中美談判的阻礙　特朗普需要一次完勝

周一（3月11日），白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，對於外界認為特朗普是一位「不可靠談判者」的說法，她認為十分荒謬。與此同時，她重申，中美兩國仍在進行貿易談判，截至目前為止，雙方仍未確定舉辦峰會的日期。 而對於中美兩國能否達成協議，桑德斯表示，「如果是一份好的協議，特朗普將會簽署，如果協議符合美國的最佳利益，總統將會同意。」

此前，外界認為中美兩國元首將於3月27日在佛羅里達州舉行會晤。不過近日多名美國官員表示，雙方並未進入到舉辦峰會的工作之中。《華爾街日報》上周六（9日）引述消息人士指出，第二次美朝峰會無果令中方感到驚訝，北京希望峰會舉辦的基礎是雙邊有一份確切的協議，而不是進行最後的談判。

至於特朗普本人，他於上周五（3月8日）表示，有信心與中國達成貿易協議，與此同時他強調必須是一份好的協議，否則他不會簽署。

不管是特朗普亦或是其他美國官員，在談及中美貿易談判時，皆強調了雙方的談判正朝積極的方向發展。可見，美國方面是希望能夠與中國達成協議。不過與此同時，對於特朗普政府來說，達成協議的關鍵，在於如何向美國民眾突顯自身「完勝」的形象。

受制民主黨 特朗普需避免「讓步」形象

自從民主黨掌控眾議院之後，特朗普的執政面臨更大的考驗。特朗普在內政與外政上的任何舉措，皆有機會受到來自民主黨的挑戰。（路透社）

自從民主黨掌控眾議院之後，特朗普的執政面臨更大的考驗。特朗普在內政與外政上的任何舉措，皆有機會受到來自民主黨的挑戰。而來勢洶洶的民主黨，自然亦不會放過任何可以質疑特朗普的細節。

就「邊境牆」問題，特朗普與民主黨已經多次鬧得不歡而散，甚至因此創下聯邦政府史上最長停擺的記錄；另一邊，「通俄門」調查的陸續發酵，亦令特朗普的處境艱難。上周四（3月7日），特朗普前競選團隊負責人馬納福特（Paul Manafort）因詐騙罪被判監禁47個月，除此之外，他仍需等待另外一項罪名「非法游說」的宣判。

顯然，在內政上，特朗普已經需要考慮如何在與民主黨的周旋中佔據上風。而外政對於特朗普來說，則是一個重要的「秀場」。然而，隨着民主黨的緊盯不放，特朗普在外政上越來越需要顧慮到，他所取得的外政成績，能夠不成為民主黨攻擊的對象。

民主黨與特朗普的爭鋒相對。（路透社）

第二次美朝峰會開啟前夕，民主黨已經呼籲國會對特朗普的行為進行監督，避免特朗普在對朝問題上作出有損國家利益的妥協，而國內輿論亦對於特朗普的越南之行並不看好。更一反常態的是，當特朗普未與金正恩在河內達成協議後，民主黨內諸如佩洛西、舒默等政客一改往日與特朗普爭鋒相對的態度，稱讚特朗普能夠不為一時的「虛榮」向朝鮮作出了讓步。而特朗普回國之後，亦把峰會無果歸咎於民主黨所舉辦的「科恩聽證會」，顯然，特朗普本身已經認識到內政掣肘的力量。

協議的對內公關 是特朗普心之所繫

可以說，外界從第二次美朝峰會感受到特朗普的「不確定性」，很大程度來源於特朗普的外政深受到內政影響的特點。中美貿易戰為美國的一眾企業、農民以及消費者帶來了壓力，因此美國國內亦盼望特朗普能夠與中國達成協議。不過，美國民眾願意看到的，是特朗普簽署一份對美國有利的協議。

眼下，特朗普反復強調自己只會簽署一份「好的協議」，亦體現了這一點。特朗普需要一份協議，然而對他而言更重要的是，如何避免美國國內產生「協議是特朗普作出讓步」的輿論，以及避免協議被民主黨質疑的局面。

因此，對於特朗普來說，簽署協議的時機以及如何包裝這份協議則顯得尤為重要。特別是當下2020年的大選之戰硝煙已起，如何利用這份中美貿易協議，塑造自己「為美國而戰」的形象，成為了特朗普需要仔細琢磨的問題。