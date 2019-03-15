【英國脫歐】主權？自由？一場從開始就不切實際的妄想

歐盟給予英國「脫歐」的最後期限（3月29日）臨近，英國議會陷入「脫歐」僵局，先後舉行了三場關於「脫歐」的投票。 有意思的是，特朗普在這一時間點稱「與英國的貿易談判潛力無限」，似乎英國尚未脫歐，特朗普政府已經「虎視眈眈」。

3月14日，英國議會以412票支持、202票反對的投票結果通過決定延遲脫歐大限。

3月13日，英國議會下院投票決定反對英國在任何情況下「無協議脫歐」。此前3月12日，英國議會又以391：242票壓倒性否決了文翠珊（Theresa May）提出的修改協議。

有意思的是，英國這一邊被「脫歐」弄得焦頭爛額；美國總統特朗普那一邊興奮地公布與英國貿易談判的情況。

3月14日，特朗普發表了一則Twitter說：「我的政府正在和英國商議一項大規模的貿易協議，這潛力是無限的」。

My Administration looks forward to negotiating a large scale Trade Deal with the United Kingdom. The potential is unlimited! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月14日

在英國與歐盟的決斷之際，特朗普高調宣布與英國的貿易談判取得有重大成果，從時機上看似有玄機。此前特朗普就曾「威脅」英國，如果推進文翠珊有關「脫歐」的計劃，美國或許就不太可能與英國達成自由貿易協議。特朗普的威脅將文翠珊逼到了進退兩難的地步，讓英國在兩國貿易談判中處於被動之中。

要知道，英國當初脫歐的初衷，就是為了拿回「自由」，不再受歐盟法律、歐洲單一市場及若幹自由貿易協議約束，以一個獨立國家的姿態，取回自己在國際貿易政策與談判中的主導和控制權，更自由地為英國量身打造的貿易政策。

然而，從英美的貿易談判中可以看到，現實與英國脫歐公投時的「夢想」恰恰相反。

英國下議院周四（14日）表決是否押後脫歐，最終以412票贊成、202票反對，要求押後脫歐。（路透社）

2月28日，特朗普政府出爐18頁篇幅與英國在脫歐後的自貿協議大綱。這份大綱主要講述了美國要求英國做出重大讓步，作為達成協議的交換條件。在大綱中，美國警告英國，不要與中國相處太過安逸，如果脫歐後，英國信馬由韁與他國展開貿易談判，代價如何。

美國與英國制定自貿協議大綱，足以說明英國「脫歐」難以幫助其在國際貿易談判中拿回主導權。這個主導權根本不在於英國是否能「自由」，而是與其經濟體量與消費市場有關。

以美國為例，世界公認的強國，世界上第一大經濟體，該國每年世界消費市場的占比達到28.90%，是世界上最大的消費市場。美國敢於向全球發動貿易戰，並且對英國動輒威脅，依靠的就是這個優勢。

美國是當前世界上第一大經濟體，該國每年世界消費市場的占比達到28.90%，是世界上最大的消費市場。（路透社）

中國是僅次美國的第二大經濟體，該國在世界消費市場占比達到了26.35%，位列世界第二，甚至有超過美國的可能。即使是美國都不得不在貿易談判中考慮中國巨大的市場潛力。美國向中國發動貿易戰，在外界看來更是傷敵一千自損八百，全球都對此極度擔憂，就體現了雙方強大的議價能力和影響力。

歐盟是由28個歐洲國家組合成的經濟組織，雖然成員國的單個消費市場和經濟體量無法與中美睥睨，但是歐盟中的法國、德國和意大利在世界消費市場中分別位列第四名、第五名和第八名，在世界消費市場的占比分別是：5.65%、4.52%以及3.65%。再加上剩余國家的市場份額，歐盟如果能夠發出統一的聲音，在國際貿易上的話語權可能並不比中美差。這也令歐盟在面對特朗普的威脅時，有足夠底氣硬氣回覆。

而反觀加拿大和墨西哥在面對美國重談北美自貿協議時，之所以很快就予以妥協，一方面是協議變更不大，且加墨兩國對美國依賴太高，另一方面也是因為兩國缺少「市場體量」這個最根本的議價能力。

本質上，英國脫歐正讓自己失去這份優勢。英國在世界消費市場上占比4.08%，早已不再是日不落的大不列顛。更何況受到脫歐預期的影響，英國民眾的消費信心近期跌至2013年來的最低點，甚至出現了囤積糧食以應對物價上漲的情況。

失去了歐盟的英國，並不是一只自由的小鳥，而成為了在貿易上話語權降低，甚至是「任人宰割」的對象。從英國和歐盟的脫歐談判中，美英貿易談判中，都能看到英國姿態的越發被動。

實際上，英國以脫歐換取貿易談判的主導權，從一開始就體現了英國從精英階層到民眾，對脫歐真正後果的了解不足。事實上，這從一開始就只是一場不切實際的妄想。