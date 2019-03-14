【英國脫歐】終局變鬧劇：你要知道的7件事

3月29日的脫歐大限距今不足兩個星期，英國脫歐進程早由紛爭變成亂局，如今更顯然是一場鬧劇。不少英國記者更開玩笑說，他們已將「脫歐最後關頭」、「文翠珊大敗」等詞設定好快捷鍵，好節省時間。 這一場鬧劇之中，有何值得關注之處？脫歐面臨墜崖，又有何出路？

一、文翠珊脫歐協議兩次國會大敗「締造歷史」

經歷近兩年談判，文翠珊在去年11月終於與歐盟談成「脫歐協議」，讓英國在短期內能有序地脫離歐盟。不過卻要面對英國國會表決的大難關。

協議包括最具爭議的「補底方案」（Backstop），以將全英國無限期留在「英歐關稅同盟」的手法，去避免北愛爾蘭與愛爾蘭島上重建硬邊境，為保守黨疑歐派，以及文翠珊關鍵執政盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP）所反對，認為這樣的脫歐「脫了跟沒脫一樣」。

脫歐協議的首次國會表決原訂於去年12月11日，文翠珊當時眼見勢危，在投票前一日突然取消投票。

本周二，首相文翠珊雖獲歐盟同意對協議作出具法律約束力修改，但協議仍未能獲大多數議員支持，最終以242票贊成、391票反對遭否決。（路透社）

不過，拖延總非解決問題之法，文翠珊1月15日終於將協議送交國會表決，在疑歐派及DUP全面反對之下，以202票贊成對432票反對遭否決，造成英國執政黨在國會的最大敗仗。

其後，文翠珊向疑歐派妥協，再向歐盟尋求讓步，未得重大成果，於3月12日將協議再送國會，仍以149票之差大敗。文翠珊只好按其承諾，翌日讓國會議員就「無協議脫歐」進行自由投票。

二、國會不要文翠珊協議 也不要無協議

3月13日，外界早已預料國會將會反對「無協議脫歐」，因為英國國會此前已多次表明反對的意志。

豈料文翠珊「反對在3月29日無協議脫歐」的動議，在工黨議員最後一刻的修正案中被改成「無論如何都反對無協議脫歐」，更在部分閣員倒戈相向之下獲通過，造成文翠珊再一次的國會敗績。

文翠珊周二在國會就脫歐協議辯論時，聲線沙啞，幾乎失聲。（Youtube影片截圖）

文翠珊一直警告：國會不支持她的脫歐協議，又不支持沒有協議下的脫歐，根本不能解決困局。

困局無解只能拖，因此文翠珊早已承諾，在國會反對無協議脫歐的情況下，會讓國會進入「延後脫歐」投票。

三、「延後脫歐拖下去」行得通嗎？

如果文翠珊最後一刻仍願意讓保守黨議員自由投票，「延後脫歐」的動議該能於3月14日通過國會，不過此舉若不得歐盟27國全體同意，只會是一紙空文。

由於歐盟對於英國國內亂局也感厭煩，如果國會繼續反對文翠珊脫歐協議，又無法提出其他出路的話，將不會讓英國無故拖延。

歐盟脫歐事務談判代表巴尼耶，將英國國會對無協議脫歐的支持，形容為「以投票方式搬走冰山」的無意義舉措。（路透社）

四、歐盟如何回應英國國內亂局？

為助脫歐協議通過國會，歐盟在協議的兩次國會表決之前，已分別向英國作出不同程度的讓步，然而經歷兩次國會否決後，英國政壇亂況愈演愈烈，歐盟對此已失去耐心。

從歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）、歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier），到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等都紛紛表示歐盟早已盡力，不會再作讓步。

其中，巴尼耶周三更聲明歐盟對「有協議脫歐」及「無協議脫歐」都已做好準備，暗示如果英國不支持文翠珊協議，也沒有國會多數支持其他出路，只能以「無協議脫歐」告終。

在英國政壇大亂之中，歐盟委員會主席容克周一（11日）就向英國表明他們不會再有「第三次機會」，點明歐盟已不會再向英國作第三次讓步。（路透社）

五、脫歐或將「硬着陸」 英國最後一刻做了甚麼準備？

英國對無協議脫歐的硬着陸，準備嚴重不足。由於硬着陸後，英歐貿易將進入世貿規制，而英國則要重訂各種關稅，向世貿重新提交「關稅減讓表」（WTO Schedule Of Concessions）。

文翠珊政府遲至周三的無協議脫歐投票前，才向外公布關稅減讓表，離脫歐大限只得16日，而且有關減讓表更只是為期12個月的暫時性安排，其中對於北愛爾蘭陸路邊境進口貨物不徵稅的處理手法，更或向逃避關稅的走私客大開中門，惹來英國商界震怒。

除了有商界代表直指政府「像手上拿着屎一般遲鈍」外，英國工業聯盟（CBI）總幹事費爾貝恩（Carolyn Fairbairn）更將是次關稅減讓表的變革，形容為「英國19世紀中葉以來最後的貿易變革」，批評政府沒有跟商界商討之餘，不留任何時間讓商界作準備，直指「這不是管治國家的應有做法」。

英國工業聯盟（CBI）總幹事費爾貝恩，如今對文翠珊政府的批評已是到了不留餘地的地步。（路透社）

六、在野工黨在做甚麼？

經歷上月的黨裂危機之後，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）如今除了同意有條件地支持二次脫歐公投之外，在英國留在關稅同盟的工黨官方主張上，他也採取積極行動，一方面親身與歐盟代表展開討論，另一方面也與保守黨的溫和脫歐派黨員商談。

除此之外，郝爾彬當然不忘繼續主張提前大選，希望一舉奪得政權。

不過，無論是關稅同盟主張、二次脫歐公投，還是提前大選必須的國會不信任案，目前也難獲國會多數支持，因此工黨近來的積極動作，似乎也難以在短期內扭轉脫歐困局。

英國工黨因該國脫歐問題陷入分裂。7名工黨議員2月18日宣布因不滿黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）處理脫歐事宜方式而退黨。（路透社）

七、英國還能做甚麼？

英國要迅速緩解脫歐困局，最直接的方法就是通過文翠珊的脫歐協議，不過在歐盟已決定不再讓步的情況下，政治上似乎可能性極低。

其次，既然英國國內爭端未解，延後脫歐的拖延策略也許能至少避免無協議脫歐之災，然而若無其他脫歐選項得國會支持，歐盟似乎已不願再與英國周旋下去。

目前，英國除了無奈接受脫歐硬着陸之外，唯一出路就是博得國會多數支持歐盟能夠接受的其他選項，包括留在歐盟單一市場或關稅同盟的軟脫歐，或者進行提前大選或二次脫歐公投。

然而，以上的選項目前也未有跡象顯示能夠獲得國會多數通過。由此可見，脫歐的前路依然甚為暗淡。