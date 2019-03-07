【華為風波】與俄羅斯防毒軟件卡巴斯基案類似　華為可能敗訴

美國華為科技周四（7日）宣布，控告美國政府2018年通過國防條例，阻止華為在美國發展，事件讓人不禁聯想不久前的卡巴斯基（Kaspersky Lab）案。俄羅斯著名防毒軟件卡巴斯基同因被指有安全隱患，公司軟件遭禁止在政府機構中使用，卡巴斯基不服上訴。

華為在深圳召開記者會，公布將向美國政府提出控訴的消息。（美聯社）

2017年9月美國國土安全部下令，聯邦機構需從政府系統中刪除所有卡巴斯基的產品，聲稱卡巴斯基或設置後門讓俄羅斯當局入侵，造成安全隱患。其後特朗普12月簽署《國防授權法》（NDAA），把禁令寫進法案中。

卡巴斯基的控訴與失敗

當時卡巴斯基即時作出反應，聲明指美國政府在未有提供科學證據下，就以卡巴斯基總部設於莫斯科為由，單獨排除卡巴斯基軟件。卡巴斯基分別在2017年12月及2018年2月控告美國國土安全部及政府，聲稱禁令是基於沒有根據的指控，對單一公司做出的不公平行為，違反了美國憲法保障權利。

不過兩項指控均在5月被駁回，卡巴斯基以敗訴告終。

俄羅斯防毒軟件卡巴斯基2017年被美國政府以安全為由，排除在外。卡巴斯基不服提控但遭駁回。（Getty Images）

預防風險並不違憲

華為事件與卡巴斯基案件有一定類似。華為輪值董事長郭平表示，美國在無法提出證據下，肆意限制華為產品，並稱華為已入稟德州聯邦法院，就美國2018年8月，特朗普簽署的《國防授權法》提出訴訟。

有分析指出，華為很可能和卡巴斯基同樣敗訴。

回顧卡巴斯基案，卡巴斯基指控美國政府在未經審訊的情況下，針對特定機構施加懲罰，涉嫌「褫奪公權」（bill of attainder）。褫奪公權是違反美國憲法行為，美國憲法規定，國會不能制定褫奪公權的法案，不得以立法形式，給一個公民或者一部分公民定罪及予以處罰。

然而，法庭駁回卡巴斯基上訴。理據是政府採取的禁令屬預防性措施，以使網絡安全的風險降至最低，預防行為或對第三方有不利結果，但並不違憲。

路透社引述芝加哥約翰馬歇爾法學院（John Marshall Law School）教授施文（Steven Schwinn）指出，德州法院審理華為案件不會受到卡巴基斯案件的約束，但可能會作為案例參考，導致同一結果。

不過分析指出，若法官判斷華為主張合理，法庭會要求美國政府提供指控華為涉嫌危害國家安全的理據。屆時相關內部文件將在法庭上公開，或會為美國政府針對華為的判斷帶來新發現。