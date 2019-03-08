王毅記者會：習時代中國外交總剖析

中國全國兩會本周正在北京召開，外長王毅3月8日就「中國的外交政策和對外關係」舉行記者會。期間王毅對數個重要國際議題，給出了中方的立場和理解。

（一） 美朝關係

對於美朝關係，王毅指出只要雙方對話不停、方向不變、半島無核化的目標最終一定會得以實現。半島核問題各種矛盾錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就，各方對此應有理性預期。不應從一開始就設置過高的門檻，也不應單方面提出不切實際的要求。

而解決問題的關鍵是各方都要跳出歷史的局限，打破互不信任的魔咒。由此，我們可以看到，美朝雙方當前最重要的是建立互信，而不是提出諸如尋求朝鮮完全棄核或要求美國取消制裁等不切實際的舉措。

（二） 「一帶一路」

面對美國等國家對「一帶一路」建設的質疑，王毅舉出了實例：通過「一帶一路」合作，東部非洲有了第一條高速公路，馬爾代夫有了第一座跨海大橋，白俄羅斯第一次有了自己的轎車制造業，哈薩克斯坦第一次有了自己的出海通道，東南亞正在施工建設高速鐵路，中歐班列成為亞歐大陸上距離最長的合作紐帶。在肯尼亞被稱為「世紀工程」的蒙內鐵路建成通車，累計為當地創造了將近5萬個工作崗位，拉動經濟增長1.5個百分點。在烏茲別克，中國工人和當地人民一起，用900天時間建成19公里長的隧道，使偏遠地區的人民僅用900秒就可以坐火車穿越崇山峻嶺。

（三） 華為孟晚舟案

王毅指出，最近針對中國特定企業和個人的行為是蓄意的政治打壓。同時，王毅強調，支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當「沈默的羔羊」。

，王毅強調，支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當「沈默的羔羊」。（路透社）

（四） 中歐關係

面對中歐關係不是受到一些干擾和影響的情況，王毅表示，相信歐洲從自身的根本和長遠利益出發，會保持對華政策的獨立性、穩定性和積極性，與中方深化各領域互利合作，並且強調中歐雙方共同捍衛國際規則、維護世界和平。

（五） 中美關係

對於中美關係，王毅在兩次回答時皆強調了「合作」一詞。

「合則兩利，鬥則俱傷。」王毅指出，盡管今天的國際形勢和中美兩國都已發生了很大變化，但這條啟示仍然是金科玉律。

王毅同時強調，中美兩國利益已經高度融合，與中國「脫鉤」，就是與「機遇」脫鉤，就是與未來「脫鉤」，某種意義上也是與世界「脫鉤」。

對於中美關係，王毅在兩次回答時皆強調了「合作」一詞。（視覺中國）

（六） 中俄關係

對於中俄關係，王毅從3個角度闡述：兩國政治上彼此信任，經濟上互利合作，國際事務中相互支持；

從王毅給出的數據上看，去年中俄雙邊貿易額歷史性突破了1000億美元。同時，中俄「一管兩橋」項目落成： 東線天然氣管道開通和兩條橋的開通。由此我們可以看到，中俄在保持高度政治契合度之同時，也在逐漸填補此前「缺乏經貿合作」的短板。

（七）多邊/合作vs單邊/保護主義

對於單邊主義和保護主義不斷抬頭的局勢，王毅指出了當下的嚴重度「有時候來勢洶洶」，但是令人欣慰的是，面對這股逆流，越來越多的國家公開站出來予以抵制和反對。

（八）中非關係

王毅在描述中非關係時，以「已經成長為參天大樹」來形容中非合作關係是「任何勢力都無法撼動」。

面對所謂「債務陷阱論」、「新殖民論」等謬論，「不少非洲國家領導人和各界有識之士都主動站出來批駁」；「這充分說明，任何不實之詞在非洲都沒有市場。」，而「中非合作從來都是開放的」。

（九）印巴關係

面對來自巴基斯坦記者的提問，王毅予以一個稱呼「來自鐵哥們的提問」，而整場記者會，亦只有巴基斯坦的記者享有這一待遇。

對於印巴問題，王毅強調「各國的主權和領土完整應當得到充分尊重」。這顯示中國的中立立場。

王毅強調，「各國的主權和領土完整應當得到充分尊重」。顯示了中國的中立立場。（視覺中國）

（十）阿富汗局勢

當來自俄羅斯的記者提問中國是否會填補美國在阿富汗留下的真空時，王毅以「阿富汗不存在需要填補的空白或者真空」，很好地駁斥該記者的主觀思維。

對於阿富汗持續已久的亂局，王毅亦致以真誠之至的祝願和期許：「我們衷心希望這個飽經磨難的國家能夠鳳凰涅槃、浴火重生，從此把命運掌握在自己手中」。

王毅同時強調「阿富汗不應再成為大國的競技場」，表達了中國反對干預他國內政的堅定立場，而一句「中國將在尊重阿富汗人民意願和需求的前提下，繼續為推動阿富汗的和解與重建作出力所能及的貢獻」亦表明了中方樂於提供協助的立場。

（十一）委內瑞拉政局

對於委內瑞拉的局勢，王毅表示「任何國家的內部事務都應該由本國人民自己決定，外部的干涉和制裁只會加劇局勢的緊張，只會使叢林法則再度橫行」，強調了中方的一貫立場。

而「歷史上這樣的教訓已經夠多了，不應再重蹈覆轍。」「中方願繼續支持委內瑞拉朝野各方通過和平對話尋求政治解決方案」，可以從王毅的表態推測，中國與委內瑞拉兩邊皆保持聯繫。

（十二）中朝關係

王毅表示：我們將全力支持朝方走符合自身國情的發展道路，在社會主義建設事業中不斷取得新的進展；我們將全力支持朝方實施新的國家戰略，集中力量發展經濟、改善民生；我們將全力支持朝方堅持半島無核化大方向。

從王毅的用詞，我們可以從中看出中方的對朝政策：「符合自身國情」，意味着中方有影響力但不會干涉；「全力支持朝方實施新的國家戰略，集中力量發展經濟改善民生」，既態度支持，也準備好出力；「全力支持朝方堅持半島無核化大方向」，意味着朝鮮方面依舊堅定堅持半島無核化，也意味著中朝雙方在這一點上沒有分歧。

王毅表示「全力支持朝方堅持半島無核化大方向」。（路透社）

（十三）中印關係

王毅表示，2018年是中印關系史上具有重要意義的一年，兩國領導人增進了互信和友誼，也明確了中印關系發展的大方向：

「這個大方向是什麼？就是作為擁有27億人口的兩大文明古國，作為兩大發展中國家和兩大新興經濟體，我們應當互為實現各自夢想的合作夥伴，互為發展本國經濟的重要機遇，攜手為亞洲的振興與繁榮作出應有貢獻。」

而當下的關鍵是，如何把兩國領導人的戰略共識擴展為兩國社會各界的共同認知。

（十四）南海局勢

王毅指出，近年來，南海局勢經過了一個由亂向好的過程。事實證明，直接當事國通過談判解決具體爭議、中國和東盟國家共同維護地區穩定這一雙軌思路是解決南海問題的正道。

與此同時，南海和平穩定的鑰匙應該掌握在地區國家自己手中，《南海行為準則》應當由地區國家共同制定、共同遵守，並共同承擔責任。

（十五）中日關係

對於朝日新聞記者提問「習近平能否於今年6月對日本進行國事訪問」，王毅並沒有給出回答，強調中日關係自去年來終於重回正軌，呈現出改善發展的良好勢頭。當前，中日關係的改善還只是剛剛起步。督促日本接下來要做的應該是「知行合一」。