海海域，之後再返回關島。 就在B-52H飛入南海的隔日，菲律賓防長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）發言稱，美菲應該重新審視兩國於1951年簽署的《共同防禦條約》（MDT），因為這有可能讓菲律賓捲入南海戰爭之中。

南海局勢趨穩 戰爭不是手段

美軍的行動明顯挑撥南海周邊國家的神經，而上周五（3月1日），美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問菲律賓時所作出的表態亦引人注意。蓬佩奧稱中國在南海的活動是對美菲兩國的威脅，強調美國會遵循《共同防禦條約》， 保護菲律賓在南海抵禦任何可能的「武力攻擊」。

美軍於周二（3月5日）派遣2架B-52H轟炸機，分別飛往東海及南海海域執行任務。其中，一架B-52H轟炸機（編號TOXIN02）從關島安德森空軍基地出發，飛進菲律賓附近的南海海域，之後再返回關島。（視覺中國）

這是美國首次有高層官員公開表明美國在南海海域有意維護菲律賓的態度，亦似乎傳遞了華府願意鞏固與菲律賓盟友關係的信息。

不過，美國近期的舉動對令菲律賓感到的是不安。洛倫扎納擔憂美軍的行動如若升級，或會在南海釀發戰爭，而根據美菲簽署的《共同防禦條約》，一旦美國在南海引發軍事衝突，菲律賓將自動捲入戰爭之中。

洛倫扎納表示，「菲律賓與任何國家都沒有發生衝突，亦不會在將來與任何國家產生衝突。」顯然，對於蓬佩奧所說的南海威脅，菲律賓已看破此局。

當下，南海局勢正趨於穩定，中菲已就南海問題建立雙邊磋商機制，加之東盟十國亦致力於《南海行為準則》的談判，因此對於南海周邊國家來說，皆願意以對話的方式化解爭議，而無意通過武力解決紛爭。

蓬佩奧稱中國在南海的活動是對美菲兩國的威脅，強調美國會遵循《共同防禦條約》， 保護菲律賓在南海抵禦任何可能的「武力攻擊」。(路透社）

早於2014年，中國方面就已提出「雙軌思路」處理南海問題的方法，惟在美國的策動之下，菲律賓前總統艾奎诺三世（Benigno Aquino III）就南海爭端問題提出國際仲裁，導致南海局勢一度緊張。

而杜特爾特上台後，通過跟中國的接觸，意識到與中國在南海問題的爭議可通過對話解決，如若因此與中方交惡，甚至發生軍事衝突，則是百害而無一利。特別是去年11月份，中菲兩國簽署29項雙邊合作文件，其中包括《關於油氣開發合作的諒解備忘錄》，雙方邁出共同開發南海油氣的步伐。因此，當下正是中菲合作關係「升溫」之時，比起美方所說的中國威脅論，菲律賓政府則更願意保持與中國的友好關係，實現互利合作的相處模式。

美若引發戰爭 菲律賓將首當其衝

菲律賓表態不願捲入南海戰爭之中，除了出於自身對南海局勢的認識，亦是對美國的手段了然於心。

早於去年12月，洛倫扎納就對《共同防禦綱領》提出質疑，他認為菲律賓應該考量這份簽署於冷戰時期的文件，是否還符合現時的國家利益；與此同時，菲律賓亦有官員指出就《共同防禦綱領》本身，其中的規定多數是「模棱兩可」，需要釐清其中「含糊」的條文。

可見，菲律賓並無法信任這份《共同防禦綱領》；而對於華府而言，《共同防禦綱領》則是一個可供改造的工具，隨時可以根據政策的需要，改變對《綱領》的詮釋。

因此，令菲律賓最為擔憂的是，倘若美國在南海挑起戰爭，菲律賓將成為美國的馬前卒，成為中美角力的直接戰場，而這一狀況將遠遠超過菲律賓所能掌控的範圍，這對於不尋求且不願意捲入任何戰爭的菲律賓來說，顯然會是難以接受和難以承擔的局面。