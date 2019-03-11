【中美貿易】習特會或將延期　談判依然符合中國目標

特朗普2月宣布延遲對華加徵關稅的期限後，稱可能很快與習近平簽訂協議結束貿易戰。隨後，多方消息透露，「習特會」將於3月27日在佛羅里達州舉行。不過，美國多名官員則於近日表示，「習特會」的舉辦料將延後。

至今，中美雙方代表已經經過七輪貿易磋商。在此期間，任何關於中美貿易談判的消息皆能引發全球市場的變動，而諸如「習特會」將延期等消息則令外界感到情況的撲朔迷離。

不過，我們注意到，美方官員在透露「習特會」延期信息的同時，亦強調雙方的貿易談判取得進展。上周五（3月8日），美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）表示，「與過去很長一段時間相比，中美雙方的立場已經更加接近。」

上周五（3月8日），美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）表示，「與過去很長一段時間相比，中美雙方的立場已經更加接近。」（路透社）

確實，回顧中美貿易戰開打時的景象，現時的中美兩國能夠通過談判桌解決貿易爭端，並且不斷就一些議題取得共識，已經顯示出雙方的貿易談判朝着積極的方向發展。更重要的是，無論雙方談判繼續延後與否，相關發展的現況也符合中國處理中美貿易矛盾的目標。

目標一：中美矛盾降溫

首先，對於中國來說，貿易戰能夠降溫處理是貿易談判的第一個目標。2018年，中美雙方的「關稅戰」不斷升級，一度令中美關係陷入緊張的局勢。特朗普於2018年7月6日宣布對約340億美元的中國商品加徵關稅後，同年9月18日再次宣布對2000億美元的中國產品加徵10%的關稅，並且進一步向中國發出威脅，稱將於2019年1月1日上調關稅至25%。對此，中國均作出相應的關稅反制措施。

然而，中美兩國在關稅上「大打出手」的情景，愈發令全球市場陷入不穩定的轉態，可見，中美貿易戰升級，無論對於哪一方來說，均不會是一件好事。因此，避免貿易戰的「升溫」成為了貿易談判的首要目標；今日在談判下的休戰，正好符合此目標。

中國在貿易談判中的目標：一方面是中美矛盾降溫，另一方面是以談判解決爭端。（路透社）

目標二：以談判解決爭端

當中美兩國元首於去年12月的G20峰會上達成停打貿易戰的共識之後，將雙方的貿易戰從「互施報復性舉措」到「在談判桌上解決」，亦符合了中國一直強調以正常談判手段解決國際紛爭的立場。

而中美雙方經過一次又一次的磋商，到如今，雙方代表團隊定期通過視頻會議磋商協議的相關細節，可見，「習特會」雖然傳出延期的消息，但是雙方貿易代表團的談判仍然有序進行，顯示了中美雙方的貿易談判仍然處於正常談判的軌道之上。

實際上，中美雙方要達成一份彼此皆滿意的協議，最重要的是協議的內容，而不是達成協議的時間。如果以達成協議的快慢來評判中美貿易談判是否成功，實際上成了本末倒置的問題。與其協議被時間牽着走，還不如雙方在更為充足的時間裏，嚴謹確定協議的各項細節，而這樣一份經過雙方充分協商後的協議，對於中美兩國來說才是最有益的。