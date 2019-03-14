【中美貿易談判】特朗普語調再轉　鷹派遊說將成功？

3月13日，美國總統特朗再對中美貿易談判發表意見。他表示：自己不會簽署一個未滿足美國要求的貿易協議，他本人也「並不急於」同中國達成協定。這樣的表態衝擊了近來樂觀的市場氣氛，但在黨內及貿易團隊鷹派，及民主黨合力驅使下，特朗普「一時硬氣」並不意外。

「中國非常非常想要一個協議」，特朗普對記者們說到。「習近平知道如果協議不理想，我會當場離去，就像上個月在河內那樣」。一個月來，市場都對中美談判前景充滿樂觀氣氛；更有消息指出中美協議已進入最後「草擬細節」階段，離簽署僅有一步之遙。不過，隨著特習二人月底不見面的消息傳出，再加上特朗普近日的表態，人們又迷糊了。

原訂在3月底舉行、一次敲定中美貿易協議的習特會，繼早前傳聞中的3月初海南會未成後，料將再度延期。（路透社）

談判基本面未改

中美作為世界頭號大國，意氣行事的可能性微乎其微。貿易戰爆發以來，美國下至耳語媒體，上至官員總統，常常釋放出截然不同的消息。貿易顧問納瓦羅稱有華爾街人士在談判中圖利中國，隨機被經濟顧問庫德洛打臉；《華爾街日報》刊出談判受阻的消息，不到幾日特朗普便宣布將「休戰期」無限期延長。若要判斷今次談判前景，更需留意中美經濟基本面情況。

如今，中美貿易談判已近乎「談無可談」。中方已願意購買大量美國商品以減少兩國間貿易逆差；亦同意特朗普口中的「結構性改革」，包括穩定人民幣匯率、打擊知識產權侵權行為等。如今卡在兩國間的只剩下所謂「執行機制」，但熟悉歷史的讀者都清楚：雙邊條約的履行建基於互信，如果互信缺乏，無論美方執行怎樣的執行機制，北京都可即時退出條約。正如美國退出伊朗核協議及中程導彈條約，國際條約上的「執行機制」不過是個偽命題。

商務副部長王受文周六（9日）透露，中美貿易談判在一些重要問題上已取得實質性進展，所達成的協議將會取消所有相互加微的關稅；他同時強調任何執行機制必須「雙向、公平且平等」。（新華社）

事實上，如今中美兩國都需要貿易協議。對中國而言，一個懸而未決的議題不可避免將影響投資者和國民信心，為經濟轉型增加不確定性；對美國而言，出口商期待北京「大買特買」,進口商希望來自中國的廉價工業原料恢復輸入，金融界希望開拓過去封閉的處女地；而特朗普則期待他們的支持轉化為2020年的一張張選票。

只不過，如果談判理應如此順利，中美糾結的到底是什麼？

鷹派難撼特朗普的執念

早前特朗普在白宮會見劉鶴一行時，曾向萊特希澤提出要求：「不要備忘錄，要協議」，事實上反映了特朗普對外交事務缺乏了解。商業中「備忘錄並無實際效用」，但國與國間備忘錄事實上已具備條約效力。萊特希澤當時滿口答應「好的總統，我們不搞什麼備忘錄，就簽協議」，卻也看到了特朗普的弱點。

不可否認，特朗普對發動貿易戰有其執著：他明白中美間存在巨大貿易逆差，他明白美國工業正在衰退，他也堅信在這場貿易戰中「美國正從一個勝利走向另一個勝利」。但本輪貿易戰的具體目標是什麼，該使用怎樣的策略獲得勝利，卻似乎不在特朗普考慮範圍內。正因如此，以萊特希澤為首的幕僚事實上可對特朗普產生相當影響力。

姆努欽與萊特希澤2月中訪京期間，與習近平進行會面。（路透社）

事實上，在去年12月4日特朗普任命萊特希澤作為談判代表前，他在公開場合甚少提到「結構性問題」、「執行機制」等概念，而這些概念正是鷹派堅持必須出現在對華協議中的。但在任命後，特朗普不但在Twitter上，甚至在國情咨文中都強調結構性改革的重要性。雖然未必見得萊特希澤對特朗普有多少影響力，但話說多了總是會有些效果的。加之國內輿論紛紛指責特朗普「放過中國」時，特朗普「再次退卻」也屬正常。

無論是主導經貿談判的萊特希澤，或是負責對朝談判的博爾頓（John Bolton）都有一個共同信念：「壞協議不如沒協議」。鷹派的世界觀中：中國是試圖挑戰美國霸權的敵人，而當下美國有能力遏止中國；之所以兩國能和平相處，是因為兩國緊密經貿聯繫在美國國內產生了一批不分敵我，而又靠中國賺錢的精英；假設雙方無法達成協議，貿易戰勢必繼續加碼，令中美經濟逐漸脫鉤；如此一來，中國不再能靠全球化壯大自己；國內「親中派」也將失去話語權。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受NPR訪問時表示，萊特希澤（Robert Lighthizer）是美國貿易代表署（USTR）有史以來最強硬的談判官，稱他「會致力於降低關稅，甚至是零關稅」。（路透社）

只不過，無論特朗普如何被鷹派影響，都很難放棄「對中國開戰，達成協議，造就輝煌」的執念。特朗普的執念既造就了如今的貿易戰，也令貿易戰不至於失控，造成中美間全面對抗。如今態勢仍是中美貿易衝突爆發以來「離協議最近的一刻」。

不過，百步半九十，在這最後一刻，雖然目前中美已回到談判的軌跡，但若一再拖沓，則隨時有「脫軌」的可能。也因如此，中國也該趁熱打鐵加速談判進程，階段性地了結延續近一年的貿易戰，為中美關係繼續降降溫。