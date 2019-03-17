美國前副總統拜登「劇透」參選總統　新民主派隨時成為勝選殺着？

距離下屆美國總統大選只有不足兩年時間，現任總統特朗普（Donald Trump）表明有意尋求連任，而民主黨亦有多位成員揚言出馬，希望取得黨代表提名。而上任副總統拜登（Joe Biden）周六（16日）出席民主黨的籌款活動時，就似乎一時說漏了嘴，提到自己加入參選行列。 雖然他即時更正有關說法，對於民主黨員而言，他假如決定出選，肯定是個好消息。不過到底拜登有甚麼魅力可以與特朗普一較高下？

籌款活動變造勢晚會？

拜登周六在特拉華州（Delaware）的民主黨人籌款晚宴上發言，稱自己是「史上所有總統候選人之中，擁有最進步的紀錄」，他即時更正有關說法，指自己所指只是「今次可能競逐的人」，試圖淡化言論，但已經獲在場的民主黨員歡呼叫好，認為他有能力帶領該黨重新入主白宮。

他在餘下的演說猶如發表參選宣言，包括批評特朗普的政策違背向支持者的承諾，在國際事務上捨棄盟友，稱對方將國家陷於對立和怨恨。拜登表示，唯一可以令美國撕裂的就是國家本身，他認為大家正目睹有關問題開始發生，因此民眾身處尋找「美國精神」之戰。

美國前副總統拜登（左二）上周二（12日）在紐約出席活動時，有支持者手持「拜登參選」的標語。他周六（16日）參加民主黨籌款晚宴時，「劇透」了自己將會參選2020年大選。（路透社）

「共和黨都有好人」

拜登曾經在特拉華州擔任參議員長達36年，他在「主場」發言時亦因自己對共和黨友好的立場而受微言。事實上，拜登的「新民主」 （New Democrats）風格可能最獲選民受落。他認為政黨之間不一定是壁壘分明，自己試過稱讚副總統彭斯（Mike Pence）是個好人，總之如果有共和黨人做了對大家都有利的好事，就應該值得稱讚。

不過「新民主」到底是何物？他們是民主黨內的中間派人士，在財政政策傾向保守，但同時信奉社會自由主義。該派別室1980年代產生，當時民主黨接連在選舉失利，因而有黨員認為需要在經濟政策和管治有明顯改變，因而成立「民主黨領袖委員會」（Democratic Leadership Council，DLC），希望透過走中間路線，吸引中產人士支持。除了拜登外，前總統克林頓（Bill Clinton）曾領導該組織並成功勝出總統大選。

共和黨籍的現任副總統彭斯獲拜登「識英雄重英雄」，但有民主黨人批評拜登對於共和黨人太過友好。不過拜登認為，即使與對方有不同政見，只要是做了好事就應該讚賞。他這種中間派的作風或可能有助修補被撕裂的美國社會。（路透社）

時檮成熟？

拜登曾經在2009至2017年間兩度擔任奧巴馬（Barack Obama）的副手，在整體政績上獲得民眾認同，因此早在第二屆副總統任期完成前，已經傳出他有意出選2016年的總統選舉，假如他當時勝出，將會以74歲高齡成為最年長就任的美國總統（順帶一提，特朗普2017年以70歲之齡上任已經是破記錄），不過受到兒子離世的打擊，令他遲遲未有正式決定，最終民主黨總統候選人之位由前國務卿希拉里奪得。

即使拜登沒正式公布出選，他在民調之中一直被視為民主黨代表大熱之選，正如特拉華州州長卡尼（John Carney）在籌款晚宴上表示，拜登不只是有機會復出，而是已經準備就緒「大打一場」。或者在充滿撕裂的美國社會中，像拜登這類型「政壇清泉」可能是讓美國再次強大的真正希望。

（綜合報道）