執著脫歐：令英國上演三年荒誕的「政治正確」

脫歐大限將至，過去3年英國政治都圍繞著如何落實這項公投產生的決定，而如今如何脫歐卻仍然沒有答案。 英國議會已經兩次否決首相文翠珊（Theresa May）的脫歐方案，在3月13日通過反對任何情況下無協議脫歐的動議，要延期脫歐或者舉行二次公投，也仍然在立法程序和政治上困難重重。脫歐的弊端以及後果全球都已經一清二楚，英國為何如此執著？

荒誕的三年加重內耗

文翠珊直到現在還能夠信誓旦旦地說，要向世界展示英國要成為怎樣的國家。但是3年來，在無數次圍繞脫歐的談判、辯論以及投票之後，英國究竟得到了什麽？

3月12日，議會以391：242票又一次壓倒性否決了文翠珊提出的脫歐修改協議。在歐盟已經明確表示沒有「第三次機會」的情況下，有協議的脫歐幾乎已沒有可能。

3月13日，議會表決反對在任何情況下無協議離開歐盟。同天，英國政府宣布，如果英國無協議脫離歐盟，將臨時性取消87%的進口關稅，也即87%的進口貨品皆免稅，且不會立即恢覆「硬邊界」。要知道英國未脫歐時，也只對80%的進口貨品免稅，當初要提高英國企業競爭力的目標顯得可笑之極。

文翠珊周二在國會就脫歐協議辯論時，聲線沙啞，幾乎失聲。（Youtube影片截圖）

3月14日，英國議會表決通過延長脫歐期限。然而，這就意味著要延長《里斯本條約》第50條，並且徵求歐盟的同意，且按照現在的情況來看，留歐派和脫歐派分歧巨大，在歐盟強勢的立場之下，即使拖延也未必能達成一份能夠通過歐盟和英國議會的協議。

如果英國選擇二次公投，那麽就面臨著為公投再次立法，以及公投的內容如何設置、公投結果如何落實的種種問題。

白駒過隙，英國面臨的選擇看似錯綜覆雜，實際上沒有一種能得到善終。這3年英國政治圍繞脫歐，竟除了不斷鬥爭和內耗，沒有任何實質結果。

最後剩下的只有一個孤立無援的文翠珊、輪番辭職之後支離破碎的英國內閣，和仍舊爭論不休、樂此不疲的議會。至於英國已經開始受損的經濟、未來為脫歐付出的代價，似乎對他們並不是問題。

二次公投既是出路也是泥沼

英國的脫歐深陷泥潭，這個公投產生的死結，似乎只能以又一次的公投來解開。今年1月的英國民調顯示，若二次公投，更多民眾會選擇留在歐盟而不是脫歐。但是即使脫歐期限能夠長期延長，二次公投也成為可能，難道不是跌進另一個泥沼的開始嗎？

脫歐公投，是執政者推卸責任，將民選政府本該擔當的職責丟回給人民，造成今天的政治亂局。那麽二次公投難道就不一樣嗎？第二次公投也必將引起進一步的政治動亂。

即使脫歐期限能夠長期延長，二次公投也成為可能，難道不是跌進另一個泥沼的開始嗎？（路透社）

即使國會多數議員能夠同意二次公投的方案，如何保證這次公投的選項能夠照顧到不同的脫歐主張？留歐派、脫歐派、支持硬脫歐或是軟脫歐的紛亂民意，和2016年那個不知脫歐為何物的選民群體有何不同？若二次公投結果仍舊以一方的微弱優勢體現，那麽是否還會有理由舉行第三次公投？甚至讓脫歐變成英國不斷輪回公投和推翻公投的噩夢？

經過了這3年啼笑皆非的脫歐大辯論，似乎一切也皆有可能。二次公投，至多只是一種以毒攻毒，飲鴆止渴的選擇。

公投本身就是政治正確

以民主之名，把難以抉擇的問題付諸於不負責任的公投，已經相當荒謬，明知脫歐的各種弊端，明知無法實現選民投票時所希望的結果，執著於落實脫歐，這時根本就成為了英國的政治正確。

即使國會多數議員能夠同意二次公投的方案，如何保證這次公投的選項能夠照顧到不同的脫歐主張？留歐派、脫歐派、支持硬脫歐或是軟脫歐的紛亂民意，和2016年那個不知脫歐為何物的選民群體有何不同？（路透社）

從文翠珊在幾年來的行動上看，她對於如何在脫歐中最大化英國的利益，或者說對脫歐以及英國未來發展的方向，並沒有真正堅定的願景和目標。每當在議會和內閣碰壁，文翠珊選擇的幾乎都是對自己的協議作出修正，以求讓各方能夠接受。每當在歐盟碰壁，文翠珊也只能回到國內警告反對者。四處奔波的文翠珊一直在盡最大努力平衡各方的訴求，最終卻無法統領全局。

不止文翠珊，英國的精英階層也是如此。本該是引導國家政策的議員，被公投和英國覆雜的政治程序所綁架，字斟句酌地展開辯論，看似頭頭是道，卻沒人關心問題的本質。所有的程序走完，英國似乎仍在原地。

如果放眼全球，深陷兩黨分裂的美國，恐懼一體化的歐洲，以及被意識形態綁架的台灣，為了某一種政治正確而自困的政客不在少數，這成為一個難以走出的怪圈。

擁有全球最為完善的民主機制，英國用了3年時間落實脫歐，卻終於成為許多人付之一笑的談資，然而脫歐帶來的痛，仍然要留給英國人自己。