過去兩個月，馬來西亞執政的希望聯盟連續在兩場補選中失利。先是彭亨州的金馬倫高原國會席次，希望聯盟候選人馬諾加蘭（Manogaran）以41%支持率敗北。如果說這次失利是因為金馬倫為在野國民陣線的鐵票區，一個月後，希望聯盟在原本自己當家的士毛月（Semenyih）失利，便值得警惕了。

去年大選中，馬哈蒂爾所在的希盟土團黨候選人以51%過半票數奪下議席，今次卻只獲得46%選票，票數更減少6000票之多，出乎外界預料。馬哈蒂爾近來在「政治賽場上」風生水起：他不僅將11名原巫統議員挖角過檔，令希盟在國會席次接近修憲門檻的2/3，更令對手國民陣線瀕臨解散危機。只不過，他的政治聲勢似乎並未轉化為民眾認可。

馬來西亞前任總理納吉布，成為馬來西亞建國以來首個失去政權的巫統領袖（美聯社）

民生成績未及格

去年5月，當時在野的希望聯盟之所以出乎眾人預期，奪下政權。除了因為馬哈蒂爾令原本對在野黨懷疑的馬來人轉投希盟，便源於希盟打出「民生牌」。希望聯盟批評國陣執政期間物價飆升，工資增幅緩慢，更推出消費稅（GST）加重基層人民負擔。

而在希望聯盟的政綱《希望宣言》中，第一章便是「舒緩民困-減輕人民的生活負擔」，其中列舉了包括廢除消費稅、廢除大道（高速公路）收費、增加燃油補助等政策，顯見希盟深知民生為選民最關注議題。除此之外，在第三章的「公平正義的經濟發展」中，希盟政府亦羅列包括簡化投資程序、優化農村墾殖民政策等措施。

馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）以92歲高齡，率領希望聯盟實現馬來西亞的首次政權輪替。（視覺中國）

然而大選結束後，希盟政府在民生問題上似乎未上緊發條。財長林冠英為補充廢除消費稅損失的財源，決定重新徵收商品及服務稅（SST），將稅負負擔轉移給製造商，造成以華人為主從商群體強烈反彈。至於人民期待已久的廢除大道收費，希盟政府也重走國陣老路，向大道營運商提供補貼以「凍結漲幅」，自然引發外界強烈反彈。

與此同時，希盟政府「一切怪前朝」的做法也引發知識分子和城市選民的懷疑。去年大選後，大部分馬國人民都對納吉（Najib Razak）一些列貪污疑雲頗為不齒。但希盟政府似乎將納吉布作為「政治提款機」：為何不能免除大道收費? - 由於前朝貪污虧空國庫，令馬來西亞稅負率破表；為何物價未能下跌? - 由於前朝政府無能，積弊已久，短時間無法恢復。

馬來西亞前首相納吉布涉「一馬基金」貪污案被捕。圖為他前往接受反貪委員會問話時受傳媒拍攝的情況。（視覺中國）

在國會殿堂內，執政黨政府官員面對反對黨議員質疑時，往往不會承認錯誤，而是轉移焦點嘲諷道「如果在納吉布執政時期，你們有這麼錙銖必較就好了」。當選後的幾個月，這樣針對在野黨議員的追殺尚可令支持者興奮；但隨著希望盟執政週年到來，這樣的推諉也被人看破手腳。

希盟應負起執政責任

對於馬來西亞人民來說，希望聯盟表現不佳事小，但國家維持不良政治文化，卻將令國家發展裹足不前。作為最大反對黨，過去執政的巫統（UMNO）不僅持續為納吉布及前朝涉貪官員護航，更訴諸更為極端的馬來民族主義，希望鞏固馬來人選票。

去年年底，巫統先是以損害馬來人特權為由，在首都吉隆坡舉行大規模集會，反對政府簽署《ICERD》（消除一切形式種族歧視公約），令馬來西亞成為極少數未簽署該公約的聯合國國家。如今，巫統又和更為保守的伊斯蘭黨結合，訴諸「穆斯林大團結」，甚至放話「無需少數族裔便可單獨奪下政權」。至於原本跟隨巫統的華人和印度人政黨，則接近泡沫化，根本無力制衡。

馬哈蒂爾早前在聯合國大會上宣布，將會簽署ICRED，但這在國內引發爭議。(視覺中國)

上個世紀80至90年代，正是包括馬來西亞在內東南亞國家經濟高速發展的時期。乘著東風，馬哈蒂爾自然能將注意力放在「搞政治」上，先後除掉黨內、黨外對手，鞏固其執政地位。但如今馬來西亞惟恐陷入中等收入陷阱中，根本不能照搬「過去經驗」：懶理民生，專注政治。

不可否認，希望聯盟上台以來並非毫無建樹。國營媒體改變過去不給反對黨露臉機會的陋習，給予雙方陣營平衡報導；原先盤根錯節的官股公司，也逐一整合；而爭取已久的東西馬政治地位平權方案，也已準備送交國會討論。正因如此，根據民調顯示，尚有60%受訪者對希望聯盟「保有信心」。但若在人民最為有感的民生問題上失分，希望聯盟政府和馬哈蒂爾也難持久執政，更無法實現人民的託付。