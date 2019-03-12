【埃塞俄比亞空難】中國停飛737 MAX 8　對波音造成打擊

埃塞俄比亞空難造成機上157人全員罹難。事件震撼全球，亦對波音造成打擊。中國民航局及其他國家航空公司相繼宣布停飛涉事的737 MAX 8客機，波音正面臨龐大壓力。

波音737 MAX客機，獨特的機翼末端設計成為MAX系列的標誌。（路透社）

中國民航局周一（11日）宣布，「本着對安全隱患零容忍管理原則」，要求國內航空公司停飛波音737 MAX 8客機。民航局副局長李健表示，同一款飛機在130多天內發生兩宗致命意外，給中國民航監管部門帶來了很大壓力，因此作出相關決定。

中國市場龐大 波音不願錯失機會

國際飛行資訊研究組織FlightGlobal亞洲區總編輯沃爾德隆（Greg Waldron）表示，中國停飛737 MAX 8對波音是一大打擊：「中國是波音在全球的最大客戶之一。」

根據波音官方數據，截至2019年1月，737 MAX全球已獲得5011架飛機訂單，共交付350架，其中180架由中國航空公司或企業訂購，中國的波音訂單中有85%都是737 MAX系列客機。

現時繼美國西南航空（South West Airlines）、加拿大航空（Air Canada）及美國航空（American Airlines）後，第四個擁有全球最多737 MAX 8客機的航空公司就是中國南方航空。

中國飛行市場正快速增長，波音曾估算中國將會成為世界首價值10萬億美元的飛行市場，至2037年中國將需要7690架飛機。中國今天亦正自行研製飛機，中國商用飛機公司的C919正是737系列的競爭對手。

美國有線新聞網絡（CNN）評論指出，波音明白在中國「不能犯錯」。雖然C919仍正進行試飛階段，但未來波音在中國市場發展將面對本土製造的強烈競爭。

C919雖仍未投入正式服務，但相信未來會成為波音737系列客機的直接競爭者。（視覺中國）

波音在中國同樣有來自空中巴士的競爭，附圖是中國國際航空的A320neo客機。（視覺中國）

短途窄體客機市場正在增長

波音對MAX系列亦寄予厚望。737 MAX是波音在737系列機中的最新型號，針對短途及低成本市場。在廉價航空日增的今天，737地位顯得十分重要。同時讓737 MAX成為對抗航空業最大對手，空中巴士的A320neo的利器。

2013年波音的「夢幻客機」787頻頻發生意外，特別電子鋰電池系統過熱起火令人關注。當時全球一度停飛所有787客機，對波音造成沉重打擊。

現時未知埃塞俄比亞空難與2018年10月印尼獅航發生的空難是否關連，暫時亦未知事件會否升級至全球停飛，但投資者已顯露憂慮情緒，波音股價在周一下挫8%。